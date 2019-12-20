Глава «Газпрома» встретился с ярославским губернатором
Ярославль, 20 декабря, 2019, 10:15 — ИА Регнум. 17 декабря в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Об этом сообщает официальный сайт «Газпрома»
Стороны обсудили «работу правительства области по укреплению платежной дисциплины потребителей региона». Как ранее сообщало ИА REGNUM, за октябрь и ноябрь этого года предприятия ЖКХ региона увеличили долги за газ на 644 млн рублей. Как сообщает сайт «Газпрома», на встрече было отмечено активное участие компании в развитии спортивной инфраструктуры в регионе. В рамках программы «Газпром — детям» идет строительство четырех современных физкультурно-оздоровительных комплексов: двух в Ярославле, в Угличе и Семибратово. В ближайших планах — сооружение ФОКа в Переславль-Залесском.
Стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества. Отдельное внимание было уделено ходу газификации региона. Благодаря совместной работе уровень газификации региона на 1 января 2019 года достиг 83,9% (в среднем по России — 68,6%).
В 2020 году «Газпром» предусмотрел инвестиции в газификацию Ярославской области в размере 516 млн руб.
В настоящее время «Газпром» завершает строительство межпоселковых газопроводов к селу Купанскому Переславского района и к селу Курба и деревне Иванищево Ярославского района. Продолжается сооружение газопровода к деревне Итларь, селу Караш, деревне Коленово с отводами на поселок Хмельники и санаторий «Итларь» в Ростовском районе.