Ярославль, 19 декабря, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Власти Ярославской области планируют развивать оказание медицинских услуг иностранным гражданам. Департамент здравоохранения региона подготовил проект региональной целевой программы «Развитие экспорта медицинских услуг в Ярославской области» на 2020 — 2024 годы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В проекте программы указано, что в 2019 году медицинские услуги в регионе получили 490 иностранных граждан. К 2024 году их количество планируется увеличить в 4 раза и довести до 1320 человек. Больницы смогут таким образом заработать 1 млн 584 долларов США.

Бюджетных средств на реализацию программы экспорта медицинских услуг не запланировано. Главным механизмом привлечение иностранцев в ярославские клиники власти называют «повышение информированности иностранных граждан». Какие именно клиники будут участвовать в программе, в проекте документа не сообщается.