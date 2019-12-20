Ярославль, 20 декабря, 2019, 16:22 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля удовлетворил иск ГБУ ЯО «Станция скорой медицинской помощи и Центр медицины катастроф» об оспаривании предписания Ространснадзора. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Машина «Скорой помощи»

Сотрудники Ространснадзора провели проверку и выяснили, что водители Скорой помощи и медицины катастроф работают без установленного обеда. Госучреждение получило предписание обеспечить водителям ежедневный перерыв для отдыха и питания продолжительностью от 30 минут до двух часов.

Однако руководство учреждения с этим не согласилось. Бригады неотложной помощи не могут ждать, когда водители пообедают. Представитель ГБУ ЯО «Станция скорой медицинской помощи и Центр медицины катастроф» пояснил, что «возможность приема пищи водителям предоставляется в рабочее время, при этом время смены оплачивается в полном объеме, время на прием пищи не установлено. Регламентировано только время прибытия до места вызова, успел ли водитель совершить прием пищи или нет, это второстепенный вопрос. Служба экстренная».

Представитель Ространснадзора возразил, что водители обязаны соблюдать режим труда и отдыха. Отдых предполагается на оборудованных местах на территории станции.

«Надзорным органом выявлены факты неоднократного сокращения минимального времени отдыха, которые носят систематический характер. Водители не должны принимать пищу, сидя за рулем», — заявил в суде межрегионального управления федерального ведомства.

В здании станции имеется два помещения для отдыха и приема пищи. Однако, как отмечают представители «Скорой», к месту вызова направляется ближайшая бригада. Замена водителя на машине занимает около 15 минут, при этом должны соблюдаться нормативы прибытия скорой помощи.

«Больной не может ждать, когда водитель закончит обед. Вопрос об организации мест отдыха на базе лечебных учреждений не рассматривался, водитель кареты «Скорой помощи» не имеет права отходить от машины в течение смены, так как там находится дорогостоящее оборудования медикаменты, вызов может поступить в любой момент. За три месяца выявлено всего три случая, когда водитель недообедал, время отдыха нарушалось на 2−4 минуты», — пояснил представить лечебного учреждения.

В итоге суд признал предписание Ространснадзора незаконным.