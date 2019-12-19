Москва, 19 декабря, 2019, 21:40 — ИА Регнум. В 2019 году по инициативе Фонда защиты национальных ценностей (далее ФЗНЦ) была создана группа социологов для работы в Ливии. В неё были приглашены Максим Шугалей, Александр Прокофьев и Самер Суэйфан.

Фонд защиты национальных ценностей Почему российские социологи оказались в ливийском плену

Как сообщает ФЗНЦ, два месяца россияне занимались своей работой по опросу населения и ряда политических деятелей Ливии. Однако после того, как группа поделилась результатами своей профессиональной деятельности с представителями Ливии, ситуация кардинально изменилась. Российские социологи сообщили членам Правительства национального согласия (далее ПНС) о том, что, исходя из их опросов, фельдмаршал Хафтар и сын Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислам Каддафи — пользуются внушительной поддержкой ливийцев. После этого социологов заключили под стражу.

Одному из россиян повезло — Александр Прокофьев благополучно вернулся на Родину 13 мая. Его коллег — Максима Шугалея и Самера Суэйфана — неизвестные вооруженные люди похитили в ночь на 17 мая. Как впоследствии выяснилось, сообщили в ФЗНЦ, социологи стали пленниками боевиков группировки RADA. Это незаконное бандформирование действует под патронажем ПНС Ливии. Помимо прочей незаконной деятельности именно боевики RADA контролируют неофициальную триполитанскую тюрьму «Митига», где и содержатся против своей воли россияне. Стала известна и причина их заключения. По информации ФЗНЦ, это — предстоящая встреча с Сейфом Каддафи.

О жестоких условиях содержания заключенных «Митиги» стало известно из рассказа Владимира Текучева, капитана судна «Теметерон»: он сам там отсидел около трех лет. С его слов, арестантов этой тюрьмы часто подвергают пыткам, регулярно избивают и нерегулярно кормят, а синие робы им выдают только на время поездки в суд или для встреч с адвокатами.

«Задержание социологов боевики использовали для откровенного политического шантажа. Бандиты заявляли нам адресованные правительству России политические требования. В частности, что Москва должна поменять свой вектор политики по отношению к ливийской проблематике. Это абсурд. Мы общественная организация и не представляем российское правительство», — рассказал президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Подобный посыл на саммите «Россия — Африка» озвучивали и члены делегации ПНС Ливии.

Новую причину незаконного ареста назвали не представители Правительства национального согласия, а американское СМИ Bloomberg. Теперь социологам вменяли некое вмешательство в ливийские выборы.

«Хочу отметить, что именно с провокационных материалов Bloomberg началась эта неправовая и отвратительная эпопея. Потому что первый месяц-полтора наши ребята были схвачены и находились в заложниках у бандитов. Вмешательство в несуществующие выборы им стали приписывать как раз именно с подачи Bloomberg, возможно, даже под диктовку. У меня складывается впечатление, и наши источники это подтверждают, что всё это звенья одной цепи», — указал Малькевич.

При этом, как подчеркивает ФЗНЦ, есть сведения об участии спецслужб США в процессе задержания россиян. Одного из спецагентов удалось идентифицировать: им оказался Раймонд Маттокс, начальник управления безопасности посольства США в Тунисе.

«О каком вмешательстве в выборы идёт речь? Мы на международных площадках их изобличили о том, что нет конституции, нет закона о выборах, как и самих президентских выборов. В ответ они переобулись и с осени рассказывают о том, что были выборы муниципальные, в которые якобы планировали вмешаться наши ребята», — недоумевает руководитель фонда, добавляя, что версии у обвинителей постоянно меняются, и вскоре можно ожидать ещё каких-нибудь душераздирающих подробностей этого фальсифицированного инцидента.

Однако, если обратиться к результатам социологических опросов, проведенных россиянами в Ливии, истинные причины ареста Максима Шугалея и Самера Суэйфана становятся очевидными, уверены в ФЗНЦ. Итоговые цифры опроса о поддержке ливийцами своих политических деятелей выглядят следующим образом: Халеда аль-Мишри поддерживают около 2% опрошенных; за действующего премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа отдали свои голоса чуть больше 7% респондентов; деятельность фельдмаршала Ливийской национальной армии Халифы Хафтара полностью устраивает 27% участников соцопроса; примерно столько же (26,6%) голосов «за» от опрошенных сограждан получил Сейф Каддафи, сын свергнутого Муаммара Каддафи.

Понятно, что такие удручающие цифры расстроили верхушку ПНС Ливии, заключили в ФЗНЦ. Тем не менее это не может быть законным основанием пленения социологов, особенно в ситуации, когда Халед аль-Мишри сам официально пригласил их в страну для этой работы.

Дальнейшая судьба россиян пока неизвестна. В ФЗНЦ отмечают, что при худшем варианте развития событий российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан могут остаться в застенках «Митиги» до конца жизни.

«Состояние социологов ужасное. Видно, как на них сказались условия заключения. Трудно представить, в каком положении они сейчас находятся. Вызывает сожаление, что в России нет устоявшейся практики защищать своих граждан так же, как это делают такие страны, как США и Израиль, которые не стесняются в случае похищения граждан своей страны оказывать жесткое давление и даже применять силу, в том числе военную, для вызволения своих соплеменников», — резюмировал Александр Прокофьев, коллега Максима Шугалея и Самера Суэйфана по социологической миссии в Ливии.