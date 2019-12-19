Керчь, Крым, 19 декабря, 2019, 10:55 — ИА Регнум. 18 декабря 2019 года Ростехнадзор сообщил об окончании строительства железнодорожной части Крымского моста.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Несколько дней назад были проведены последние выездные проверки, по результатам которых Ростехнадзор выдал заключение о соответствии (ЗОС) заказчику ФКУ Упрдор «Тамань», — сообщили в организации.

Подробности: Полностью завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Транспортный переход через Керченский пролив — самый протяжённый не только в России, но и в Европе. Его строительство началось в феврале 2016 года подрядчиком «Стройгазмонтаж» («СГМ») — строительной компанией Аркадия Ротенберга. Стоимость заключённого контракта составила почти 228 млрд рублей.

Morozoff Крымский мост

За время строительства было установлено 5,5 тысячи свай, 595 опор от трёх до 35 метров и использовано 688 тысяч квадратных метров асфальта. В дни пиковых нагрузок на объекте работало около 16 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин открыл движение по Крымскому мосту 15 мая 2018 года.

«Не сомневаюсь, что у вас всё получится, и осенью вы сдадите грузовую часть, а через год — железнодорожную… По сути, на этот объект работала вся страна. Это замечательный результат, который делает Крым и Севастополь ещё сильнее, а всех нас — ещё ближе друг к другу», — подчеркнул президент.

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Во многом благодаря этому туристический поток в Крым впервые за постсоветскую историю превысил планку в семь миллионов человек, большая часть гостей попали на полуостров на своих автомобилях.

«С января по ноябрь 2019 года в Крыму отдохнули 7,2 млн туристов. Это на 10% больше, чем в 2018 году. Из общего числа отдыхающих 28% прибыли на полуостров авиатранспортом, 57% проехали по Крымскому мосту, 15% прибыли через государственную границу РФ на участках: Армянск, Джанкой, Перекоп», — сообщили в министерстве курортов РК.

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В ночь на 1 октября 2018 года было открыто грузовое движение по мосту. С момента его запуска по ноябрь 2019 года по нему проехали восемь миллионов автомобилей. Доля автобусов среди всего потока составила 103 тысячи единиц, а количество грузовиков достигло 795 тысяч.

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Во время создания железнодорожной колеи длиной 19 км строители уложили 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал. Помимо этого, были установлены устройства сигнализации, централизации и блокировки для управления железнодорожным движением.

Не обошлось на стройплощадке без происшествий. В октябре 2018 года часть железнодорожного пролёта моста упала в пролив во время работ в районе Тузлинской косы. В результате происшествия никто не пострадал, металлический элемент позже разрезали на части, подняли плавкраном и вывезли на берег. Спустя почти год на строительстве подхода к мосту со стороны Керчи погиб рабочий. Трагедия произошла в районе тоннеля в результате обрушения.

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На стройплощадке у Крымского моста погиб рабочий

По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, мост сможет пропускать в течение суток до 94 поездов.

«Пропускная способность Крымского моста составит 47 пар пассажирских и грузовых поездов в сутки в оба направления», — отметил министр.

Годовое обслуживание железной дороги оцениваются в 287,1 млн рублей.

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Подсчитано годовое обслуживание железной дороги Крымского моста

С 8 ноября 2019 года стартовала продажа билетов на поезда в Крым и обратно. Спустя три недели на поезда в крымском направлении было оформлено 36 тысяч 270 мест, из них «Крымская железная дорога» продала 7 тысяч 145 мест.

Перевозки из Санкт-Петербурга в Севастополь будут осуществлять с помощью пяти одноэтажных поездов. Из Москвы в Симферополь будут курсировать четыре двухэтажных железнодорожных состава.

Для участников и инвалидов Великой Отечественной войны в 2020 году в честь 75-й годовщины Победы проезд в Крым сделают бесплатным.

Most.life Испытание Крымского моста

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Ветераны Великой Отечественной войны смогут приехать в Крым бесплатно

С высокой долей вероятности Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, на котором до 26 декабря из-за финальных технологических работ ограничили движение транспорта. Запуск поездов между полуостровом и материковой частью России в Кремле уже назвали главным событием уходящего года. Аналогичного мнения придерживаются и в Крыму:

«Запуск железнодорожного сообщения между Крымом и материковой частью России — долгожданное для крымчан событие. Это финал грандиозного проекта, который окончательно ставит точку в вопросе интеграции полуострова в состав России», — заявил СМИ депутат Госсовета РК, политолог Владислав Ганжара.

Детали: Путин может принять участие в открытии движения поездов по Крымскому мосту

В Кремле рассказали о главном событии уходящего года

Политолог: запуск поездов — финальная точка интеграции Крыма в Россию