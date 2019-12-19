Калуга, 19 декабря, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Третьеклассница из калужской школы №30 победила на городском конкурсе «Калужская Снегурочка-2020», теперь школьнице предстоит помогать Деду Морозу в проведении праздничных городских ёлок, сообщает 19 декабря корреспондент ИА REGNUM по информации городской управы Калуги.

Kaluga-gov.ru Девять юных участниц в возрасте от девяти до десяти лет приняли участие в финале новогоднего конкурса «Калужская Снегурочка».

Девять юных участниц в возрасте от девяти до десяти лет приняли участие в финале новогоднего конкурса «Калужская Снегурочка». Этот конкурс проводился в Калуге уже в четвёртый раз, но желающих примерить на себя роль внучки Деда Мороза с каждым годом становилось всё больше. И если в первый год за титул «Калужской Снегурочки» соревновались взрослые калужанки, то теперь по просьбам горожан конкурсный состав заметно «помолодел». Участницы творческого состязания должны были проявить себя в трёх заданиях. В первом задании, танце-дефиле, приняла участие каждая из конкурсанток. Далее надо было оригинально представить себя и рассказать о своих увлечениях. Наиболее креативным получился конкурс, в котором потенциальные Снегурочки пели, плясали и показывали красочные постановки.

«Наш конкурс — особенный, сказочный, поэтому в нём нет проигравших, а каждая участница будет награждена в своей номинации. Мы также пригласили четырех девочек, которые не прошли в финальный тур, но тоже достойно представили себя. Им также будут вручены специальные дипломы и памятные подарки, — сказала начальник управления культуры Калуги Яна Васина.