Крымский мост: история главной трудовой победы современной России
Керчь, Крым, 19 декабря, 2019, 10:55 — ИА Регнум. 18 декабря 2019 года Ростехнадзор сообщил об окончании строительства железнодорожной части Крымского моста.
Подробности: Полностью завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Транспортный переход через Керченский пролив — самый протяжённый не только в России, но и в Европе. Его строительство началось в феврале 2016 года подрядчиком «Стройгазмонтаж» («СГМ») — строительной компанией Аркадия Ротенберга. Стоимость заключённого контракта составила почти 228 млрд рублей.
За время строительства было установлено 5,5 тысячи свай, 595 опор от трёх до 35 метров и использовано 688 тысяч квадратных метров асфальта. В дни пиковых нагрузок на объекте работало около 16 тысяч человек.
Президент России Владимир Путин открыл движение по Крымскому мосту 15 мая 2018 года.
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Во многом благодаря этому туристический поток в Крым впервые за постсоветскую историю превысил планку в семь миллионов человек, большая часть гостей попали на полуостров на своих автомобилях.
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В ночь на 1 октября 2018 года было открыто грузовое движение по мосту. С момента его запуска по ноябрь 2019 года по нему проехали восемь миллионов автомобилей. Доля автобусов среди всего потока составила 103 тысячи единиц, а количество грузовиков достигло 795 тысяч.
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Во время создания железнодорожной колеи длиной 19 км строители уложили 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал. Помимо этого, были установлены устройства сигнализации, централизации и блокировки для управления железнодорожным движением.
Не обошлось на стройплощадке без происшествий. В октябре 2018 года часть железнодорожного пролёта моста упала в пролив во время работ в районе Тузлинской косы. В результате происшествия никто не пострадал, металлический элемент позже разрезали на части, подняли плавкраном и вывезли на берег. Спустя почти год на строительстве подхода к мосту со стороны Керчи погиб рабочий. Трагедия произошла в районе тоннеля в результате обрушения.
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На стройплощадке у Крымского моста погиб рабочий
По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, мост сможет пропускать в течение суток до 94 поездов.
Годовое обслуживание железной дороги оцениваются в 287,1 млн рублей.
Подробности: Крымский мост сможет пропускать почти сто поездов в сутки — глава Минтранса
Подсчитано годовое обслуживание железной дороги Крымского моста
С 8 ноября 2019 года стартовала продажа билетов на поезда в Крым и обратно. Спустя три недели на поезда в крымском направлении было оформлено 36 тысяч 270 мест, из них «Крымская железная дорога» продала 7 тысяч 145 мест.
Перевозки из Санкт-Петербурга в Севастополь будут осуществлять с помощью пяти одноэтажных поездов. Из Москвы в Симферополь будут курсировать четыре двухэтажных железнодорожных состава.
Для участников и инвалидов Великой Отечественной войны в 2020 году в честь 75-й годовщины Победы проезд в Крым сделают бесплатным.
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Ветераны Великой Отечественной войны смогут приехать в Крым бесплатно
С высокой долей вероятности Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, на котором до 26 декабря из-за финальных технологических работ ограничили движение транспорта. Запуск поездов между полуостровом и материковой частью России в Кремле уже назвали главным событием уходящего года. Аналогичного мнения придерживаются и в Крыму:
Детали: Путин может принять участие в открытии движения поездов по Крымскому мосту
В Кремле рассказали о главном событии уходящего года
Политолог: запуск поездов — финальная точка интеграции Крыма в Россию