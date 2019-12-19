Санкт-Петербург, 19 декабря, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Ушастую сову, охраняемую государством, спасли от принудительных фотосессий на Невском проспекте в центре Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 декабря в комитете по природопользованию.

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга Сова, изъятая на Невском проспекте

Ушастая сова занесена в Красную книгу Петербурга и находится под угрозой исчезновения, согласн Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС).

Смольный отмечает, что фотографы с совами активизировались в связи с новогодними праздниками. Между тем в Петербурге запрещены уличные фотосессии с дикими животными.

Вечером 18 декабря инспекторы комитета заметили сову на углу Малой Конюшенной улицы и Невского проспекта. При этом девушка-фотограф, снимавшая горожан с птицей, отказалась от нее. Однако объявились молодые люди, которые заявили права на сову, но один из них, как оказалось, уже неоднократно привлекался к административной ответственности за такие нарушения.

Документов на данную птицу у него не оказалось. Сову забрали представители власти. Возбуждено очередное административное дело.

«Сова истощена, выглядит замученной, у нее нет чипов и колец. Более точную информацию о ее состоянии можно будет сказать после осмотра ветеринарами», — говорят в комитете. Пострадавшую птицу отправили в госпиталь «Зеленый попугай» для лечения и реабилитации.

Комитет по природопользованию напоминает петербуржцам и гостям города, что предложения о фотографировании с дикими животными нарушают и закон, и этику, так что следует информировать о таких ситуациях по телефону 112.