Прага, 19 декабря, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Чешская автокомпания Skoda обнародовала эскизы интерьера концептуальной модели Vision IN, официальная премьера которой состоится в Индии на выставке Auto Expo. Изображение салона модели опубликовала пресс-служба марки.

CarsWeek Интерьер нового кроссовера Skoda Vision IN

Концепт кроссовера будет официально представлен в феврале 2020 года на автовыставке в Индии. Модель будет продаваться только на индийском авторынке.

На представленном эскизе видно, что в авто появится многоуровневая передняя приборная панель с центральным экраном информационно-развлекательного комплекса, выполненная в стиле модели Scala. Кроме того, автопроизводители снабдили прототип компактным селектором трансмиссии, трёхспицевым рулевым колесом и хромированными прорезями дефлекторов.

Кроссовер будет создан на платформе MQB A0, на которой построены модели VW T-Cross и Polo. Длина машины составит 4,26 метра.

Напомним, в начале декабря 2019 года компания Skoda приступила к выпуску на предприятии в Нижнем Новгороде компактного кроссовера Skoda Karoq. Кроме того, осенью 2020 года эту модель автопроизводитель планирует производить в столице Словакии в Братиславе.

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