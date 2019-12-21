13:34 19.12.2019 По делу Голунова от работы отстранили пять человек, против всех возбуждены уголовные дела, сообщил Путин.

13:35 19.12.2019 Вопрос от РИА Новости: не назрели ли изменения в Конституцию, и если да, то в какой части? Довольны ли изменениями десятилетней давности? Кроме того, нет ли необходимости внести изменения в систему в целом? Перераспределить полномочия парламента, правительства, президента? Есть ли в России политическая конкуренция?

13:35 19.12.2019 «Идеология в современном демократическом государстве возможно только одна — патриотизм. В самом широком хорошем смысле этого слова. Это должно быть деполитизировано и направлено на укрепление внутренних основ российского государства», — сказал Путин. Подробности в материале: Путин: идеология должна быть одна — патриотизм

13:36 19.12.2019 Путин: принимать новую Конституцию не следует. Есть фундаментальные вещи, которые закреплены и реализованы, это касается первой главы — она неприкосновенна. Остальное менять гипотетически можно.

13:36 19.12.2019 «Понимаю логику тех, кто предлагает эти вещи. Это связано с расширением прав парламента. Но это всё можно делать после хорошей подготовки и дискуссии глубокой в обществе. Очень аккуратно», — указал Путин.

13:36 19.12.2019 Российское правительство обсуждало варианты о том, как связать Чечню с Краснодарским краем. Соответствующий проект будет реализован позднее, сообщил президент РФ Владимир Путин. Читайте также: Путин рассказал о планах по строительству дорог на юге России

13:37 19.12.2019 Что касается конкуренции, то зарегистрировано 54 партии, 12 из них действуют на федеральном уровне. Это вполне соответствует требованиям политической конкуренции.

13:37 19.12.2019 Что касается сроков президентствования: «Ваш покорный слуга имел право на два срока, потом уйти, вернуться». Возможно, слово «подряд» и следовало бы убрать, рассуждает Путин.

13:38 19.12.2019 Распространение двухпроцентной ипотеки на сибирские регионы в принципе возможно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента «АиФ в Омске» Ольги Коробовой. Однако для этого властям необходимо посмотреть, насколько популярной будет льготная ипотека в регионах Дальневосточного федерального округа. «Нам нужно посмотреть, как это пойдёт на Дальнем Востоке, сколько это будет стоить, какое количество людей будет обращаться за этой мерой поддержки, подсчитать бюджетные расходы, и на ясном глазу принимать дальнейшие решения», — отметил глава государства. Подробности в материале: Президент рассказал, будет ли двухпроцентная ипотека в Сибири

13:38 19.12.2019 Вопрос от телеканала «Россия 1». Фонд национального благосостояния растет, там триллионы. Но руководители финансового блока спорят: копить или тратить? Почему мы так боимся инфляции?

13:39 19.12.2019 Смысла в правовой оценке действий последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева в распаде СССР нет, заявил 19 декабря президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве. Читайте подробнее: Смысла в правовой оценке роли Горбачева в распаде СССР нет — Путин

13:40 19.12.2019 «Мы не боимся инфляции. Мы считаем, что ее нужно таргетировать». Инфляционные ожидания подрывают инвестиционный процесс, отметил президент.

13:41 19.12.2019 Крупные проекты за счет федеральных денег реализуются — расширение БАМа и Транссиба, строительство ЦКАД, сказал Путин.

13:41 19.12.2019 [Большая пресс-конференция Владимира Путина] Пётр Данилов ИА Красная Весна

13:42 19.12.2019 Отвечая на вопрос журналиста о том, как он относится к мнению кинорежиссера Александра Сокурова о необходимости пересмотреть порядок присвоения звания Героя России, Владимир Путин сказал, что просто так званий никому не дает. Он подробно рассказал о подвиге, который совершил первый руководитель Чечни Ахмат Кадыров, и о том, за что награжден званием Героя России его сын Рамзан Кадыров. Об этом: Путин: указов о награждении Героем России просто так не подписываю

13:42 19.12.2019 Президент отметил, что было принято решения о заморозке трат из ФНБ до 7% от ВВП. Сейчас накоплено 7,3%. На счета деньги придут в середине 2020 года.

