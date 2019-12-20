Москва, 20 декабря, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Судя по реакции самой молодой группы участников опроса об Октябрьской революции 1917 года, проведенного ИА REGNUM, интерес к событиям начала ХХ века вновь просыпается.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Распределение однонаправленных ответов на вопрос «Великую Октябрьску социалистическую революцию в СССР называли главным событием ХХ века. Так ли это, как Вы считаете?», в зависимости от возраста респондентов, без не ответивших, %

На вопрос о значимости Октябрьской революции более половины респондентов моложе 17 лет назвали ее самым значимым событием минувшего столетия. Это на 6% больше, чем в следующей возрастной группе 18−30 лет и даже превосходит результат, продемонстрированный 30−40-летними.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Распределение однонаправленных ответов на вопрос «Великую Октябрьску социалистическую революцию в СССР называли главным событием ХХ века. Так ли это, как Вы считаете?», в зависимости от возраста респондентов, без не ответивших, %

Значимость Октябрьской революции в зависимости от возраста респондента растёт, однако для возрастной группы 18−30-летних ценность этого события скачкообразно снижается. Достигает среднего по опросу уровня среди родившихся в 1968 году и далее с увеличением возраста лишь растёт.

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