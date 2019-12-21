Россия и мир глазами Владимира Путина: большая пресс-конференция. Главное
В рамках большой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоится сегодня, 19 декабря 2019 года, практически наверняка будут подниматься проблемы системы здравоохранения — с точки зрения не только пациентов, но и медработников. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.
«Вспомним, в частности, что в своём вступительном слове на расширенном заседании президиума Госсовета в Светлогорске Владимир Путин коснулся обоих названных аспектов этой темы», — уточнил эксперт, предположив, что второй темой станут вопросы экологии: как «ситуация в наиболее экологически проблемных индустриальных регионах, так и реализация «мусорной реформы».
Он также добавил, что в рамках позитивной повестки, скорее всего, общение президента с журналистами, так или иначе, выйдет на тему нацпроектов, а также контроля за их реализацией в регионах.
«В частности, внимание будет уделено демографической политике. Вполне возможно, будут затронуты вопросы развития сельских территорий — тем более, что в декабре 2019 года должно состояться заседание Госсовета по этой теме (а в начале месяца прошло заседание рабочей группы Госсовета по данному вопросу)», — добавил эксперт.
«Терзать, трясти» чиновников: от Путина ждут иронии и поднятия острых тем
Журналист независимого издания «Северное Приморье» Вадим Перевалов хочет задать Владимиру Путину вопросы, которые, по его мнению, волнуют многих жителей Дальнего Востока. Заготовленные им вопросы касаются энерготарифов, налогов, цен на топливо.
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Более 30 журналистов, операторов и фотокорреспондентов представят Поволжье на большой пресс-конференции. Среди них представители Татарии, Башкирии, Чувашии, Мордовии, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Кировской областей и других регионов ПФО.
Курганскую область на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина 19 декабря 2019 года представят пять журналистов.
Главный редактор Шадринской районной газеты «Исеть» Светлана Емельянова считает, что большая пресс-конференция — это не только шанс общения с первым лицом государства, но это ещё и возможность общения с коллегами со всех уголков страны. Она участвует в большой пресс-конференции второй раз.
Для редактора ГТРК «Курган» Надежды Ефремовцевой пресс-конференция 2019 года будет третьей по счёту и ей ранее, в 2013 году удалось задать вопрос Владимиру Путину про отток квалифицированных специалистов из Зауралья. На этот раз она подготовила вопрос о высоких тарифах в Курганской области. .
Подробности: Курганские журналисты зададут президенту наболевший вопрос
Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Красноярском крае Сергей Скрипкин пригласил всех желающих принять участие в совместном просмотре и обсуждении ежегодной большой пресс-конференции президента России, лидера ОНФ Владимира Путина, которые состоятся 19 декабря в 16:00 часов по местному времени в Красноярске в Государственной универсальной научной библиотеке.
Сколько времени продлится нынешняя пресс-конференция, не известно никому, в том числе и самому Путину.
Власти Татарии планируют слушать трансляцию с большой пресс-конференции. Данное событие включено в официальную повестку дня Рустама Минниханова.
Владимир Путин. Дарья Антонова © ИА REGNUM
На улицах Нижнего Новгорода в преддверии большой пресс-конференции провели опрос жителей. Чаще всего жалобы звучали на качество жизни, высокие цены и низкий уровень доходов.
От Якутии на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина акредитовано девять журналистов ведущих СМИ республики. В Якутии вспомнили, какие вопросы раньше задавали якутские журналисты Путину. В их числе строительство Ленского моста, развитие Северного морского пути, игры «Дети Азии», санавиация.
Об этом: На пресс-конференцию Путина отправились девять журналистов из Якутии
На пресс-конференции 2018 года журналисты из Татарии планировали пригласить Владимира Путина на открытие международного форума WorldSkills-2019. Глава государства приглашением воспользовался и в августе 2019 года принял участие в закрытии мероприятия. Эта поездка стала третьим визитом Путина в Татарию. 13 декабря 2019 года состоялся четвёртый — он посетил юбилей «КамАЗ».
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и члены правительства региона будут смотреть пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая состоится 19 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь главы Южного Урала Сергей Зюсь.
«Будет и обсуждение по итогам, а также поручения», — отметил спикер.
Об этом: В Челябинской области проследят за пресс-конференцией Путина
Большую пресс-конференцию Владимира Путина будут переводить на английский, немецкий и французский языки.
Некоторые слова российского президента будет сложно объяснить даже опытным переводчикам. Например, в этом году Путин достаточно часто говорил: «Чушь какая-то».
Основной акцент на Большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина нужно делать на развитие и поддержку регионов. Такое мнение высказала омский общественный деятель Татьяна Садилина.
«Если говорить об Омской области, то тут в первую очередь необходимо обратить внимание на здравоохранение, развитие инфраструктуры, миграцию населения, уровень заработных плат», — отметила она.
Читайте подробнее: «Акцент на поддержку регионов»: о пресс-конференции Путина
На большую пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным аккредитовано 1895 представителей СМИ, в том числе 8 сотрудников СМИ из «двух Алтаев».
"Очевидно, что задавать вопросы про наши регионы будут только они. Острых вопросов от них ожидать не стоит. Но местные чиновники все равно с дрожью в коленках ждут пресс-конференцию и держат пальцы «крестиком», чтобы их пронесло», — nelyapunov.
Прошлогодняя встреча с журналистами продлилась 3 часа 43 минуты, годом ранее — 3 часа 40 минут.
Руководитель регионального исполкома ОНФ в Хакасии Евгений Мамаев приглашает всех желающих на совместный просмотр большой пресс-конференции Владимира Путина. Трансляция будет организована в Национальной библиотеке имени Н. Г. Доможакова.
«На мероприятие также приглашены представители исполнительной и законодательной власти Хакасии, политологи, представители профсоюзных и общественных организаций, блогеры и журналисты», — уточнили в реготделении ОНФ.
В городах Югры общественники и представители органов власти соберутся на коллективный просмотр большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Мероприятие начнётся в 14:00 по местному времени (12:00 мск) в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нефтеюганске и Нижневартовске.
Подробности: В городах Югры общественность и власть обсудят пресс-конференцию Путина
Журналисты, представители некоммерческих и волонтёрских организаций, органов исполнительной власти и политологи Тюмени собираются 19 декабря на коллективный просмотр трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина в областной научной библиотеке. После значимого для страны мероприятия запланирована дискуссия.