13:44 19.12.2019 Вопрос из Ярославля: с отменой участия наших спортсменов в международных соревнований встаёт серьёзная проблема о проведении других соревнований. В Ярославле хотели в 2022 году провести чемпионат по волейболу. Это уникальная возможность для вложений в инфраструктуру, спортивные объекты. Не повлияет ли решение WADA на будущее этих мероприятий?

13:45 19.12.2019 Путин раскритиковал сторонников идеи о том, что Ленинград во время Великой Отечественной войны стоило сдать нацистам. «Вы придурки? Вас бы уже не было», — заявил он. Читайте подробнее: Путин резко отозвался о сторонниках «сдачи Ленинграда»

13:45 19.12.2019 Путин: говорят, билеты проданы. WADA же билеты не вернёт? Всё будет проведено, нужно спокойно дождаться решений Арбитражного суда — тогда поймём, в каком положении мы находимся.

13:46 19.12.2019 В настоящее время по делу журналиста Ивана Голунова от работы отстранены пять человек. Об этом сегодня, 19 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года заявил президент России Владимир Путин. Глава государства добавил, что все они уволены их правоохранительных органов, против них возбуждены уголовные дела. Читайте подробнее: Путин: из-за дела Голунова от работы отстранены пять человек

13:46 19.12.2019 Вопрос от китайских: вступили ли отношения двух стран в новую эпоху? В чем основные достижения? Какие меры КНР и РФ могут поддержать систему многополярного мира?

13:47 19.12.2019 Самое главное достижения Китая и России — «беспрецедентный уровень доверия». На этой базе страны добиваются успехов и в экономике, и сотрудничестве в технологических областях

13:48 19.12.2019 «Однополярного мира уже не существует», — сказал Путин.

13:49 19.12.2019 Многополярность мира является производной от экономических отношений, отметил президент.

13:49 19.12.2019 Мы будем укреплять наши многосторонние стратегические связи с Китаем, сказал Путин.

13:52 19.12.2019 «Российская газета» спрашивает про резолюции Европарламента о приравнивании нацизма и фашизма к советскому режиму, предлагая новый праздник 25 мая «День борьбы с тоталитаризмом». Какова оценка президента? Путин: тоталитаризм достоин осуждения, но решение Европарламента абсолютно неприемлемо и некорректно. Можно как угодно придавать анафеме сталинизм и в чём-то эти упрёки будут заслуженными. Но приравнивать СССР с фашистской Германией — это верх цинизма. Люди не знают историю, читать и писать не умеют. Пусть почитают документы того времени, узнают про Мюнхенский сговор, когда лидеры ведущих стран поделили Чехословакию. «Как повела тогда себя Польша? Сделала всё, чтобы поучаствовать в разделе. Как вёл себя Советский Союз, предлагая всем участникам создать единый антифашистский фронт?» — указывает президент.

13:52 19.12.2019 Целевые показатели национальных проектов пересматривать не нужно, а персональную ответственность за их исполнение надо усилить. Такое мнение 19 декабря высказал президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года.

13:52 19.12.2019 «Некоторые выступают за изменение первой главы Конституции РФ. Ранее были введены изменения с количеством срока работы президента России. Что можно было сделать — можно было отменить оговорку «подряд». Эта оговорка некоторых российских политологов смущает, можно было бы от неё отказаться», — сказал Путин. Об этом: Путин предложил при выборах президента отменить оговорку «подряд»

13:53 19.12.2019 Целевые показатели национальных проектов пересматривать не нужно, а персональную ответственность за их исполнение надо усилить. Такое мнение 19 декабря высказал президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года.

13:53 19.12.2019 Путин: хочу подготовить статью, обязательно опубликую, попросил, чтобы коллеги подобрали материал из архивов. Всё становится предельно ясно, как происходил процесс умиротворения с Гитлером. Сталин не запятнал себя прямыми контактами Гитлера, а из Англии и Франции встречались и бумажки с ним подписывали.

