Ярославль, 20 декабря, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Пчеловодство станет новым приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса Ярославской области. Об этом сообщает официальный сайт правительства региона.

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Власти намерены помогать крестьянским хозяйствам грантами, льготными кредитами и консультациями при составлении бизнес-планов и подборе земельных участков.

«Пчеловодство является перспективным направлением в развитии малых форм хозяйств на территории области. При этом драйвером для реализации его потенциала может стать кооперация пчеловодов с сельхозпроизводителями, занимающимися семеноводством», — сказал директор департамента АПК и потребительского рынка Евгений Сорокин.

В правительстве говорят, что расположение пасек рядом с полями медоносов поможет опылению растений для повышения урожайности. С другой стороны, увеличится объем собираемого меда.

Пока что таких полей в Ярославской области не так много. Картошка и капуста, которую в основном выращивают в открытом грунте, вряд ли привлекут пчел. Гречиха в регионе не выращивается, из растений-медоносов в промышленных объемах сажают лишь рапс на корм скоту. Так что властям придется позаботиться не только о пчеловодстве, но и о семеноводстве.

Ранее власти региона активно заявляли о развитии аквакультуры и кролиководства. Но ни африканские сомы в Ростовском районе, ни форель в Пошехонье, ни кролики под Даниловым так и не появились. Вся надежда теперь на пчел.