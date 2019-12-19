Ярославль, 19 декабря, 2019, 12:20 — ИА Регнум. На реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в Ярославской области в этом году из федерального бюджета было выделено 313,5 миллиона рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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Ход выполнения нацпроекта рассмотрели 18 декабря на расширенном заседании проектного комитета, которое провел губернатор Дмитрий Миронов.

«Задачи, которые были поставлены перед регионом на 2019 год в рамках нацпроекта, выполнены практически в полном объеме, — доложил заместитель председателя правительства области Максим Авдеев. — В 2020 году будут сохранены все существующие меры поддержки предпринимателей и введены дополнительные для тех, кто занимается социально значимыми видами деятельности».

Одно из главных направлений нацпроекта — финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства посредством льготных кредитов и поручительств по финансовым обязательствам предпринимателя. По итогам года бизнесу выдано гарантий на 270 миллионов рублей, было выдано 239 микрозаймов. Региональные власти поддерживали малый бизнес, который работает на экспорт.

По информации правительства области, в 2019 году обучение основам ведения бизнеса и финансовой грамотности прошли 1175 человек. По планам национального проекта к 2024 году региону необходимо увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 215 тысяч человек. Сейчас в этой сфере работают 177,8 тысячи человек. На реализацию нацпроекта за пять лет регион получит около полутора миллиардов рублей.