13:53 19.12.2019 Путин: СССР последним подписал пакт о ненападении. Все до этого подписали — и что надо было делать Советскому Союзу? Оставаться один на один?

13:54 19.12.2019 Путин: Польша сама рада была делить Чехословакию, взяла и забрала их. Так чего жаловаться на раздел СССР и Германией? Сделали то же самое. «Да, советские войска вошли в Польшу. Но войска-то зашли, когда польское правительство утратило контроль над своими вооружёнными силами, находилось в районе польско-румынской границы. Не с кем было разговаривать на эту тему», — подчеркнул президент.

13:54 19.12.2019 Совершенствование работы правоохранительных органов необходимо, однако без повторения практики 1937 года, заявил российский президент. Об этом: Правоохранительную систему нужно совершенствовать, признал Путин

13:55 19.12.2019 Путин: войска фашистской Германии заняли Брест-Литовск, а затем советские войска заняли его, а в Евросоюзе говорят, что это оккупация. «Обязательно познакомлю коллег с архивными документами», — указал президент.

13:55 19.12.2019 Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос украинского журналиста о том, изменилось бы отношение Москвы к Киеву, если бы украинские танки были на Кубани. Об этом: Путин ответил на вопрос украинского журналиста о танках на Кубани

13:57 19.12.2019 Вопрос от телеканала «Красная линия» (Иркутск). Вопрос об отставном губернаторе Левченко. Журналист отметил высокие показатели губернатора на посту. Почему приняли отставку?

13:59 19.12.2019 Отставка губернатора Левченко не связана с его членством в КПРФ, сказал президент. По его словам, «в Иркутске много проблем». Ситуация в регионе «слишком сложна», чтобы работать не спеша. Жители региона во время поездки президента просили «прислать других людей». По мнению Путина, новый губернатор с задачами, которые есть в Иркутской области, справится.

13:59 19.12.2019 Однополярный мир — это иллюзия, его не существует. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Многополярность мира является производной от экономических отношений», — отметил президент. Подробности в материале: Путин заявил об ушедшем в прошлое однопорядном миропорядке

14:00 19.12.2019 Вопрос от РБК: каким должно быть Союзное государство? Что в предложении РФ не нравится Лукашенко? Если настаивают на цену на газ, как внутри России, значит ли это, что по газовому вопросу может быть единое государство, а по другим — нет? Может ли Путин возглавить Союзное государство? Второй вопрос: кто заказчик подброса наркотиков Голунову? Путин: информации о втором вопросе нет.

14:01 19.12.2019 Путин: решение о создании Союзного государство было правильным. И этнически, и исторически Украина и Россия, Белоруссия и Россия — должны были бы в таком формате существовать.

14:02 19.12.2019 Путин: в подавляющем большинстве основополагающие решения по Союзному государству не реализованы. «Много сделано в рамках ЕАЭС. В чём-то даже, в сфере экономики, интеграция в рамках ЕАЭС глубже, чем Союзного государства. Поэтому мы вернулись, чтобы посмотреть, что нужно сделать дополнительно», — указал Путин.

14:05 19.12.2019 По созданию общих рынков в ЕАЭС решения заложены к реализации до 2024 года. Сейчас установлены самые низкие цены Газпромом — 127 долларов за тысячу кубов в Белоруссию — и так. В Европу около 200. При этом чем дальше территориально, тем больше дотаций, как на примере Смоленска. «Если будем дотировать всю белорусскую экономику, то значит, что мы дотируем первичный носитель — газ — для всей страны. Это вопрос очень странный. Как на самую дотируемую область в России, Смоленскую», — указал президент. В теории это возможно, но нужны общие наднациональные органы, решения в сфере антимонопольной политики и так далее. Это может быть реализовано только при политической воле и желании с обеих сторон — желание с обеих сторон есть.

