Ярославль, 19 декабря, 2019, 10:54 — ИА Регнум. В Ярославской области задачи национального проекта «Здравоохранение» на 2019 год практически полностью выполнены. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев на заседании регионального комитета по национальным проектам. Заседание провел 18 декабря губернатор Дмитрий Миронов.

Yarregion.ru Руслан Саитгареев

«Хотел бы уделить особое внимание региональному проекту «Развитие детского здравоохранения». Что удалось сделать в этом году: усилены материально-техническая база медицинских организаций, профилактическая работа, — сказал Руслан Саитгареев. — Так, увеличен охват профосмотрами подростков 15 — 17 лет, на более ранний диспансерный учет взяты дети с распространенными патологиями: заболеваниями глаз, желудка и кишечника, изменениями осанки. Кроме того, приобретено 35 единиц нового медицинского оборудования в 10 медорганизаций. В областной детской клинической больнице выполнили капитальный ремонт помещений в здании консультативно-диагностического центра для размещения МРТ. Тяжелая техника уже привезена и монтируется».

Одно из ключевых направлений — лечение и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. В этом году департамент здравоохранения, который курирует национальный проект, направил усилия на дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений.

«К 2024 году мы хотим достичь снижения смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тысяч населения, и это реально, — сказал Руслан Саитгареев. — Благодаря серьезной финансовой поддержке федерального бюджета уже ввели в эксплуатацию навигационную стереотаксическую установку, ангиографический комплекс в областной больнице. Но новая техника без профессионалов в своем деле ничто. Поэтому еще одна ключевая задача — обеспечить медицинские организации кадрами».

В правительстве Ярославской области уточнили, что для привлечения специалистов в больницы проводится целевое обучение. Активно ведется работа по переводу лечебных учреждений на электронный документооборот. Всего на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» Ярославской области в 2019 году было выделено более 650 миллионов рублей.