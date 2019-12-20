Ярославль, 20 декабря, 2019, 10:15 — ИА Регнум. 17 декабря в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Об этом сообщает официальный сайт «Газпрома»

Yarregion.ru Алексей Миллер и Дмитрий Миронов (2017 год)

Стороны обсудили «работу правительства области по укреплению платежной дисциплины потребителей региона». Как ранее сообщало ИА REGNUM, за октябрь и ноябрь этого года предприятия ЖКХ региона увеличили долги за газ на 644 млн рублей. Как сообщает сайт «Газпрома», на встрече было отмечено активное участие компании в развитии спортивной инфраструктуры в регионе. В рамках программы «Газпром — детям» идет строительство четырех современных физкультурно-оздоровительных комплексов: двух в Ярославле, в Угличе и Семибратово. В ближайших планах — сооружение ФОКа в Переславль-Залесском.

Стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества. Отдельное внимание было уделено ходу газификации региона. Благодаря совместной работе уровень газификации региона на 1 января 2019 года достиг 83,9% (в среднем по России — 68,6%).

В 2020 году «Газпром» предусмотрел инвестиции в газификацию Ярославской области в размере 516 млн руб.

«Алексей Миллер во время личной встречи подтвердил мне, что «Газпром» осуществит планы по инвестициям в Ярославскую область. Со своей стороны обещал подтянуть платежную дисциплину. Здесь есть над чем поработать. А вот в части строительства внутрипоселковых сетей к нам вопросов не возникает. Благодаря своевременной подготовке потребителей к приему газа уровень газификации региона на 15 процентов выше, чем в среднем по России», — написал в социальных сетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В настоящее время «Газпром» завершает строительство межпоселковых газопроводов к селу Купанскому Переславского района и к селу Курба и деревне Иванищево Ярославского района. Продолжается сооружение газопровода к деревне Итларь, селу Караш, деревне Коленово с отводами на поселок Хмельники и санаторий «Итларь» в Ростовском районе.