Москва, 19 декабря, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Передача CLXIII, где в гостях уникальная певица — Марлена Мош. Вы услышите разговор об Армении, России, ежевике, шашлыках и аристократии, переводы стихов, воспоминания… А также необычное и проникновеннейшее исполнение песни на стихи классика русской поэзии… Для всех любителей музыки и этнического вокала знакомство с творчеством Марлены может стать прекрасным новогодним подарком.

Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда