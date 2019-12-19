Ярославль, 19 декабря, 2019, 14:06 — ИА Регнум. Журналист программы «Вести — Ярославль» Арсений Кондратьев на пресс-конференции Владимира Путина задал президенту вопрос о перспективах проведения мировых чемпионатов, в том числе чемпионата мира по волейболу. Чемпионат должен пройти в России в 2022 году, одним из городов проведения выбран Ярославль.

Пресс-конференция Владимира Путина

Журналист из Ярославля спросил, не повлечет ли за собой решение Всемирного антидопингового агентства отмену соревнований.

«Я думаю, нет. ВАДА не запретило проводить эти соревнования. Давайте внимательно почитаем, что там написано. Они лишь рекомендуют международным федерациям не проводить. К примеру, чемпионат Европы по футболу все равно будет в России. Я недавно встречался с руководителем этой структуры. Он сказал: «билеты проданы». Кто им деньги за билеты вернет? ВАДА же не вернет. Я думаю, что и чемпионат по волейболу, скорее всего пройдет. Мне кажется, надо спокойно дождаться соответствующих решений, в том числе решения арбитражного суда. Тогда мы поймем, в каком положении мы находимся. Но в любом случае, российские спортсмены готовились и будут готовиться ко всем соревнованиям. У нас замечательные ребята, и они еще не раз порадуют нас своими блестящими победами», — сказал Владимир Путин.

Ранее ярославские власти заявляли, что не прерывают подготовку к чемпионату из-за решения ВАДА. В областном центре к 2022 году должен быть построен новый волейбольный центр.