14:05 19.12.2019 Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции сегодня, 19 декабря, отметил, что запланированные в российских регионах спортивные мероприятия состоятся, несмотря на решение WADA. Это означает, что Новосибирская область продолжит подготовку к молодежному чемпионату мира по хоккею — 2023 и нескольким матчам чемпионата мира по волейболу в 2022 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, что из-за решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) эти мероприятия оказались под вопросом. Отвечая на вопрос журналиста из Ярославля, Владимир Путин сказал, что чемпионат мира по волейболу пройдёт в Ярославле в 2022 году, несмотря на заявление WADA. «Говорят, билеты проданы. WADA же билеты не вернёт? Всё будет проведено, нужно спокойно дождаться решений Арбитражного суда — тогда поймём, в каком положении мы находимся», — сказал глава государства. Читайте также: «WADA же билеты не вернёт»: Путин дал надежду Новосибирску

14:06 19.12.2019 «Забегать вперёд и дотировать в условиях нерешённости Союзного государства было бы ошибочным», — указал Путин. «Мы продаём в Белоруссию всё беспошлинно», — отметил президент, однако и Россия продаёт нефть беспошлинно, что является значительным упущением для российского бюджета.

14:07 19.12.2019 Путин: перенастраиваем налоговую систему, увеличиваем НДПИ и синхронно уменьшаем вывозные таможенные пошлины. В рамках этих процедур Белоруссия теряет премию от отсутствия пошлин. Но это наша внутренняя политика, и Белоруссия здесь ни при чём — никто не хочет сознательно ей навредить, указал президент.

14:08 19.12.2019 С Белоруссией работа идёт спокойная и уравновешенная, заверил президент.

14:08 19.12.2019 «Одних кредитов выдано на Белоруссию около 7 млрд долларов — и будем продолжать это делать. Но нужно всё делать в рамках диалога», — указал Путин.

14:08 19.12.2019 Журналист из Болгарии выкрикивает из зала поздравления Путину. Неразборчиво, но президент поблагодарил.

14:09 19.12.2019 Вопрос из Магадана по ипотечным льготам: привлекательная ставка 2%, но не получится ли, что банки начнут ужесточать выплаты для выдачи таких кредитов?

14:09 19.12.2019 Проект строительства железнодорожной скоростной магистрали из Грозного в Краснодар с последующей возможностью связи этого маршрута со скоростным маршрутом из Адлера в Москву находится пока в работе. «Это в свое время надо делать. Сейчас пока нет конкретных рассчитанных планов, хотя это целесообразно. Я с этим согласен», — сказал Владимир Путин. Читайте также: Путин: проект магистрали из Чечни в Краснодар находится пока в работе

14:11 19.12.2019 Сейчас принимаются решения по использованию маткапитала в ипотеке, чтобы избежать возникающих у семей проблем, заявил президент.

14:11 19.12.2019 Руководство России не боится инфляции, однако не хочет повышения цен. Такое мнение высказал 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года. Читайте также: Руководство РФ не боится инфляции, но не хочет повышения цен — Путин

14:12 19.12.2019 По ипотечным кредитам со ставкой в 2% для Дальнего Востока банки отказывать не должны, но за этим будут следить — Путин.

14:13 19.12.2019 Решение Европарламента, который предложил новый праздник 25 мая «День борьбы с тоталитаризмом», о приравнивании нацизма и фашизма к советскому режиму «абсолютно неприемлемо». Об этом заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер считает, что «можно как угодно придавать анафеме сталинизм», но «приравнивать СССР с фашистской Германией — это верх цинизма». Читайте также: Путин назвал верхом цинизма приравнивание СССР к фашистской Германии

14:14 19.12.2019 Журнал Spiegel: по убийству Хангошвили, немецкая сторона говорит, что не получила должной информации от России, убийца сидел в России, и потому данные должны быть. Российская сторона, ранее говорил Путин, неоднократно ставила вопрос о выдаче этого человека, но министр иностранных дел Германии говорит, что запросов со стороны РФ не было. Кто прав? Путин: и он, и я. Вопросы обсуждались на уровне спецслужб. Официального запроса не было, посчитали бессмысленным.

14:15 19.12.2019 Путин: это был кровавый убийца. Только на одной из акций на Кавказе он уничтожил 98 человек. Во многих странах при гораздо меньшем числе погибших объявляют общенациональный траур. Он организовал взрывы в метро. Вопрос неоднократно поднимался на уровне спецслужб — это действительно так.

