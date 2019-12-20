Юхнов, Калужская область, 20 декабря, 2019, 12:15 — ИА Регнум. В Калужской области бывшему начальнику отдела управления муниципальным имуществом, природными и земельными ресурсами администрации Юхновского района, обвинённой в получении взятки в значительном размере, грозит наказание до шести лет лишения свободы. Об этом 20 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, весной 2019 года обвиняемая, действуя в рамках своих должностных обязанностей, за денежное вознаграждение в сумме 74 тыс. рублей оказала содействие местному жителю в оформлении права собственности и аренды на два земельных участка.

В настоящее время следствием собрана доказательственная база, в связи с чем уголовное дело по ч.2 ст. 290 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Сотрудница муниципалитета с занимаемой должности уволена.