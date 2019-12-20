Калуга, 20 декабря, 2019, 10:04 — ИА Регнум. За 11 месяцев 2019 года полицейскими Калуги выявлено 751 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, что на 27,7% больше аналогичного показателя 2018 года. Стражами прядка изъято 17 342 грамма наркотических средств и психотропных веществ. Об этом 20 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам УМВД России по городу Калуге.

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По данным ведомства, 715 наркопреступлений относились к категории тяжких и особо тяжких, 674 связаны со сбытом наркотиков. Также пресечена деятельность трёх наркопритонов. В 2019 году количество расследованных наркопреступлений в областном центре увеличилось с 330 до 347, из них 328 относится к категории тяжких и особо тяжких преступлений, 101 преступление в крупном размере, 12 совершено в составе группы лиц по предварительному сговору, а 250 — в составе организованной преступной группы либо преступного сообщества.

Отмечается, что в этом году на калужском наркорынке наиболее «популярны» метилэфидрон, героин, марихуана и гашиш. Кроме того, почти все наркотики продаются бесконтактным способом через «закладки», а вместо денег активно используется криптовалюта.