Ярославль, 19 декабря, 2019, 10:54 — ИА Регнум. В Ярославской области задачи национального проекта «Здравоохранение» на 2019 год практически полностью выполнены. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев на заседании регионального комитета по национальным проектам. Заседание провел 18 декабря губернатор Дмитрий Миронов.
«Хотел бы уделить особое внимание региональному проекту «Развитие детского здравоохранения». Что удалось сделать в этом году: усилены материально-техническая база медицинских организаций, профилактическая работа, — сказал Руслан Саитгареев. — Так, увеличен охват профосмотрами подростков 15 — 17 лет, на более ранний диспансерный учет взяты дети с распространенными патологиями: заболеваниями глаз, желудка и кишечника, изменениями осанки. Кроме того, приобретено 35 единиц нового медицинского оборудования в 10 медорганизаций. В областной детской клинической больнице выполнили капитальный ремонт помещений в здании консультативно-диагностического центра для размещения МРТ. Тяжелая техника уже привезена и монтируется».
Одно из ключевых направлений — лечение и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. В этом году департамент здравоохранения, который курирует национальный проект, направил усилия на дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений.
«К 2024 году мы хотим достичь снижения смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тысяч населения, и это реально, — сказал Руслан Саитгареев. — Благодаря серьезной финансовой поддержке федерального бюджета уже ввели в эксплуатацию навигационную стереотаксическую установку, ангиографический комплекс в областной больнице. Но новая техника без профессионалов в своем деле ничто. Поэтому еще одна ключевая задача — обеспечить медицинские организации кадрами».
В правительстве Ярославской области уточнили, что для привлечения специалистов в больницы проводится целевое обучение. Активно ведется работа по переводу лечебных учреждений на электронный документооборот. Всего на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» Ярославской области в 2019 году было выделено более 650 миллионов рублей.