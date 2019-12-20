Калуга, 20 декабря, 2019, 15:09 — ИА Регнум. В Калужском государственном университете им. К. Э. Циолковского состоялось представление электронного ресурса «Калугапамять.рф» — проекта «Календарь памятных дат и знаменательных событий Великой Отечественной войны (1941−1945): Калужская земля», сообщили 20 декабря корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге создали электронный календарь памятных дат к 75-летию Победы

Данный проект задумывался с целью сохранения памяти о славных и скорбных страницах отечественной истории, о событиях 1941−1945 годов, произошедших на калужской земле. Проект стал не просто продолжением «Календаря праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий Калужской области на 2015 год», подготовленного коллективом Института истории и права КГУ им. К. Э. Циолковского при поддержке Законодательного собрания области к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Новая концепция календаря делает его длящимся: его контент будет постоянно пополняться. По замыслу организаторов, принять участие в этой работе сможет каждый, кому дорога история Великой Отечественной войны. Разработчики календаря предусмотрели специальную рубрику «Никто не забыт, ничто не забыто».

«Важно не просто восприятие войны как страшного народного бедствия, а прежде всего знание — факта, подвига, тех событий, которые в определенной последовательности проходили на территории края, исторических имён, авторов. Все это я увидел в новом информационном ресурсе. Необходимо его внедрение в систему школьного образования», — отметил министр образования и науки области Александр Аникеев.