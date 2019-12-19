В Ярославле заменили подводный трубопровод
Ярославль, 19 декабря, 2019, 11:54 — ИА Регнум. «Ярославльводоканал» завершил работы по замене трубопровода, пролегающего на дне Волги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.
Дюкер обеспечивает водой Заволжский район Ярославля. Он был построен более 50 лет назад, стальная труба полностью изношена. Летом водолазы обследовали дюкер. После этого было принято решение выполнить замену водопровода с помощью метода протаскивания «труба в трубу». На одном берегу была установлена лебедка, а к ней подсоединен специальный трос для захвата и подтягивания предварительно сваренных пластиковых труб.
Сейчас все работы по протяжке завершены, ведется подготовка к вводу в эксплуатацию, а именно, опрессовка, промывка и дезинфекция. После этого дюкер будет подключен к централизованной системе водоснабжения.