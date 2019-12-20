Ярославль, 20 декабря, 2019, 13:56 — ИА Регнум. На «снежной свалке» в Ярославле складируется не снег, а мусор с улиц города. Это стало известно после рейда департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, проведенного по сообщениям СМИ.

Мусор на «снежной свалке»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ярославцев удивило расходование средств бюджета города на «содержание снежной свалки» в ноябре, когда снега практически не было. Мэрия города ответила, что снег был, кроме того, на свалке круглосуточно работает пост, бульдозер», работа которых оплачивается. На месте побывал ярославский портал Yarnews, который обнаружил, что туда свозится бытовой мусор с улиц города. Причем незаконно.

«Большая часть территории чистая, на отдельных участках обнаружено скопление листвы и мелкого мусора, образовавшегося предположительно от уборки улично-дорожной сети, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — В адрес департамента городского хозяйства будет направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований в области охраны окружающей среды и необходимости приведения территории в нормативное состояние».

Как сообщили в департаменте охраны окружающей среды, складировать мусор на «снежной свалке» нельзя. Организация, осуществляющая уборку города, обязана заключить договор с полигоном. Все отходы улично-дорожной сети (спиленные ветки деревьев, земля с дорог, листья) должны доставляться на полигон. В случае Ярославля это полигон «Скоково».

С начала года департамент охраны окружающей среды привлек к ответственности 87 граждан и организаций, штрафы составили 1,6 млн рублей.