14:16 19.12.2019 Путин: наблюдаем, что происходит в лагерях и тюрьмах в Сирии, где сидят боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но там немало выходцев из Европы. Террористы, убийцы свободно разгуливают по европейским столицам. «А если люди приедут из лагерей этих? Понравится, дадите гулять по своим улицам? Нужно наладить совместную, взаимную эффективную работу. Не значит, что такой работы нет — но уровень и характер недостаточен», — указал президент.

14:16 19.12.2019 Решение о создании Союзного государства России и Белоруссии было верным, заявил Путин. Он пояснил, что и этнически, и исторически Россия и Украина, Россия и Белоруссия должны были бы существовать в таком виде. Подробности в материале: Президент РФ дал оценку созданию Союзного государства с Белоруссией

14:17 19.12.2019 Путин: американцев предупреждали по двум братьям, которые теракт на Бостонском марафоне совершили, что представляют опасность, и что? Вот такие бандиты гуляют по Берлину.

14:20 19.12.2019 Решения, которые в свое время были приняты о строительстве Союзного государства — в подавляющем большинстве основополагающие решения, в настоящее время не реализованы. Не сделано 90% по каждому из вопросов. Поэтому мы с Лукашенко приняли решение вернуться к этим вопросам, и что можно сделать, чтобы ускорить создание Союзного государства», — сказал Путин. Читайте также: Решения о Союзном государстве не реализованы на 90% — Путин

14:20 19.12.2019 Журналистка просит помиловать Саида Амирова — «автора памятника учительнице в Дагестане». Считает, что приговор ему — оговор. Речь, по всей видимости, о мэре Махачкалы. Его приговорили к пожизненному сроку за организацию убийства. О вопросе помилования Путин обещал подумать, отметил, что для этого есть соответствующая процедура.

14:20 19.12.2019 В Иркутске много проблем, ситуация слишком сложна, чтобы работать не спеша. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве. Об этом: Путин объяснил отставку Левченко с поста губернатора Приангарья

14:21 19.12.2019 Вопрос от «Пятого канала»: в Латвии запретили недавно вещание нескольких российских каналов. Сейчас есть конфликт в Эстонии и других странах. Ситуация не улучшилась, только ухудшилась. Есть ли перспективы?

14:21 19.12.2019 «Мы заверяем нашего национального лидера Владимира Путина, что Чечня с каждым днём будет развиваться, станет одним из передовых регионов страны, которым смогут гордиться лично президент РФ и вся Россия!» — написал глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Подробности в материале: Кадыров: Путин и вся Россия будут гордиться Чечней

14:21 19.12.2019 Вопросы по делу об убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили обсуждались на уровне спецслужб. Официального запроса не было, его посчитали бессмысленным. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Читайте также: Песков отказался говорить про запросы ФРГ о берлинском убийстве «Вопрос неоднократно поднимался на уровне спецслужб — это действительно так», — уточнил глава государства. Подробности в материале: Путин рассказал об официальном запросе по делу об убийстве Хангошвили

14:22 19.12.2019 Путин о санкциях: есть разные, но примерно сводящиеся к одному и тому же оценки последствий санкций для всех участников процесса. Для Евросоюза подсчёт под 50 млрд евро. Всемирный Банк насчитал России 50 млн долларов. Для ФРГ — 750 млн в месяц. «Потери большие. За ними стоят не просто деньги, а рабочие места, потери рынков», — указал президент.

14:23 19.12.2019 Россия за полную нормализацию. Есть и минусы для России от санкций, но очевидны и плюсы — скачок в развитии сельского хозяйства, большая экспортная выручка. Ранее в России не было вертолётного моторостроения, теперь есть в Санкт-Петербурге. Не было двигателей морских судов — теперь есть, причём нового поколения. Развернули целую науку, школу, производство.

14:24 19.12.2019 США вводит ограничения на Китай — это отражается на всей мировой экономике и будет, возможно, дальше продолжаться, хотя наметился прогресс в отношениях, указал Путин.

