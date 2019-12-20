Калуга, 20 декабря, 2019, 13:36 — ИА Регнум. В Калуге 20 декабря на внеочередном заседании городской думы депутаты приняли отставку городского головы Калуги Дмитрия Разумовского. На посту градоначальника его сменил первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов. Нового городского голову Калуги депутатам представил губернатор области Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kaluga-gov.ru Временно исполняющий полномочия городского головы города Калуги Дмитрий Денисов

Временно исполняющего обязанности градоначальника Дмитрий Денисов хорошо знаком калужанам. В 2011—2017 годах Денисов трудился в городской управе в должности заместителя городского головы и курировал архитектуру, градостроительство и земельные отношения.

Бывший городской голова Дмитрий Разумовский возвращается в правительство Калужской области, где займет должность заместителя губернатора и главы министерства цифрового развития региона.