Аналогичные коллективные просмотры запланированы в тюменских городах Тобольске и Ишиме.
Подробности: В тюменских городах пройдут коллективные просмотры пресс-конференции Путина
В прошлом году первым прозвучал вопрос, касающийся национальных проектов, — реальные ли задачи поставлены. Ответ президент начал с разъяснения, для чего они вообще нужны:
«Для прорыва. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего».
Челябинские журналисты обеспокоены вопросом о том, когда в Челябинске станет легче дышать. Экологические вопросы волнуют жителей города и региона, пишет Polit74.Ru.
Об этом: Журналисты спросят Путина про улучшение качества воздуха в Челябинске
На большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина будут и представители Хакасии со своими вопросами. Об этом сообщил хакасский политолог Дмитрий Буреев.
«Больше всего вопросов у представителей Хакасии — о деятельности главы региона Валентина Коновалова, об экологии, о тяжёлой экономической ситуации в республике, высоких тарифах на электроэнергию», — подчеркнул Буреев.
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В Татарии вспоминают, как отличились журналисты республики на прошлых пресс-конференциях.
В 2017 году представительница издания из Набережных Челнов привлекла внимание президента РФ плакатом «Путин — бабай». Владимир Путин прочитал его как «Путин, бай-бай», что в переводе обозначает «Путин, до свидания», и дал слово корреспонденту. Та, в свою очередь, пояснила, что в переводе с татарского «бабай» — это дедушка, и именно так президента РФ в республике зовут дети. Сам вопрос касался резонансной темы преподавания родных языков.
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Хакасию на большой пресс-конференции Владимира Путина будут представлять два журналиста (РТС и «Пульс Хакасии») и оператор, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
Просмотр сегодняшней пресс-конференции Путина с обсуждением увиденного организовывают в библиотеках Сибири. Трансляции пройдут в Новосибирской, Иркутской областях, Кузбассе, Алтайском и Красноярском краях.
Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новосибирскому журналисту, автору и ведущему программы «Культурный максимум» на телеканале ОТС Алексею Кудиновупресс-конференция президента РФ Владимира Путина интересна как отдельный жанр.
«Чего-то особенного я от неё не жду. На пресс-конференцию президента поехала моя коллега — Екатерина Стывко. Мне будут интересны её впечатления, рассказы о «кухне» мероприятия и сможет ли она докричаться до президента. Не знаю, какой у неё вопрос. Не люблю вопросы ради самопиара и слишком подобострастные. Но и общие вопросы будет кому задать. Может кто-то из новосибирских журналистов попросит что-нибудь? Деньги на метро, например?» — высказал своё мнение Кудинов.
Читайте подробнее: Пресс-конференция Путина журналистам интересна, как отдельный жанр
Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции должен обратить внимание на внутренние дела страны и проблемы регионов, считает хакасский политолог Дмитрий Буреев.
«Лично я бы не стал задавать вопрос, но попросил бы президента дать поручение информационному блоку своей администрации пересмотреть сетку вещания центральных телеканалов в сторону уменьшения эфирного вещания для так называемых ток-шоу. По восемь часов в сутки у каждого канала криков, «оров» про Украину, Америку, Европу, слухи и подробности личной и семейной жизни — это уже чересчур. В стране много своих внутренних проблем, и из-за информационной политики каналов доверие к российскому ТВ упало до нижнего предела», — подчеркнул Дмитрий Буреев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
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В Пермском крае организованный просмотр пресс-конференции президента России Владимира Путина состоится на 162 площадках. Об этом говорится в списке, размещённом на сайте ОНФ.
Также участники просмотра смогут обсудить задаваемые вопросы и даваемые главой государства ответы.
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Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер сообщил корреспонденту ИА REGNUM, какие вопросы он ожидает на предстоящей пресс-конференции.
Об этом: На Урале надеются, что Путина спросят о самостоятельности муниципалитетов
Экономические итоги года, национальные проекты, допинг и газовый транзит — такие темы будут затронуты на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 19 декабря. Возможные темы конференции перечислил журналист Дмитрий Смирнов в своём Telegram-канале.
Он также предположил, что глава государства отметит растущий ВВП, нерастущие инфляцию и ипотечную ставку, затронет проблему пенсионного обеспечения, повышения реальных доходов населения, борьбу с бедностью и мусорную реформу.
Об этом: Журналист перечислил возможные темы пресс-конференции Путина
Журналисты шутят. Краткое содержание сегодняшней большой пресс-конференции Владимира Путина:
«Экономические итоги года (ВВП растет, инфляция и ставка по ипотеке нет, с бедностью надо бороться), пенсии, нацпроекты, реальные доходы населения, ЕС, Трамп, Зеленский, расширение НАТО, медицина-образование, Иван Голунов, экология, Роман «Укроп» Цымбалюк и газовый транзит, у нас обещали построить детскую площадку и обманули, протесты, мы волонтеры и у нас есть проект, допинг, космодром «Восточный», Ксения Собчак, вопрос от японского журналиста про Курилы и от китайского про сопряжение, прикинувшийся журналистом активист, мусорная реформа, «Вятский квас», жалобы на региональных чиновников», — dimsmirnov175.
Житель Воронежа Сергей Евдокимов рассказал «Комсомольской правде», какой вопрос он бы хотел задать президенту Владимиру Путину, если бы имел такую возможность.
Весь административный аппарат Кемеровской области сегодня мобилизован для сидения перед голубыми экранами. Все областное руководство и все руководители муниципалитетов будут смотреть в прямом эфире пресс-конфренецию с Владимиром Путиным. Вместе с чиновниками (в смысле, физически рядом с ними будут сидеть) смотреть на президента будут и местные общественники.
Губернатор Сергей Цивилев готовится смотреть пресс-конференцию вместе со своими замами. Всем ответственным лицам на местах рекомендовано отказаться от командировок и выездов и уделить время трансляции. Как сообщают с мест, многие мэры и руководители кузбасских ведомств сильно нервничают. Они искренне путают пресс-конференцию президента с прямой линией и боятся, что Путину будут звонить люди с жалобами на них.
