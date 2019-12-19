Ярославль, 19 декабря, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Из-за сильного ветра в Ярославской области без электричества остались 2600 человек в Борисоглебском, Некоузском, Тутаевском, Большесельском, Ярославском, Рыбинском районах и в городском округе Переславль-Залесский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Упавший столб

Нарушения в электроснабжении на 10 часов утра зафиксированы на семи социальных объектов — это детские сады, школы и ФАП.

«Энергетики сразу же приступили к ликвидации последствий стихии. Большинство повреждений на линиях электропередач, которые были обнаружены вечером и ночью, под утро были восстановлены. Однако уже с 7 утра начала поступать информация о новых. Ситуация меняется ежечасно. МРСК перешел на особый режим работы», — рассказал заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Михаил Кузнецов.

В восстановлении энергоснабжения задействовано 49 бригад филиала «Россети Центр Ярэнерго».