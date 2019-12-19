Санкт-Петербург, 19 декабря, 2019, 18:16 — ИА Регнум. В Смольном исключили возможность появления «музея-квартиры» финского маршала, союзника Гитлера во Второй Мировой войне Карла Маннергейма в здании Конюшенного ведомства в центре Петербурга после его реконструкции. Об этом говорится в ответе Комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга на запрос главного редактора ИА REGNUMМодеста Колерова.

ИА REGNUM Доска Маннергейму в Ратной палате в Царском селе (г. Пушкин)

«Концепция, представленная Государственным музеем истории Санкт-Петербурга, не предполагает создания в здании Конюшенного ведомства музея-квартиры К. Маннергейма», — официально сообщила агентству врио председателя Комитета по культуре, замглавы этого ведомства Елена Раздорская.

Напомним, 11 октября 2019 года СМИ сообщили, что Государственный музей истории Санкт-Петербурга, в чьём оперативном управлении находится Конюшенное ведомство, якобы предлагает разместить в историческом здании музей-квартиру Маннергейма. Однако 15 октября представитель музея заявил ИА REGNUM, что музей «никогда не выступал с инициативой открытия в здании Конюшенного ведомства музея Карла Густава Маннергейма».

Читайте ранее в этом сюжете: Музей истории Петербурга отверг свою причастность к «музею Маннергейма»

После этого 16 октября главный редактор ИА REGNUM направил официальный запрос прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко с просьбой провести проверку информации о возможности появления «музея» финского маршала Маннергейма, одного из виновников блокады Ленинграда и геноцида русских в Карелии, дать им правовую оценку и принять меры в соответствии с законодательством.

В ответ на это обращение в прокуратуре Санкт-Петербурга сообщили ИА REGNUM, что, в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга о Комитете по культуре, «разработка и проведение государственной политики в сфере культуры, осуществление государственного управления и регулирования в указанной сфере относится к задачам Комитета». В связи с этим обращение руководства агентства было направлено прокуратурой для рассмотрения в Комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Рассмотрев обращение ИА REGNUM, Комитет по культуре в своем письме заявил, что «комплекс зданий Конюшенного ведомства является уникальным памятником архитектуры, что требует от правительства Санкт-Петербурга максимально серьезного подхода в решении вопросов, определяющих перспективы дальнейшего развития этого объекта».

Зампред Комитета по культуре Елена Раздорская отметила, что Государственным музеем истории Санкт-Петербурга разработана концепция реконструкции Конюшенного ведомства. В Комитете рассчитывают на создание там «уникального общественно-культурного пространства, которое сможет стать одним из символов города и центром притяжения для петербуржцев и туристов».

Упомянутая концепция, как уже сказано, не предусматривает появления в Конюшенном ведомстве мемориала Карлу Маннергейму.