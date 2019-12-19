Москва, 19 декабря, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Граждане с доходом ниже среднего чаще других считают Октябрьскую революцию главным событием ХХ века. Однако и жители России с очень высоким доходом в подавляющем большинстве разделяют это мнение. Об этом говорят результаты опроса, посвященного Великой Октябрьской социалистической революции, проведенного ИА REGNUM с участием более 87 тысяч человек.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Распределение однонаправленных ответов на вопрос «Великую Октябрьскую социалистическую революцию в СССР называли главным событием ХХ века. Так это, как Вы считаете?», в зависимости от уровня доходов респондентов, %

Соотношение долей мнений о значимости Октябрьской революции в зависимости от возраста, уровня доходов, размера населенного пункта проживания и даже от симпатий к той или иной парламентской партии качественно соответствует общему результату по ответам на данный вопрос.

У тех, кто относит себя к самому материально благополучному слою, например, мнение о великом значении Октябрьской революции 1917 года разделяет минимальное количество из всех категорий, поучаствовавших в опросе. Но даже у богатых этот показатель — 65%.

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