14:25 19.12.2019 Национальная валюта стала гораздо более устойчивой с учётом колебания на энергоносители. Идёт определённое отстёгивание валюты от мировых рынков нефти, указал президент.

14:25 19.12.2019 Вопрос про оборонную промышленность из Ростовской области: рассматриваются ли дополнительные меры госполитики по развитию ВПК?

14:26 19.12.2019 Путина пригласили на конгресс казаков в Новочеркасске.

14:27 19.12.2019 Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос корреспондента телеканала «Красная линия» (Иркутск), которая не просто спросила, почему был отправлен в отставку губернатор Приангарья Сергей Левченко, но и изложила многочисленные доводы в его поддержку, назвав его эффективным губернатором. Глава государства, что называется, «разложил по полочкам». Читайте подробнее: Выборы на носу: Путин пояснил, почему в Приангарье сменился губернатор

14:27 19.12.2019 Развитие оборонки идёт быстрыми темпами. РФ обновила производственную базу, и на этой базе создано новейшее вооружение. «Сделали это своевременно и последовательно», — сказал Путин.

14:28 19.12.2019 Уже почти 2,5 часа Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов.

14:28 19.12.2019 Предприятия оборонки оказались должны сотни миллиардов рублей, но «узел развязываемый». Сейчас готовится решение по этой теме. Вопрос важный для всей экономики, поскольку эта сфера — её локомотив, сообщил президент.

14:29 19.12.2019 Вопрос: как определить позицию России в гонке по развитию искусственного интеллекта? Путин: Сбербанк активно внедряет цифровые технологии в работе с клиентами. Россия имеет большие преимущества из-за развитой отечественной математической школы.

14:31 19.12.2019 Есть несколько определений искусственного интеллекта. Лучшее из них — о думающем, саморазвивающемся интеллекте. Россия по-разному прогрессирует в разных направлениях. Беспилотный транспорт пока функционирует в ограниченных масштабах, но первые шаги, без которых невозможно развитие, сделано.

14:31 19.12.2019 Это важнейший вопрос развития на перспективу, национальной безопасности и выживания государства. Возможности ИИ будут влиять на оборону, развитие экономики. Уже сформирован пул заинтересованных участников этого процесса, инвесторов, указал президент.

14:32 19.12.2019 Строительство дороги из России в Грузию, проходящей по территории Чечни, целесообразно, но пока в планах Минтранса такой проект отсутствует. Такой ответ получил от Владимира Путина журналист чеченской телекомпании «Грозный». Об этом: Путин считает целесообразным строительство дороги из Чечни в Грузию

14:32 19.12.2019 Санкции против России — это не только финансовый ущерб, но и потери рынков и рабочих мест. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Об этом: Путин сравнил потери России и ЕС от санкций

14:32 19.12.2019 В ходе пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о дальневосточной ипотеке, заявил, что банки не отказывают в использовании материнского капитала. По мнению главы государства, нужно расширять применение электронного товарооборота без участия человека. Читайте также: Всё можно оформить за один день: Путин о льготной ипотеке

14:33 19.12.2019 Вопрос из Турции: Россия подчёркивала, что поддерживала законное правительства, в частности, в Сирии. Какая позиция по Ливии?

14:34 19.12.2019 Главной проблемой оборонно-промышленного комплекса является закредитованность предприятий. Об этом на пресс-конференции 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Ростова-на-Дону. «Этот узел развязываемый, решения есть», — отметил Путин. Об этом: Путин назвал главную проблему в оборонно-промышленном комплексе

14:35 19.12.2019 «Главная проблема оборонно-промышленного комплекса России — это закредитованность. Государство пытается решить вопрос, как развязать этот узел. И уже есть положительные результаты в этой сфере», — сказал Путин. Читайте также: Путин: Проблема ОПК — закредитованность

14:36 19.12.2019 С обеими конфликтующими сторонами в Ливии разные страны поддерживают отношения в разной степени. Россия поддерживает контакты с обеими сторонами. И с Хафтаром, и с правительством. «Вы знаете, кто довел Ливию до этого состояния», — отметил президент, напомнив о военной операции против правительства Каддафи. Правых и виноватых в Ливии определить трудно. Самое правильное — найти решение, которое позволит прекратить в стране боевые действия. О Ливии представители России будут говорить с другими государствами, в том числе с Турцией.

