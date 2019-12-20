Калуга, 20 декабря, 2019, 11:59 — ИА Регнум. В Калуге 18 декабря были подведены итоги конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление». В торжественной церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, заместитель городского головы Юрий Моисеев, депутаты Городской думы, руководители подразделений городской управы, председатели и активисты ТОС.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге назвали лучший ТОС

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в номинации «Лучший председатель ТОС» первое место поделили председатели территориальных общин «Калуга-2» и «Наш Терепец» Людмила Громова и Андрей Линков. Первые места в различных категориях номинации «Активность жителей — развивающийся город» заняли ТОС «Калашников хутор», «Шопино», «Поле Свободы» и «Наш Терепец». В категориях номинации «ТОС — территория комфортного проживания» первые места заняли территориальные общины «Куровская», «Поле Свободы» и «Содружество». В номинации «Лучшая организация работы ТОС по информированию жителей» победа досталась территориальным общинам «Яглово», «Содружество» и «Наш Терепец».

Глава городского самоуправления поблагодарил членов ТОС за активную жизненную позицию и целеустремленную работу по благоустройству города.

«Результат ваших стараний налицо, в этом году многое было сделано в нашем городе благодаря вам, — обратился к участникам конкурса Александр Иванов. — Именно вы делаете Калугу краше. Все калужские ТОСы являются надежным фундаментом местного самоуправления, наши успехи отмечены на самом высоком уровне: ТОС «Содружество» в этом году занял первое место во всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС».

Глава городского самоуправления сообщил, что в текущем году в Калуге впервые приступили к реализации проекта инициативного бюджетирования. Предложенные жителями проекты благоустройства рассматриваются комиссией, и те, в которых предусмотрено наиболее активное участие жителей в выполнении работ и софинансировании, реализуются с помощью средств городского бюджета.

В 2019 году уже реализовано 7 подобных проектов, в стадии реализации находятся еще 6, в бюджете Калуги на 2020 год также предусмотрены средства для поддержки инициативы жителей.

«Территориальное общественное самоуправление получило широкое развитие в Калуге, — отметил Александр Иванов. — В нашем городе работает 59 территориальных общин и все они принимают активное участие в благоустройстве, озеленении своих дворов и микрорайонов, с каждым годом растет число участников конкурса и количество номинаций. Только сегодня было награждено более 134 активистов ТОС. Особенно я хочу выделить новую номинацию — «Моя инициатива», именно инициатива жителей является ключевым моментом в определении приоритетов благоустройства».

Поздравили и поблагодарили за труд активистов калужских территориальных общин депутаты Городской думы Александр Одиночников, Татьяна Коняхина и Эльвира Капитонова.

Также собравшихся ждал праздничный концерт.