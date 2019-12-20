Санкт-Петербург, 20 декабря, 2019, 10:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге ожидается резкое осложнение дорожной обстановки в связи со встречами лидеров России и ряда стран СНГ, которые пройдут в пятницу, 20 декабря, в Северной столице.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение в Петербурге

Напомним, в Петербурге сначала встретятся президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, затем пройдет заседание Евразийского экономического совета стран ЕАЭС. После заседания ЕАЭС состоится неформальная встреча глав государств — участников СНГ.

Автомобилистам советуют избегать поездок через центр города на автомобиле и пересаживаться на метро. Тем временем район станции метро «Чернышевская», вблизи Таврического дворца, избавляют от припаркованных автомобилей и отграничивают там движение. Об этом сообщают горожане в социальных сетях.

Жалобы петербуржцев на ограничение движения по магистралям города стали поступать еще накануне вечером. Так около полуночи автомобилистам пришлось постоять на внутренней стороне кольца КАД, сразу после съезда с Дачного проспекта.

«Не двигаемся вообще. Похоже что-то произошло. Много автобусов полиции с кортежем ехало сейчас по Петергофскому шоссе», — написала автоледи в группе «ДТП и ЧП».

В настоящий момент, согласно сервису «Яндекс.Карты», в городе пробки в 4 балла. Затруднено движение по набережным Дворцовой, Воскресенской и Кутузова, автомобили стоят на Литейном мосту, перекрыто движение по Шпалерной улице.