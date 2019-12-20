Москва, 20 декабря, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Леса — природное богатство России. Показательный пример — уникальная по своим характеристикам сибирская лиственница, запасы которой составляют треть всех лесов Восточной Сибири. Именно эту породу древесины выбирают для эксплуатации в «сложных» условиях повышенной влажности и перепада температур. Террасная доска из лиственницы широко используется в обустройстве открытых и неутепленных веранд, патио и беседок, балконов и даже пирсов.

Realwood.ru RealWood: террасная доска из лиственницы – оптимальный выбор

Помимо лиственницы в России добывают массу другой древесины: относительно доступной сосны, а еще — дорогие дуб, ясень, мягкую липу и многое другое. Но соотношение цены и эксплуатационных качеств, по мнению специалистов RealWood, идеальное именно у лиственницы.

Подробнее об особенностях террасной доски из разных пород древесины вы можете узнать на странице сайта RealWood.

Для отделочных работ в условиях перепада температур или повышенной влажности она становится оптимальным выбором по нескольким причинам, отметили в компании. Во-первых, это особый химический состав, который делает древесину невосприимчивой к влаге: со временем лиственница становится в воде только крепче. Во-вторых, хорошая износостойкость, прочность и плотность (около 650 килограмм на кубометр). Срок службы определяют условия использования и уход за деревом, но для лиственницы обычно он измеряется десятилетиями.

Не на последнем месте в рейтинге потребительского выбора — характерный внешний вид лиственницы, который отличается и от сосны, и от дуба, а еще — ее стоимость.

Если габариты отделочных материалов для террас, как правило, стандартизированы, то внешний вид и сорт могут отличаться. По внешнему виду террасная доска бывает с рифленой поверхностью, она же анти-слип, либо с гладкой поверхностью. Кроме того, «сорт» продукции — он определяет максимально допустимое количество сучков, смоляных карманов, микротрещин, визуальных дефектов на поверхности. Лучшие в этом отношении сорта «Элита» и «Прима», у первого нет никаких изъянов, у второго они едва заметны.

Ходовым товаром считается доска сорта AB, у которой, согласно стандартам, может быть до двух дефектов на длине 2,5 метра. Сорта BC и С замыкают список — эти доски не так привлекательны внешне, требуют дополнительной декоративной обработки, у них заметные недостатки структуры и поверхности.

По материалам сайта https://www.realwood.ru/