14:37 19.12.2019 Агентство «Прайм»: почему государство раз в несколько лет меняет правила игры в пенсионной системе и замораживает несколько лет пенсионные накопления граждан? Может, пора застолбить неизменные правила? Грядёт ли новая пенсионная реформа?

14:37 19.12.2019 Путин: в области пенсионного обеспечения все решения приняты, никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается.

14:37 19.12.2019 Путин: что касается предложений Минфина, это касается накоплений, которые можно считаться инвестициями. Речь идёт просто об их защите.

14:38 19.12.2019 Вопрос от НТВ по демографии: нужно ли восполнять убыль населения за счёт мигрантов? Как поможет нацпроект?

14:40 19.12.2019 Путин: решение демографической проблемы в мире имеет только два подхода — увеличение рождаемости и миграция. В Канаде целое министерство работает, которое принимает людей определенного возраста, здоровья и образования. РФ надо подходить таким же образом. Миграция из стран бывшего СССР легче воспринимается местным населением. Гражданам Средней Азии сложнее.

14:42 19.12.2019 Трудности есть и при переезде из южных регионов России, но это не значит, что нужно что-то запрещать. «Делать нужно с умом», — сказал президент. Люди, переезжая, должны уважать правила.

14:42 19.12.2019 Президент России Владимир Путин не исключил своего участия в VI Всемирном конгрессе казаков, который пройдет в Ростовской области в рамках празднования 450-летия служения донских казаков России. Широкие празднества, посвящённые юбилейной дате, планируется провести на Дону в 2020 году. Путин поблагодарил журналистку из Новочеркасска за приглашение. По словам главы государства, его участие в торжествах на Дону зависит от рабочего графика. Об этом: Путина пригласили на VI Всемирный конгресс казаков на Дону

14:42 19.12.2019 Владимира Путина попросили помиловать экс-мэра Махачкалы Саида Амирова, который установил монумент русской учительнице в Махачкале. По мнению журналистки, его посадили незаконно. Путин пообещал рассмотреть этот вопрос. «Я знаю об этом, и мы подумаем», — сказал президент. Об этом: Путина попросили помиловать экс-мэра Махачкалы Саида Амирова

14:43 19.12.2019 Путин: здравоохранение у нас бесплатно, как и образование. Есть сегменты, где работает частная медицина, но в целом бесплатна. Потому и нужны существенные изменения в первичном звене, чтобы у людей был доступ к качественному бесплатному здравоохранению. Есть существенный прогресс в снижении детской смертности — один из способов решения демографических проблем.

14:43 19.12.2019 Журналистка из Крыма: на полуострове ждут Путина для открытия ж/д части моста. Вопрос: можно ли сделать так, чтобы детей реабилитировали бесплатно, безо всяких условий и льгот?

14:43 19.12.2019 «В области пенсионного обеспечения все решения уже приняты, закреплены законом и никаких изменений в этой области не планируется. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается», — сказал Путин. Подробности в материале: Никакой новой пенсионной реформы не готовится — Путин

14:45 19.12.2019 Путин: упомянули о 1999 году. Спад в демографии был такой же в 1943—1944 годах и в 1999-м. «Теперь за нами катится каждые 20 лет — малочисленное поколение вступает во взрослую жизнь в репродуктивный возраст. Их по определению меньше», — указал президент.

14:46 19.12.2019 За предыдущие несколько лет число женщин 20−29 лет уменьшилось на 4,5 млн человек. Это объективные факторы, и потому нужно стремиться к повышению коэффициента рождаемости, отметил Путин.

