Кемерово, 19 декабря, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Совет работающей молодёжи Кузбасса возглавила представитель Сибирской генерирующей компании (СГК) Екатерина Ткаченко. Решение о назначении приняли члены объединения на итоговом заседании Совета работающей молодёжи Кузбасса в 2019 году.

Отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК Главный специалист управления по персоналу кузбасского филиала СГК Екатерина Ткаченко

Новым руководителем Совета выбрана Екатерина Ткаченко, главный специалист управления по персоналу кузбасского филиала СГК. Срок полномочий — один год. В задачи руководителя входит координация работы молодёжных советов предприятий региона, контроль выполнения программных мероприятий, дальнейшее развитие объединения.

Как сообщает отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, в Совет работающей молодёжи Кузбасса входят молодёжные объединения 22 предприятий Кемеровской области — это организации угледобывающей, энергетической, металлургической, газовой отраслей, компании банковского сектора. Главная задача объединения — раскрытие интеллектуального и профессионального потенциала молодых сотрудников, разработка мер по повышению экономической эффективности и безопасности труда на предприятиях.

Сибирская генерирующая компания третий год входит в совет. За это время молодые энергетики организовали и приняли участие во множестве благотворительных, социальных, экологических акций, проектов по развитию творческого и профессионального потенциала молодёжи.