Москва, 20 декабря, 2019, 03:09 — ИА Регнум. Подавляющее большинство наших сограждан, если бы они вдруг оказались в Петрограде октября 1917-го, заняли бы сторону большевиков. Об этом говорят результаты опроса, проведенного ИА REGNUM с участием более 87 тысяч человек.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос «Если б Вы жили в 1917 году, на чьей стороне Вы были бы?», %

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос «Если б Вы жили в 1917 году, на чьей стороне Вы были бы?», %

Ответы на вопрос «Кого бы Вы поддержали в Октябре 1917-го?» наглядно демонстрируют отношение жителей России к событиям революционных лет. Большинство мысленно перенесшихся в 1917 год (40%) были бы на стороне большевиков. Царя мало кто поддержал бы, впрочем, Временное правительство — еще меньше, даже уехать из революционной России решилось бы большее число респондентов, чем вставших на одну из этих двух сторон. А пробольшевистское большинство, не очень существенно меняясь количественно, сохраняется в самых разных распределениях респондентов по самым разным признакам. Например, в распределении по возрастам: минимальную (но всё же серьезную!) поддержку большевикам оказали бы 18−30-летние.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос «Если б Вы жили в 1917 году, на чьей стороне Вы были бы?», в зависимости от возраста респондентов, без не ответивших, %

Отметим, в ходе опроса также выяснилось, что день Октябрьской революции остаётся главным праздником ноября для 42% респондентов, а почти треть предпочитает вообще ничего не праздновать. Десятая часть отмечает в эти дни праздники, придуманные после распада СССР в целях замены воспоминаний об Октябрьской революции на… ну хоть на что-нибудь. И почти столько же отмечают православный праздник — День Казанской иконы Божьей Матери.