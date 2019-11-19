Калуга, 19 декабря, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Калугу на большой пресс — конференции президента России Владимира Путина в Москве 19 декабря представит корреспондент сетевого издания «Калужские новости» Анастасия Волова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kaluga-gov.ru Ремонт дороги в Калуге

Журналист из Калуги намерена задать главе государства вопрос, связанный с ремонтом дорог в областном центре, который в 2019 году серьёзно сказался на качество жизни жителей областного центра.

Напомним, в рейтинге качества и безопасности дорог регионов Общероссийского народного фронта в 2019 году Калуга заняла последнее, 56-е место по стране.