14:46 19.12.2019 Россия поддерживает контакты с обеими конфликтующими сторонами в Ливии, заявил 19 декабря президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве. Читайте также: Россия поддерживает контакты с обеими сторонами конфликта в Ливии — Путин

14:48 19.12.2019 Не все западные СМИ дают достоверную и объективную информацию. Достаточно почитать, что они пишут про Анкару. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Отмечая на вопрос турецких журналистов, которые указали на утверждения Запада, что Россия якобы поддерживает главу Ливийской национальной армии генерала Халифу Хафтара, а не законное правительство Ливии, глава государства посоветовал не верить всему, что пишут западные СМИ. Читайте также: Путин призвал не верить западным СМИ

14:48 19.12.2019 Путин: раньше пособие было полтора прожиточных минимума, теперь расширили до двух. Это расширит получателей льготы, это поможет улучшить ситуацию. Ипотека: если третий ребёнок рождается, государство 450 тыс. рублей даёт, чтобы семья могла эти деньги внести. Это будет улучшать ситуацию с демографией, хотя этих мер недостаточно. «По большому счёту нужно добиваться повышения уровня жизни. От экономики будет зависеть горизонт планирования», — указал президент.

14:49 19.12.2019 Путин дал слово журналисту с вопросом о домашнем насилии.

14:49 19.12.2019 Путин: стараемся уделять больше внимания детскому здоровью, по лекарствам в отдельную категорию вывели детские рецептуры. Это не единственное, что делается. Что касается благотворительной деятельности, то призывы с помощью для конкретных детей — эти передачи нельзя запретить. Хотя помощь 1−2 детям тоже важна. «Уже Господь вас отметит, уже будет хорошо. Но в общей картине, конечно, они мало что меняют. В целом нужно настраивать работу по детской медицине и выводить её на более высокий уровень. Это правда», — указал президент.

14:50 19.12.2019

14:50 19.12.2019 Сотрудничество России и западных стран в области противодействия терроризму существует, но его недостаточно. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос о выдаче Москве террориста Зелимхана Хангошвили. Читайте также: Запад недостаточно сотрудничает с РФ в борьбе с терроризмом — Путин

14:51 19.12.2019 Вопрос от агентства «Иван-Чай»: Мы должны решать демографические проблемы. Есть какое-то количество мерзавцев, но нам подают цифры завышенные. Считаете ли вы это последним гвоздем в крышку гроба нашей демографии? Читали ли вы сам проект?

14:51 19.12.2019 «В неволе не размножаются люди», — отметила журналистка.

14:51 19.12.2019 «Сейчас происходит отстёгивание экономики России и национальной валюты от мировых рынков нефти», — заявил Путин. Читайте также: Рубль отстёгивается от мировых рынков нефти — Путин

14:52 19.12.2019 «Я законопроект не читал, но Матвиенко недавно подробно рассказывала. Отношение смешанное. Силой не заставишь любить. Раньше обращались в месткомы, парткомы, чтобы приструнили прежде всего мужчину», — сказал Путин.

14:54 19.12.2019 Путин осудил насилие к женщинам. «Я против насилия, как и 70% граждан» (участников опроса ВЦИОМ), — сказал президент. Он призвал изучить закон и принять объективное решение.

14:55 19.12.2019 «Все свои», — кричит кто-то возмущённо из зала, видимо, имея в виду порядок выбора журналистов, оглашающих вопросы.

14:55 19.12.2019 Говоря о позиции России в гонке по развитию искусственного интеллекта, Путин заявил, что от возможностей ИИ в будущем зависит оборона и развитие экономики. На сегодняшний день сформирован пул заинтересованных участников этого процесса, инвесторов. Читайте также: Путин: искусственный интеллект нужен для выживания государства

14:55 19.12.2019 Вопрос Life News: 31 декабря всё равно не работают, а делают лишь вид. Может, сделать день выходным за счёт рабочей субботы? Наши жёны вам «спасибо» скажут, а может, и ваша будущая. [[[quote-16]]]

Но с аргументами согласен полностью — они логичны. Нужно ли это делать в спешке, накануне Нового года? Некоторые работодатели уже объявили нерабочим 31 декабря. Поменять дни выходные тоже можно — нужно просто спокойно отнестись, лишь бы не отобрать лишний день у огородников и садоводов в мае. Можно эту проблему решить.