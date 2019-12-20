Томск, 20 декабря, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Памятник археологии эпохи верхнего палеолита обнаружили в Зырянском районе Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 декабря в областной администрации.

Tomsk.gov.ru Археологические находки в Томской области

Речь идёт об объекте археологического наследия «Местонахождение Арышевское» площадью более 15 тысяч кв. метров. Подписан приказ о включении местонахождения в перечень объектов культурного наследия региона.

По словам председателя комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елены Перетягиной, толщина культурного слоя Арышевского местонахождения — от 0,2 до 1 метра. Возраст археологического объекта — от 20 до 30 тысяч лет.

«Это период Сартанского оледенения, последнего в цепочке ледниковых периодов», — отметила Перетягина.

На объекте также обнаружили каменные орудия труда и продукты расщепления камня. Найдены четыре археологических сооружения разной глубины. Это хозяйственные и жилищные постройки селькупов, которые населяли тайгу Нижнего и Среднего Причулымья в Новое и Новейшее время.

Напомним, всего в Томской области выявлено четыре объекта археологического наследия эпохи палеолита.

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