Переславль-Залесский, Ярославская область, 20 декабря, 2019, 10:28 — ИА Регнум. В Ярославской области сильный ветер оставил без воды Переславль-Залесский. Об этом пишет официальный сайт администрации города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Бесхлебный Плещеево озеро

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, порывами ветра 20−25 м/с, подъёмом волны и взмучиванием воды в озере Плещеево, произошло засорение приёмного фильтра. Для проведения работ по очистке фильтра возникла необходимость остановки насосной станции первого подъёма. В результате чего ограничена подача холодного и горячего водоснабжения на территории города», — говорится в сообщении на сайте администрации округа.

Власти обещают, что вода вернется в дома жителей около 18 часов. Без воды остались и объекты социальной сферы — школы и детские сады. Туда организован подвоз воды, также ее обещают привезти и к многоквартирным домам.