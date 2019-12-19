Калуга, 19 декабря, 2019, 12:59 — ИА Регнум. В Калужском инновационном культурном центре 18 декабря были подведены итоги конкурса на соискание первой городской премии «Человек года». В этом году в лонг-лист вошли 62 человека. Финалистами по результатам народного голосования стали 36 конкурсантов, сообщает пресс-служба Городской думы Калуги. Среди них — врачи, деятели культуры, педагоги, журналисты, промышленники и предприниматели, общественные активисты.

Duma.kaluga.ru Приветствовал финалистов премии глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов

Приветствовал финалистов премии глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

«Всех вас объединяет любовь к городу, в котором вы живёте, — обратился к финалистам Александр Иванов, — главной целью премии является общественное признание и популяризация жителей Калуги, внесших значительный вклад в развитие социально-культурной сферы и экономики города, поощрение горожан, внёсших весомый личный вклад в развитие своей отрасли, проявивших высокие деловые и личностные качества. Калужане должны знать людей, пользующихся в городе уважением и авторитетом».

Глава городского самоуправления подчеркнул, что городские власти со своей стороны также стремятся отметить заслуги жителей города и наших выдающихся земляков. Городской думой принимаются решения о присвоении звания «Почётный гражданин города Калуги» и занесении в Книгу почёта. По предложениям трудовых коллективов города присваиваются звания «Заслуженный работник города Калуги», за многолетний труд и вклад в социально-экономическое развитие города калужане награждаются знаком Городской думы «За личный вклад в развитие Калуги».

Также финалистов премии поздравил заместитель городского головы Калуги Юрий Моисеев: «У нас появляется замечательная традиция: выявлять и награждать достойных. Должны быть люди, на которых хочется равняться. И эти люди именно такие».