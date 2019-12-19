Тутаев, Ярославская область, 19 декабря, 2019, 15:12 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области депутаты муниципального совета проголосовали за внесение изменений в «Правила землепользования и застройки», вернув огородничество в основной вид разрешенного использования земельных участков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый секретарь Тутаевского райкома КПРФ Алексей Шеповалов.

Огород

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году власти исключили огородничество из основных видов использования. Глава района объяснял это тем, что в городе не место сельскому хозяйству. После этого власти начали расторгать договоры аренды земли, ранее предоставленной жителям под огородничество. Против этого выступили активные жители, которые образовали инициативную группу.

«После многочисленных обращений тутаевских огородников в различные инстанции с обоснованием необходимости возвращения огородничества, вызвавших широкое обсуждение данной проблемы в СМИ и социальных сетях. Вопрос огородничества был вынесен на публичные слушания которые состоялись 14 августе 2019 года. В результате большинство участников слушаний высказалось за возвращение «огородничества» в основные виды разрешенного использования земельных участков в зоне усадебной застройки», — рассказал корреспонденту ИА REGNUMАлексей Шеповалов.

Городские депутаты также поддержали решение публичных слушаний. Теперь жители Тутаева смогут продолжать выращивать овощи в городе на законных основаниях.