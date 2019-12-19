Санкт-Петербург, 19 декабря, 2019, 20:06 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области ответили на критику со стороны независимого эколога, который обвинил региональных чиновников в лоббировании интересов определенной компании, занимающейся вывозом мусора, и рассказали о территориальной схеме обращения с отходами Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Расчистка незаконнй свалки в Ленобласти

Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил исполняющий обязанности начальника Управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Алексей Пименов.

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Напомним, во время большой пресс-конференции Владимира Путина в четверг, 19 декабря, президента РФ спросили о причинах неперехода Петербурга на новый метод обращения с мусором. Из-за этого, по словам журналиста из Ленобласти, страдают жители этого региона, мусорные полигоны на его территории растут как на дрожжах, и скоро регион утонет в петербургском мусоре.

По словам Алексея Пименова, в 2019 году была актуализирована территориальная схема обращения с отходами Ленинградской области. В настоящее время региональный оператор работает с тремя объектами обработки отходов и с 14 лицензированными объектами размещения отходов. Все полигоны оборудованы пунктами весового контроля, что позволяет учитывать реальный объем отходов, поступающих на объекты., однако не все имеют сортировочные линии.

«Исключение составляют ООО «Новый Свет — Эко» в Гатчинском районе и ЗАО «Промотходы» во Всеволожском районе. В то же время именно эти полигоны принимают более 80% отходов, поступающих на территорию Ленинградской области, из Санкт-Петербурга неподконтрольно для регионального оператора Ленинградской области, обязанного учитывать объем и движение потоков ТКО на территории субъекта», — пояснил собеседник агентства.

В связи с частыми жалобами со стороны населения Гатчинского района на сложную экологическую обстановку вокруг полигона «Новый Свет — Эко» администрация Ленинградской области неоднократно выражала обеспокоенность по поводу проектной нормативной высоты объекта (72 м) и ставила под сомнение остаточную вместимость полигона, которая, по их оценкам, составляет менее 14%.

«Для комплексного решения задачи по организации эффективной системы обращения с отходами на территории Ленинградской области в рамках приоритетного проекта запланировано строительство современного технологичного предприятия — мусороперерабатывающего комплекса с полями биокомпостирования, который позволит существенно увеличить глубину обработку отходов и снизить объем размещения «хвостов» до 30%» , — подчеркнул Алексей Пименов.

Для этого при разработке проекта особо внимание было уделено экологической безопасности объекта — карты для размещения отходов полностью экранированы от попадания фильтрата в почву и в грунтовые воды. В январе 2020 года макет объекта будет представлен жителям Ленинградской области.

«В рамках государственной региональной программы за последние два года было привлечено более 600 млн рублей, потраченных на оснащение полигонов мусорообрабатывающими комплексами и приведение объектов в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к объектам данной категории», — указал и.о. начальника Управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами.

Кроме того, с начала года в Ленинградской области было ликвидировано 979 несанкционированных свалок. Арендаторам лесных участков направлено 347 требований об устранении выявленных нарушений лесного законодательства и 138 исковых заявлений об обязании арендаторов лесных участков провести мероприятия по очистке земель лесного фонда от свалок. Также предъявлено семь исковых заявлений о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде, на общую сумму около 617 млн рублей, из них удовлетворены — четыре иска на сумму 253,5 млн рублей. Также сейчас ведется исполнительное производство по взысканию 76 млн рублей.

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Помимо этого, совместно с правоохранительными органами с начала 2019 года было проведено 27 проверочных рейдов, прекращена деятельность 13 нелегальных свалок, изъято 111 транспортных средства, составлено 134 протокола об административных правонарушениях в отношении лиц, осуществлявших транспортировку отходов с нарушением требований закона, а также сброс отход и их сжигание.

«В связи с тем, что право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции РФ, а переход Ленинградской области на новую систему обращения с отходами является остросоциальной темой, администрация региона занимает однозначную позицию: любая информация по экологической ситуации в регионе является открытой», — подытожил Пименов.

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