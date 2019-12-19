Архангельск, 19 декабря, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Памятник Петру I в Архангельске, восстановят. О начале работ губернатор Архангельской области Игорь Орлов договорился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Tripadvisor.ru Памятник Петру I в Архангельске

«Хорошие новости: в следующем году начнутся работы по восстановлению памятника Петру I в Архангельске. Об этом мы договорились вчера на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским. Речь также зашла о Преображенском соборе в Холмогорах. В этом случае придется сначала заняться противоаварийными работами, а только потом реставрацией, но главное, что уже в 2020-м процесс будет запущен», — сообщил губернатор на своей странице «ВКонтакте».

Добавим, памятник Петру I был установлен в Архангельске в 1914 году и является памятником монументального искусства федеральной категории охраны. Памятник изображен на 500-рублевой скульптуре, как один из главных символов Архангельска.

Спасо-Преображенский собор в Холмогорах был построен в 1685−91 гг. В настоящее время здание храма находится в законсервированном состоянии, купола отсутствуют, частично восстановлена только колокольня.