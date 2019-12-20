Калуга, 20 декабря, 2019, 12:41 — ИА Регнум. В Калуге 44-летний безработный сообщил в единую диспетчерскую службу «112» о якобы готовящемся взрыве многоквартирного дома. Об этом 20 декабря корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

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Прибывшие на место взрывотехники и кинологи со служебными собаками обследовали жилое здание, но взрывчатых веществ не обнаружили. По данному факту УМВД России по г. Калуге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»

Согласно действующему законодательству, телефонному «террористу» грозит наказание в виде крупного денежного штрафа, либо ограничение свободы или принудительные работы на срок до трех лет.