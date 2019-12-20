Война: советские войска пришли в Луганскую область. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг.
Москва, 20 декабря, 2019, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 20 декабря: в 1941 году освобождён Волоколамск. В 1942 году красноармейцы начали освобождение Украины.
В Волоколамске гитлеровцы установили виселицу, на которой казнили мирных жителей. Хоронить тела погибших немцы не разрешали. За месяц оккупации города были убиты более 200 солдат и мирных граждан, сожжены десятки домов и предприятий.