Жительница Орла — инвалид первой группы Клавдия Ставцева, которая в 2017 году сумела дозвониться на «прямую линию» с президентом РФ, снова хотела бы задать вопрос Владимиру Путину.
Подробности в материале: Жительница Орла просит Путина о помощи
В прошлом году по итогам прямой линии в чувашский штаб ОНФ было передано на рассмотрение, изучение и мониторинг порядка 5400 обращений от жителей республики.
Из Чувашии на пресс-конференцию аккредитованы пять журналистов из трёх СМИ.
В прошлом году разговор об экономике и росте тарифов ЖКХ быстро прервался международной повесткой: был задан вопрос о возможности ядерной войны. В этом году для такого интереса повод тоже найдется — Иран.
За 14 пресс-конференций Владимир Путин успел ответить почти на тысячу вопросов.
Владимир Путин. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пресс-конференция Владимира Путина. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Кремль обратился к журналистам с просьбой не использовать плакаты, превышающие по размеру формат А4, во время большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.
В омском ОНФ напомнили, что Общероссийский народный фронт 19 декабря организует просмотр прямой трансляции ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. В Омске трансляция будет вестись в региональном центре по связям с общественностью на ул. Красный путь.
На пресс-конференции президента РФ Владимира Путина сегодня, 19 декабря, журналисты будут поднимать обобщённые острые и «больные» темы, делать некий срез потребностей региона, считает руководитель новосибирского регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Светлана Заикина.
«ОНФ в регионах с недавнего времени занимается отработкой обращений граждан на «прямую линию» с президентом. По факту двух открытых для всех граждан мероприятий с президентом — это «прямая линия» и большая пресс-конференция. Для меня это одинаково важные события с той лишь разницей, что на «прямую линию» обращаются обычные люди и чаще всего с персонифицированной проблемой, а сегодня — обобщённые острые и «больные» темы будут поднимать журналисты, делать некий срез потребностей региона. На «прямую линию» летом обратилось более 15,5 тысячи жителей Новосибирской области. Сегодня ОНФ во всех регионах проводит публичные просмотры пресс-конференции с обсуждением услышанного — в формате пресс-клуба. В Новосибирске центр обсуждений — Новосибирская государственная областная научная библиотека на ул. Советской, 6», — рассказала Заикина.
Об этом: Пресс-конференция Путина — некий срез потребностей регионов
По мнению доктора политических наук, директора Института социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ Илдуса Ярулина, дальневосточники ждут от президента России реальной оценки ситуации в ДФО в ходе предстоящей пресс-конференции Владимира Путина. Разговоров о развитии много, самого же развития люди не видят. Вместо необходимых региону модернизации производства и модернизации дорожной сети, вводятся какие-то второстепенные меры вроде 2% ипотеки и дальневосточных гектаров.
Читайте подробнее: Дальневосточники ждут от президента реальной оценки ситуации в регионе
До большой пресс-конференции Владимира Путина 2 часа.
Корреспондент газеты «Качканарский рабочий» (Свердловская область) Айгуль Гулина намерена задать президенту России Владимиру Путину вопрос, касающийся неуставных отношений в армии. Об этом она сообщила корреспонденту ИА REGNUM.
«Об усилении мер профилактики неуставных отношений в армии», — назвала журналистка тему своего вопроса.
Об этом: Свердловская журналистка спросит Путина о неуставных отношениях в армии
Журналист из Мордовии
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Калининград
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Президент готов отвечать на любые вопросы, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил накануне Дмитрий Песков.
Главы регионов научились реагировать на проблемы, которые поднимаются на пресс-конференциях президента РФ Владимира Путина. Если ранее губернаторы со страхом ждали подобных публичных мероприятий, то сейчас «расслабились, многие перестали бояться, почти не боятся». И эту тенденцию усилила прошлогодняя пресс-конференция, когда обошлось без большой критики, было много «пряников» и меньше «кнута». Такое мнение высказал лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.
Подробности в материале: «Губернаторы перестали бояться» пресс-конференций Путина
Журналисты из Болгарии, хотят подарить икону Путину.
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ОНФ в Томской области приглашает желающих принять участие в совместном просмотре и обсуждении пресс-конференции президента Владимира Путина. Мероприятие в Томске состоится в областной детско-юношеской библиотеке на пр. Фрунзе.
Журналист из Кирова Владимир Маматов готовится в очередной раз принять участие в пресс-конференции президента России Владимира Путина. Впервые под табличкой «Вятский квас» он появился на встрече президента с представителями СМИ в 2014 году.
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В Дагестане организуют площадки для совместного просмотра и обсуждения большой пресс-конференции президента России Владимира Путина с участием политиков, политологов и общественников. Мероприятия, организованные Общероссийским народным фронтом, состоятся в Махачкале, Дербенте и Кизляре.
«Мы пригласили представителей органов исполнительной власти, политологов, общественность, активистов и экспертов народного фронта для обсуждения вопросов, которые будут затронуты по нашему региону, и в целом будут касаться нашего населения», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального штаба ОНФ.
Об этом: Политики и политологи в Дагестане вместе посмотрят пресс-конференцию Путина
В Чувашии для просмотра пресс-конференции и обсуждения итогов общественники и активисты соберутся на четырёх площадках.
Читайте также: В Чувашии для просмотра пресс-конференции Путина созданы четыре площадки
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Администрация президента попросила журналистов не использовать большие плакаты, чтобы не было вот такого леса из транспарантов:
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов с большой надеждой ждет пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.
«Будет выступление президента, я его жду с большой надеждой», — заявил Зюганов.
Коммунист рассчитывает, что глава государства проявит характер и волю.
«Тем более послание президента под вопросом. Если он… не даст точную оценку, не проявит волю и характер, а он это умел делать в критические моменты, будь там с Крымом, с Сирией или с другими вещами, связанными с борьбой с терроризмом, то следующий год, если мы выйдем на те же темпы, провалим полностью Послание, за этим наступит не только финансово-экономический, но и политический кризис», — рассуждает Зюганов.
Читайте также: Зюганов ждет от Путина проявления воли и характера
В Госдуме ждут пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, когда может быть принято решение о выходном дне 31 декабря. Депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов обратили внимание на то, что все больше и больше регионов принимают решение о выходном дне перед Новым годом.
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Для журналистов организована зона питания.
