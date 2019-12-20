Рыбинск, Ярославская область, 20 декабря, 2019, 11:04 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области акушерский стационар больницы № 1 получил новое оборудование, необходимое при наблюдении за беременностью и родами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой больнице.

Новое оборудование в больнице № 1 Рыбинска

Современный фетальный монитор G6B+ предназначен для регистрации сердечной деятельности плода и сократительной активности матки. Оборудование приобретено на средства Каскада Верхневолжских ГЭС в рамках благотворительной акции РусГидро «Рожденные энергией».

«Это современный прибор с улучшенными функциями — надежный помощник при ведении родов за счет определения максимального контроля жизненно важных функций плода. Аппарат дает возможность просмотра данных на дисплее монитора в режиме реального времени, не дожидаясь распечатки бумажного варианта КТГ. Также он позволяет проводить исследования при многоплодной беременности благодаря дополнительному датчику», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель главного врача по акушерству и гинекологии больницы № 1 Рыбинска Анна Тугбаева.

Оборудование уже поступило в больницу и используется врачами. Акция «Рожденные энергией», приуроченная к Дню энергетика (22 декабря), для Рыбинска стала уже традиционной. Благодаря РусГидро родильное отделение больницы № 1 получило гематологический анализатор, тромбоэластограф, микроконвексный датчик для аппарата УЗИ. Вся эта техника помогает малышам рождаться здоровыми.