Санкт-Петербург, 19 декабря, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Дирекция Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений опубликовала на своей странице в Instagram сделанную в ночь на 19 декабря видеозапись того, как дамба и ее механизмы спасли Петербург от особо опасного наводнения.

Dambaspb.ru Дамба

https://www.instagram.com/p/B6PLyg_JzQ4/

Напомним, что вечером 18 декабря, при получении штормового предупреждения, створы всех сооружений дамбы были закрыты. Это помогло предотвратить 20-е морское нагонное наводнение со времени введения в эксплуатацию КЗС.

Подъем уровня воды в центре Санкт-Петербурга мог составить +236 см, что считается особо опасным наводнением.

В разгар шторма с внешней стороны защитных сооружений вода поднялась на 224 см над ординаром, перепад с защищенной акваторией составил 188 см. Скорость западного, северо-западного ветра во время шторма достигла 30 м/с.