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Только что объявили, что фотокоров и операторов запустят через 10 минут, остальных — позже.
Журналисты выстроились в очередь.
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Пресс-центр.
Дарья Антонова © ИА REGNUM
На пресс-конференцию Путина очередь из журналистов. Концентрация медиа на квадратный метр такая, что микрофону негде упасть.
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Каждый из 1895 аккредитованных журналистов хочет быть первым. Есть и те, кто свою очередь держит уже полтора часа.
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Очередь из журналистов на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.
По приблизительным подсчетам, всего шести процентам пришедших на пресс-конференцию журналистов удаётся задать свой вопрос.
Новосибирский координационный совет (НКС) в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей ждёт от президента «ясной и решительной поддержки наших традиционных ценностей».
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Жители Татарии, обсуждая возможные темы на большой пресс-конференции, строят предположения, что одно из заявлений Владимира Путина коснётся 31 декабря:
«Я думаю, 31 декабря сделает выходным днем».
Журналистов уже начали пускать в зал в Центре международной торговли, где пройдёт пресс-конференция Владимира Путина.
В Свердловской области мэры и члены правительства региона проследят за ходом пресс-конференции президента Владимира Путина. Такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев.
Поручение было дано на заседании правительства. Также чиновникам необходимо оперативно реагировать на поднимаемые журналистами на пресс-конференции вопросы.
Читайте подробнее: Свердловские чиновники проследят за пресс-конференцией Путина
Руководитель межрегиональной общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов считает, что в этом году внимание к пресс-конференции президента РФ Владимира Путина не слишком большое.
Подробности в материале: Пресс-конференция президента — иногда единственная возможность регионов
Журналисты заполняют зал.
[Журналисты] Никита Третьяков © ИА REGNUM
Журналисты в ожидании большой пресс-конференции Владимира Путина.
В ходе пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин обязательно затронет вопрос ложных минирований социальных учреждений на Дальнем Востоке, считает доктор политических наук Илдус Ярулин.
Читайте подробнее: Президент должен отреагировать на волну ложных минирований в ДФО: мнение
Российские и иностранные журналисты собираются в Центре международной торговли в Москве, где состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Об этом: Журналисты приехали на пресс-конференцию Путина с подарками
На большой пресс-конференции президент России Владимир Путин подводит предварительные итоги года. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Тувы Шолбан Кара-оол.
Однако гораздо важнее для главы государства, по его мнению, станет возможность увидеть и «прочувствовать живую реакцию журналистов».
«Это как тест — насколько общая по стране температура отличается от самочувствия каждого конкретного региона, города и даже деревни», — отметил Кара-оол, добавив, что журналисты будут поднимать серьезные вопросы.
Об этом: Президент сверит температуру по стране и самочувствие регионов — глава Тувы
Доктор политических наук, директор Института социально-политических технологий и коммуникаций Илдус Ярулин уверен в том, что большое внимание на пресс-конференции Владимира Путина будет уделено международной обстановке в свете заявления Генштаба о том, что НАТО готовится к конфликту. Эксперт отметил, что внешние угрозы России как никогда диктуют необходимость усиления экономики.
Об этом: Внешние угрозы России диктуют необходимость усиления экономики: эксперт
Просмотр трансляции пресс-конференции Владимира Путина, обсуждение поднимаемых в ходе мероприятия вопросов и её итоги в Великом Новгороде обсудят в двух библиотеках: площадки открыты в библиотеке «Читай-город» на улице Кочетова и в библиотеке им. Д. М. Балашова на улице Т. Фрунзе-Оловянка.
Пресс-конференция Владимира Путина вот-вот начнётся, последние приготовления. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Калугу на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в Москве 19 декабря представит корреспондент сетевого издания «Калужские новости» Анастасия Волова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Журналист из Калуги намерена задать главе государства вопрос, связанный с ремонтом дорог в областном центре, который в 2019 году серьёзно сказался на качество жизни жителей областного центра.
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Пресс-конференция Владимира Путина. Женский вопрос. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Зал, в котором через несколько минут начнётся пресс-конференция Владимира Путина. Дарья Антонова © ИА REGNUM
С каждым годом количество желающих принять участие в пресс-конференции с Владимиром Путиным становится все больше. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Полный зал. За 5 минут до пресс-конференции Владимира Путина. Никита Третьяков © ИА REGNUM
Режиссёр трансляции напомнил, что пресс-конференция в основном для российских журналистов. Но иностранных в зале тоже много.
Волгоградские журналисты намерены просить президента Владимира Путина о создании военного училища в регионе.
Путин приехал на пресс-конференцию. Цитата из видео
Представители Крыма намерены спросить о решении проблемы обеспечения жителей полуострова чистой воды — особенно остро этот вопрос стоит для жителей северной части Крыма.
На пресс-конференции Владимира Путина впервые не будет газеты «Ваши шесть соток».
Пока все в ожидании президента, высоких журналистов пересадили назад. Низких — вперед. А еще представителей СМИ попросили выпрямить спины и перестать кривляться, — tv360ru.
В зал зашёл пресс секретарь президента Дмитрий Песков.
Из Чечни в пресс-конференции президента РФ Владимира Путина участвует делегация, в которую включены шесть представителей ведущих СМИ республики. Среди них корреспонденты телекомпании «Грозный», ИА «Чечня Сегодня» и «Грозный-Информ», «Вести республики» и «Даймохк».
Подробности в материале: Задать свои вопросы Путину хотят шесть журналистов из Чечни
Владимир Путин — в зале. Аплодисменты
Путин поблагодарил журналистов за «живой интерес» к мероприятию.
Первый вопрос от радиостанции «Маяк» про климатические изменения: все про это говорят, но не знают, что с этим делать. Какой ущерб это может принести России? Согласно Парижским соглашениям, до 2030 года на 25−30% должна сократить выбросы Россия. Но ранее Путин сказал, что сокращение составит до 60%.
«Ой, поймал. Уел», — признал Путин.
Право первого вопроса получил корреспондент радиостанции «Маяк».
В Центре международной торговли в Москве началась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Об этом: В Москве началась большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин: в рамках постановления правительства действительно записано 25−30% от базового периода 1990 года. Все страны так делают, в том числе страны Евросоюза.
