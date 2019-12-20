Санкт-Петербург, 20 декабря, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов своим распоряжением перераспределил обязанности вице-губернаторов в связи с тем, что в составе правительства Северной столицы появился еще один чиновник — вице-губернатор Максим Соколов.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Напомним, Заксобрание Петербурга 18 декабря дало Беглову своё согласие на назначение Соколова еще одним заместителем губернатора.

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Согласно документу, опубликованному на официальном сайте Смольного, изменился состав функций вице-губернатора Эдуарда Батанова. Часть направлений, которые он курировал, перейдет в сферу компетенции Максима Соколова.

Именно Соколов будет отвечать за решение вопросов инвестиционной политики, транспорта и туризма. Он будет курировать и контролировать деятельность комитета по инвестициям, комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), комитета по развитию туризма и комитета по транспорту.

Соколов также будет взаимодействовать с федеральными органами власти по вопросам транспорта и туризма.

За Эдуардом Батановым закреплено курирование Архивного комитета, ГАТИ, Гостехнадзора, комитета по ЗАГС, комитета по делам Арктики.