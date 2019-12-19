Пермь, 19 декабря, 2019, 15:00 — ИА Регнум. В Центральном выставочном зале (ЦВЗ) Перми откроется выставка «Время уходит, вечность остается…», об этом 19 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Армен Гаспарян Часы

В экспозиции будут представлены работы известных современных художников Армена и Ольги Гаспаярян. Используя собственный художественный язык, художники создали произведения, основанные на синтезе традиций классического и современного искусства.

«Работы мастеров раскрывают направления символизма и мифологии, завораживая тонкой изысканностью линий, глубиной сюжета, каноничностью образа каждого персонажа, неслучайно оказывающегося в картине», — отметили в пресс-службе ЦВЗ.

Выставка начнет свою работу 24 декабря в Центральном выставочном зале Перми и продлится до 19 января 2019 года.