«Как мне вывернуться-то из того, что меня спросили? Если за 100% взять и вычесть 30%, это как раз и останется 70%, а если учесть поглощающую способность лесов, то будет 60. Будем считать, что это я и имел в виду», — иронично заметил Путин.
Россия не относится к главмным эмитентам выбросов в атмосферу. Первые места занимают США и КНР, по 16% от общих выбросов. Затем ЕС — 11%. Россия — 6%, Индия — 5%, привёл статистику Путин.
В Парижском соглашении стоит задача не допустить роста температуры на полтора процента. Но «никто не знает причин изменения климата», считает президент. Такие периоды потепления и похоладания были уже раньше — это может зависеть от глобальных событий, например лёгкого наклона оси планеты.
«Посчитать, как современное человечество влияет на климат, очень сложно, если вообще возможно», — полагает Путин.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступит с ежегодным инвестиционным посланием — седьмым по счёту. Примечательно, что мероприятие состоится в день большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина — сегодня, 19 декабря. Оглашение послания назначено на 16:00 мск. Будет ли перенесено время начала мероприятия в случае, если общение главы государства с журналистами к этому времени не завершится, неизвестно.
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Тем не менее бороться с возможным эффектом человечества на климат необходимо. Россия — страна северная, есть целые города за полярным кругом, построенные в зоне вечной мерзлоты. Изменение климата в этих зонах может привести к серьёзным экологическим шокам.
Камчатка. Хочет летать. Дешево.
«15 лет Камчатка без вопросов» — журналист с таким плакатом задаёт второй вопрос
«Никто не знает причин глобального потепления климата. Изменения могут происходить во вселенной. Но не делать ничего нельзя. Россия уделяет серьёзное внимание этой проблеме», — заявил президент России Владимир Путин.
Подробности в материале: Никто не знает причин глобального потепления климата — Путин
«Вы давно не приезжали на Камчатку, не связано ли это с недоступностью авиабилетов?» — спросила журналистка.
«Не связано. Я попадаю в льготную категорию», — ответил Путин.
Екатеринбургская журналистка Екатерина Цыганкова задаст вопрос президенту России Владимиру Путину о строительстве второй линии метро в городе. Цыганкова надела на пресс-конференцию с президентом оранжевый жилет и каску — в этой форме встречают каждый рабочий день работники метро Екатеринбурга.
Подробности в материале: Журналистка из Екатеринбурга спросит у Путина про метро
«Плоские тарифы на Камчатку никто не собирается отменять. […] Нам нужно добиваться роста дохода граждан и снижения издержек на перевозки», — Путин о доступности перелётов на Камчатку.
Путин — крикунам: иначе у нас начнётся тут восточный базар, и мы ничего не сделаем. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Один из журналистов «пробился» с вопросом о мусорной реформе, несмотря на сопротивление пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Путин предложил сделать исключение и выслушать, хотя призвал больше такое не повторять, иначе получится «как на базаре».
Путин: вопрос в том, чтобы вёлся прямой диалог с людьми на этот счёт, что поступает и на каких основаниях поступает, начал отвечать президент о мусорной реформе.
Журналист перебил и попросил 10 мин. интервью после конференции.
«Подождите, вы недослушали ответ», — парировал Путин.
70 млн тонн отходов бытовых генерирует в год Россия.
Переработку в России создают с нуля, отметил президент. Основные решения здесь уже приняты. Федеральный оператор создан, 200 с лишним региональных операторов. Принята схема территориального планирования, но кое-чего не хватает — прямого общения с гражданами.
«Нужно показывать, как будет перерабатываться и где будут захораниваться эти отходы. И тем более мы должны избавиться от серых схем и криминала, нужно навести элементарный порядок. Не было никогда отдельной строчки по бытовым отходам, теперь она появилась и выросла — нужно объяснять, откуда взялись эти цифры!» — возмутился президент.
«Почему из Петербурга возят в Ленинградскую область? Ну, будут возить к Северному Ледовитому океану, тогда ещё в 10 раз тариф вырастет», — отметил Путин.
Владимир Путин отвечает на вопрос о мусорной проблеме в Петербургском регионе. Напомним, в Петербурге переход к новой системе обращения с бытовым мусором отсрочили до 2021 года. Соседняя Ленобласть уже перешла на новые принципы обработки ТКО.
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Нужно развивать отрасль с точки зрения развития предприятий, которые уже строятся, и по всем этим инвестициям нужно каждый шаг также объяснять населению — будет ли какой-то ущерб тем, кто проживает рядом с такими предприятиями.
«В Токио перерабатывающие предприятия прямо в черте города находятся. Не дымят, не воняют, жизнь не портят, экологию не разрушают. Так и у нас будет, по новейшим технологиям — но для этого нужен общественный контроль», — указал Путин.
«Если всем миром решать будем задачу, мы её решим», — подчеркнул он, напомнив о работе по линии ОНФ по этому вопросу.
Отвечая на вопрос журналистки с Камчатки о том, почему он долго не приезжал на полуостров, и не связано ли это с дороговизной билетов, Владимир Путин пошутил, что он попадает в льготную категорию граждан.
Читайте подробнее: Путин может летать на Камчатку по льготным авиабилетам
Отмены плоских тарифов на авиабилеты на Дальний Восток не произойдёт. Об этом заявил в ходе пресс-конференции 19 декабря в Москве российский президент Владимир Путин.
Подробности в материале: Плоские авиатарифы на Дальний Восток отменять не будут — Путин
Вопрос от ТВЦ: часто в СМИ ставят в укор, что реальный сектор экономики создан в советское время. Просят прокомментировать.
Путин: «В советский период было сделано много такого, чем мы можем гордиться. Мы должны быть благодарны нашим отцам и дедам, что за советский период создана мощная держава».
Путин: 75% перерабатывающей промышленности создано в последние годы.
«Яркий пример — сельское хозяйство. СССР всегда был покупателем зерновых. Хочу напомнить, что сейчас Россия самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. У нас в разы вырос экспорт. 24 млрд долларов — продали на внешнем рынке с/х продукции. Выросло и животноводство — мясо птицы, свинина», — сказал Путин.
Путин: «В атомной энергетике за последнее время запустили 8 блоков. В СССР 16 было».
Созданы новые отрасли в энергетике, например СПГ.
