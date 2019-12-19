Ярославль, 19 декабря, 2019, 16:45 — ИА Регнум. Тема реализации национального проекта «Здравоохранение» была затронута во время большой пресс-конференции, которую 19 декабря провел Президент России Владимир Путин. В частности, отвечая на вопрос о необходимости модернизации первичного звена здравоохранения, глава государства сообщил, что в ближайшие годы в стране будет построено 10 тысяч медицинских учреждений первичного звена, закуплено 37 тысяч автомобилей и порядка 30 тысяч единиц оборудования.

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О реализации части этих планов в Ярославкой области рассказал директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев:

«В Ярославской области уже разрабатывается региональная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения. В ее рамках планируются строительство 59 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, проведение капитальных ремонтов 218 объектов первичного звена. Также предусмотрены дооснащение ФАПов, поликлиник и амбулаторий новым медицинским оборудованием, замена устаревшего».

Кроме того, по словам Саитгареева, правительство Ярославской области продолжит развивать выездные формы работы медиков, оснащать районные больницы санитарным автотранспортом и автомобилями для доставки пациентов в учреждения здравоохранения. В программе модернизации первичного звена будет уделено внимание и развитию сети автомобильных дорог, подъездных путей к объектам здравоохранения.

Важнейшей частью преобразований станет изменение оплаты труда работников, оказывающих первичную и скорую медицинскую помощь. В правительстве региона разрабатываются нормативно-правовые акты по отраслевой системе оплаты труда. С января 2020 года оклады всех медицинских работников в Ярославской области повысятся на 15 процентов.