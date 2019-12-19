Обнинск, Калужская область, 19 декабря, 2019, 10:48 — ИА Регнум. В Калужской области из-за перенасыщение рынка жилья и снижения покупательной способности населения до 25% квартир в новостройках остаётся непроданным, сообщает 19 декабря корреспондент ИА REGNUM, по материалам заседания совета при губернаторе области по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», посвященном подведению итогов уходящего года и перспективам строительства в регионе.

Admobninsk.ru 2019 год был годом перехода на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов, который на территории региона прошёл успешно

По словам выступившего на заседании министра строительства и ЖКХ региона Егора Виркова, в целях стимулирования роста продаж нового жилья предлагается выплачивать субсидии потенциальным заемщикам в таком размере, чтобы доводить процент по ипотечному кредиту до 7,5%. Сегодня средняя ставка составляет 10,1%. Между тем, в 2019 году в области было выдано ипотечных займов на общую сумму 17,5 млрд рублей, что на 10% или 1500 кредитов меньше, чем в 2018 году. По данным за январь — ноябрь 2019 года за счет всех источников финансирования в области построено более шести тысяч квартир общей площадью 592,7 тыс. кв. метров. Ввод жилых домов осуществляется во всех муниципальных районах и городских округах. Населением за счет собственных и заемных средств построено более трех тысяч жилых домов общей площадью 423,5 тыс. кв. метров, что на 129% больше аналогичного периода 2018 года.

Анализируя развитие строительной отрасли в 2019 году, губернатор области Анатолий Артамонов акцентировал внимание, что в регионе компании застройщики освобождены от обязанности строить объекты социальной инфраструктуры. Калужский губернатор также отметил, что 2019 год был годом перехода на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов, который на территории региона прошёл успешно. Глава региона также отметил, что нужно переходить на строительство уже готовых квартир с отделкой.

«Сегодня важно привыкать к новым условиям работы в рамках проектного финансирования. Надо настраиваться на увеличение объемов строительства. К 2024 году мы должны строить 1,3 млн кв. метров в год. И мы вполне можем достичь таких показателей», — сказал Артамонов.