В России при реализации мусорной реформы необходимо навести порядок и избавиться от «серых» схем и криминала в отрасли, заявил 19 декабря президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве.
Подробности в материале: В сфере переработки мусора нужно уйти от криминала и серых схем — Путин
Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых:
«Должны бы вопросы мусорные, например Шиес, прозвучать, медицинские, скорее всего по первичному звену, может, в ответах будет озвучено какое-либо социальное решение к юбилею Победы для соответствующих категорий граждан, проблемы свободы слова и свободы публичных мероприятий».
Вопрос от Ура.ру про негативные явления в медицине: очереди растягиваются на месяцы в регионы, а зарплата настолько низка, что специалисты массово увольняются. У главврача — сотни тыс. рублей, у хирурга — 50 тыс. Путин говорил, что все преобразования должны иметь быстрый и максимально полезный эффект. Почему система остаётся без изменений? Радикальных решений не видно.
Самой главной темой для жителей Новосибирской области на сегодняшней пресс-конференции президента РФ Владимира Путина является судьба мусорной концессии, считает управляющий партнёр DSO Consulting Сергей Дьячков.
Об этом: В Новосибирске назвали самый главный вопрос для пресс-конференции Путина
Путин: модель лучше не трогать, она у нас развивается — и развивается в целом удовлетворительно. Но проблемы существуют: одна из них — это уровень зарплат в медицине, хотя она выше, чем в других многих социальных сферах.
Отвечая на вопрос о дорогих авиабилетах с Камчатки до центра России, Владимир Путин сказал, что главное решение этого вопроса — повышение благосостояния граждан
Читайте подробнее: Путин о дорогих перелётах из ДФО: нужно повышать благосостояние граждан
С точки зрения зарплат нужно смотреть внутрь отрасли. Есть способы изменения ситуации: увеличить тариф ОМС или внутри тарифа ОМС что-то изменить. Но внутри тарифа менять уже нечего, 70% и так идут на зарплату. И если внутри тарифа что-то изменить, то денег не останется ни на лекарства, ни на оборудование. Но тогда надо менять размер тарифа — тогда это ляжет на всю экономику, приведёт к удорожанию товаров и росту инфляции, отметил Путин.
Если Россия будет пользоваться новейшими технологиями по переработке мусора, а именно так мы и собираемся делать, то не возникнет никаких проблем.
Только нужно всё делать с умом, а для этого нужен общественный контроль. Если мы миром будет решать эту проблему, мы её решим», — сказал Путин.
Читайте подробнее: Пути призвал решать проблему мусора всем миром
Тариф ОМС нельзя повышать, иначе зарплаты «съест» инфляция, указал президент.
Нужно избавиться от несправедливой дифференциации у врачей, изменить базовую ставку оклада — сделать единый подход по всей стране, так же как и сделать единый подход к стимулирующим выплатам, отметил президент.
Путин прокомментировал критику в адрес российского руководства, которое якобы пользуется советским наследием. Он подчеркнул, что в советский период было сделано много того, что достойно гордости, и достоянием того времени нельзя не пользоваться.
Об этом: Путин поблагодарил старшее поколение за «мощную державу»
Ни в коем случае нельзя снижать надбавок за работу в особых условиях. Если всё для начала это привести в порядок, то многое изменится к лучшему, уверен президент. Хотя уровень зарплат в медицине поднимать надо.
В Чите забайкальское отделение ОНФ устроило совместный просмотр трансляции пресс-конференции президента. Больше половины кресел пустует, зато пришёл сити-менеджер Читы Александр Сапожников.
Чита.ру
Телеканал «МатчТВ» спрашивает о спорте — решении WADA об отстранении спортсменов из России от участия в крупных соревнованиях. Что делать российским спортсменам?
Президент перед ответом о спорте решил дополнить тему о медицине. Он отметил, что договорились выделить дополнительно на первичную медицину 550 млрд рублей. Деньги пойдут на приведение в порядок основных фондов, приобретение техники и транспорта.
Это все, кто пришел смотреть трансляцию Путина в Алтайском крае.
Цитата politcentr
В Кабардино-Балкарии пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина смотрят на двух площадках для совместного просмотра. Одна из них расположена в республиканской библиотеке имени Т. К. Мальбахова в Нальчике, другая — в библиотеке имени В. В. Маяковского в городе Прохладном.
Об этом: В Кабардино-Балкарии слушают ответы Путина на двух коллективных площадках
«Что касается решения WADA, я считаю, что это не соответствующее здравому смыслу решения. Любое наказание должно быть индивидуальным. Если у нас подавляющее число спортсменов являются «чистыми», как можно налагать санкции на них?» — спросил президент.
Как пример он привёл фигурное катание.
«Не может страна выступать под нейтральным флагом, если нет претензий к НОК».
Путин: мы будем делать всё, чтобы российский спорт был чистым. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Путин напомнил, что РУСАДА создавалось вместе с WADA. И даже вместе выбирали руководство.
Путин отвечает на вопрос: «Что вы думаете о Владимире Зеленском?» Дарья Антонова © ИА REGNUM
Вопрос от Первого канала про Украину: за неполные две недели после Парижа виден ли смысл встречаться в «нормандском формате»? Устоят ли Минские договорённости в перспективе вообще? Какова в идеале судьба Донбасса? Что думаете о Зеленском?
Путин: всегда уклоняюсь от ответов на вопросы такого рода. Даже ушедшим со своих постов лучше характеристики не давать — по действующим людям «язык не поворачивается».
Если люди попадают на такие места, значит, прошли какой-то отбор, «люди незаурядные как минимум», отметил президент в отношении Зеленского.
Путина насторожило заявление Зеленского после встречи в Париже, что можно было бы пересмотреть Минские соглашения.
«Ситуация может вообще зайти в тупик полный. Ключом Минских соглашений является закон об особом статусе… Его сейчас продлили на год, но это же не на постоянной основе, а неоднократно говорят, что нужно придать постоянно действующий характер», — указал президент.
Встреча в апреле в «нормандском формате» станет актуальной, если будут позитивные изменения. Такие изменения есть — закон об особом статусе продлён, основа для урегулирования не потеряна, произведён отвод войск.
«Правда, наши партнёры не хотят разведения по всей линии соприкосновения — это тоже ошибка, на мой взгляд, но таковы их позиции», — отметил Путин.
