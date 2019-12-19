Ярославль, 19 декабря, 2019, 09:08 — ИА Регнум. ГИБДД Ярославской области получила 34 новых патрульных автомобиля. Об этом корреспонденту ИА сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Новые машины ГИБДД

Машины «Skoda Octavia» переданы в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сотрудникам ГИБДД машины передал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Новые автомобили отправятся в подразделения, находящиеся в Рыбинском, Тутаевском, Некоузском, Гаврилов-Ямском, Некрасовском, Даниловском, Угличском и Ростовском районах. 13 машин предназначены для отдельного батальона дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Ярославской области и две — для отдельного специализированного взвода ДПС.

Работа по комплектованию ГИБДД современными автомобилями продолжится до 2024 года, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.