Руководство Украины, видимо, делать этого не хочет, но «никуда от этого не деться», указал Путин. Плюс нужен прямой диалог с Донбассом. Децентрализация стать заменой урегулированию не может, решения должны быть согласованы с ДНР и ЛНР.
Путин: Нельзя пересматривать минские соглашения. Ситуация может зайти в тупик. Нужен прямой диалог с Донбассом, пока его нет. Фото: Дарья Антонова © ИА REGNUM
Путин попросил дать слово журналистам с Украины. Вопрос задаёт Роман Цымбалюк.
«На первичное звено в здравоохранении РФ будет выделено дополнительно к текущим расходам 550 млрд рублей. Деньги в основном пойдут на приведение в порядок основных фондов, приобретения техники и транспорта», — сказал Путин.
Читайте подробнее: На первичное звено в медицине выделено 550 млрд рублей — Путин
Число обстрелов также сокращается. Есть позитив, есть негатив, и продолжение работы в нормандском формате целесообразно.
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России не соответствует здравому смыслу и международному праву. Об этом 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве.
Об этом: Решение WADA по России не соответствует здравому смыслу — Путин
В России можно провести ряд решений по повышению заработных плат у врачей и медработников. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
Журналист «Ура.ру» заявил главе государства, что у врачей «настолько низкая» зарплата, что они вынуждены увольняться. Корреспондент спросил, нужно ли предложить иную модель управления здравоохранением, или же нужно поддерживать деньгами то, что есть.
«Модель лучше не трогать, она у нас развивается в целом удовлетворительными темпами. Но проблемы, безусловно, существуют», — начал президент.
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Журналист издания «47News» из Ленинградской области смог «вне очереди» задать на пресс-конференции президента РФ Владимиру Путину вопрос о самой острой проблеме региона — мусорной реформе, которая прошла в Ленобласти, но перенесена на несколько лет в Петербурге.
Читайте подробнее: Журналист из Ленобласти вопросом про мусор рассмешил Путина
Цымбалюк спросил, планирует ли Путин расформировывать органы управления ДНР и ЛНР. Еще спросил о газе и о 3 млрд долларов.
«Порошенко настаивал, чтобы под документом были поставлены подписи руководителей непризнанных республик. Украина сама признала, что такая власть существует. Это первая часть Марлезонского балета. Второе — там прошли выборы», — сказал Путин.
Читайте также: Россия превратилась в главного экспортёра зерна — Путин
За последние годы Россия превратилась из главного покупателя зерна в главного экспортёра, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства напомнил, что СССР всегда был покупателем зерновых.
«Сейчас Россия — самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. У нас в разы вырос экспорт. 24 млрд долларов — продали на внешнем рынке сельскохозяйственной продукции», —подчеркнул Путин.
Несмотря на наличие проблем, существующую модель здравоохранения в России менять не стоит. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.
«Модель лучше не трогать, она у нас развивается, и развивается в целом удовлетворительно», — подчеркнул глава государства.
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«Там нет иностранных войск. Там есть местная милиция, местные силы самообороны. Задают вопрос: откуда у них танки, артиллерия? Во многих точках мирах происходят конфликты и есть танки, артиллерия. Откуда они их берут? Видимо, от стран, которые им симпатизируют».
Главная проблема, считает Путин, — в нежелании решать проблемы региона.
В урегулировании ситуации на востоке Украины «есть подвижки», заявил Путин.
Известная фраза: «Донбасс порожняк не гонит» — хулиганская, но в душе местных жителей есть, отметил президент.
«Внимательно смотрим ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Министры, руководители ведомств, главы районов находятся на рабочих местах. Мы готовы выполнить любое поручение Владимира Владимировича, если в ходе общения с прессой оно поступит», — заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Об этом: Кадыров: Готовы выполнить любое задание Путина по итогам общения с прессой
Россия заинтересована в транзите газа через Украину — Путин.
«Решение Стокгольмского суда носит не юридический характер. Одно из обоснований — «в связи с тяжёлым экономическим положением на Украине». Чушь!»
Должна быть поднята ставка оклада врачей. При этом нельзя лишать их надбавок за работу в праздники и выходные, подчеркнул глава государства.
Читайте также: Ставку оклада для врачей нужно изменить — Путин
«Я думаю, что мы договоримся. Мы на пути к этим договорённостям. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике», — сказал Путин.
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), принятого в отношении России, является несправедливым, не соответствующим здравому смыслу и праву. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства уверен, что наказывать «чистых» спортсменов за нарушения, допущенные не ими, нельзя. Путин считает, что наказание должно быть индивидуальным.
Подробности в материале: Путин назвал решение WADA в отношении России «несправедливым»
Вопрос из Омска: хорошо, что создали «дальневосточный гектар» и ипотеку. Но люди всё равно уезжают в Москву и Санкт-Петербург. Хотелось бы сохранить молодых.
Сибирь тоже хочет «дальневосточные гектары» и ипотеку.
Путин: меры для Дальнего Востока были введены из-за того, что там депопуляция происходит быстрее, чем в других регионах. Дальневосточным гектаром воспользовались уже весьма многие, распространена эта мера на всех, кто хочет туда приехать.
Выделение этих земель не является оптимальным из-за отсутствия инфраструктуры во многих местах. Поэтому расширение по регионам должно происходить постепенно в отношении этих мер. Поддержка семей с детьми будет распространена и в Зауралье в скором времени, а по другим мерам, в том числе 2%-ипотеки, «в принципе возможно всё, но надо посмотреть, как это пойдёт на Дальнем Востоке», указал президент.
Глава Крыма Сергей Аксёнов внимательно смотрит ежегодную большую пресс-конференцию президента.
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Вопрос от Андрея Колесникова из «Коммерсанта» про Владимира Ленина.
Продолжение работы в «нормандском формате» целесообразно, заявил 19 декабря президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве.
Об этом: Путин заявил о целесообразности продолжения «нормандского формата»
Нет ничего, кроме минских договоренностей, подчеркнул российский лидер. Он назвал ключевым положением «Минска-2» особый статус республик Донбасса, который нужно имплементировать в конституцию Украины.
Об этом: Путин отверг возможность пересмотра Минских соглашений
«Сибирь завидует «дальневосточному гектару» и ипотеке! Дайте нам «сибирский гектар»! Переезжайте на Дальний Восток», — sakhco.
Журналист поинтересовался, ждать ли выноса тела Ленина из Мавзолея.
Об отсутствии в Донбассе военных других государств заявил президент России Владимир Путин. Он сделал такое заявление 19 декабря в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года.
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«Россия сохранит транзит газа через Украину. Мы будет искать приемлемое для всех заинтересованных сторон решение, несмотря на строительство других газопроводов.
Вопрос в объемах транзита газа через Украину и в сроках, на которых можно заключить этот контракт. Россия заинтересована в транзите газа через Украину», — сказал Путин.
Читайте подробнее: Путин: Россия сохранит транзит газа через Украину
Путин дал оценку Ленину: «Он был революционер. Он предложил не федерацию, а конфедерацию. По его решению этносы получили право выхода из состава государства. Но даже территории были нарезаны так, что не всегда соответствовали месту проживания».
Это привело к болевым точкам, которые и сейчас «нельзя отпустить». Это касается, в том числе и территории Украины, которой были переданы территории».
На пресс-конференции президента РФ Владимира Путина присутствует корреспондент «ГТРК Новосибирск» Виктория Шмидт. Её вопрос касается коммунальной сферы и износа теплосетей.
«Хочется понять, есть ли способы найти деньги на их ремонт, кроме повышения тарифов. Тема очень актуальная, важная не только для новосибирцев, но и для жителей других регионов», — отмечает Шмидт.
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Путин: у России 2000 болевых точек
«Что они сделали? Они связали будущее страны со своей собственной партией. Как партия затрещала, за ней начала рассыпаться и страна» — Путин о первых годах Советского Союза.
Геополитические факторы не учитывались в госстроительстве СССР.
Украина сама признала существование республик Донбасса — Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер напомнил, что бывший президент Украины Пётр Порошенко «настаивал», чтобы под Минскими соглашениями были поставлены подписи руководителей ДНР и ЛНР.
«А они отказывались. Подноготную переговоров вам раскрою. Но все-таки мы их уговорили. Таким образом, Украина признала, что они (республики Донбасса — прим. ИА REGNUM) существуют, признала эту власть», — подчеркнул глава государства.
Подробности в материале: Путин: Украина сама признала существование ЛНР и ДНР
Зал, где проходит пресс-конференция. Фото: Дарья Антонова © ИА REGNUM
Путин: «Вспомните, как Грозный выглядел?» Фото: Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ахмад Кадыров пришёл сам — не сдаваться, а выстраивать отношения. Он рассказал, что исламские страны начали подчинять Чечню своей воле. И понял, что будет лучше с Россией.
Рамзан Кадыров ежедневно подвергается личной опасности. Также он лично принимает участие в боевых операциях.
«Его не остановить, под пули лезет», — пересказал президент слова о Р. Кадырове.
Путин отметил, как преобразилась Чечня.
«Кадырову можно было бы и героя труда дать, но молодой ещё», — сказал президент.
Вопрос из Грозного: много разговоров про строительство дороги в Грузию через Чечню. Позволило бы разгрузить альтернативный маршрут — жителям приходится сутками стоять в пробках, дало бы импульс товарообмену и экономическому росту. Будет ли такой проект?
Плюс будет ли магистраль между Грозным и Краснодаром, связанная с магистралью Москва — Адлер?
Корреспондент 47news Виктор Смирнов, несмотря на наглость, задал Владимиру Путину очень правильный вопрос, считает Leningrad_guide:
«Речь даже не о том, что «Питер заваливает Ленобласть своим мусором». Проблема в том, что Ленинградская область уже вошла в мусорную реформу. Все перевозчики региона оборудовали свои мусоровозы системой ГЛОНАСС. То есть область ЗНАЕТ, куда едет мусор, как едет и в каком количестве. А Петербург до сих пор не в реформе. И отследить, что, а главное, сколько и куда везут питерские мусоровозы — крайне сложно. Президент четко обозначил, что необходимо навести порядок с прозрачностью системы обращения с отходами и начислением платежей, устранить «серых» перевозчиков и ввести общественный контроль. Но вопрос еще и в том, что нужно ускорять запуск реформы в Петербурге. Без этого решения разобраться с «серыми» перевозками из Северной столицы будет крайне затруднительно».
«Газовые отношения России и Украины — это тяжелая, чувствительная тема. Мы хотим решить эту проблему. Россия будет искать пути решения проблемы транзита газа через Украину.
Этот маршрут в Европу обходится дороже России, но мы готовы сохранять и даже поставлять газ для населения Украины со скидкой», — сказал Путин.
Читайте подробнее: Путин: Газовая война России и Украины — чувствительная тема
Владимир Путин объяснил меры поддержки Дальневосточным регионам России тем, что там депопуляция происходит гораздо быстрее, чем во всех остальных субъектах страны. Об этом заявил президент в ходе большой пресс-конференции.
В частности, здесь приняты программы «Дальневосточный гектар», а также льготная ипотека.
Об этом: Депопуляция Дальнего Востока идёт быстрее, чем в других регионах — Путин
Путин: на юге России несколько проектов развития инфраструктуры. Все в работе и изучаются, в том числе по части связывания Грозного с Черноморским побережьем, другими трассами, но «это надо делать, когда придёт время».
Путин: есть проблемы сообщения с Грузией в зимний период, «конечно, это знаем». Озвученная идея хороша, но в практических планах Минтранса пока не рассматривается.
Песков представил Дмитрия Саймса. Послышались апплодисменты.
«Как, Первый канал?» — уточнил пресс-секретарь президента.
Путин не считает, что президентство Трампа заканчивается. Он назвал причины импичмента надуманными и не верит в их реализацию.
Тело Владимира Ильича Ленина, находящееся в Мавзолее, не нужно трогать. Такое мнение 19 декабря в ходе ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года высказал президент России Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин считает, что тело Ленина нужно оставить в Мавзолее
Санкции США в отношении России скажутся на отношениях. Но Россия будет поступать зеркальным образом.
«Ничего хорошего в этом нет»
Путин: если бы хотели помочь, лучше бы денег дали (Про Украину и США). Фото: Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Если хотят помочь — лучше бы денег дали», — Путин о поддержке США Украины.
Нежелание Киева вступать в диалог с населением республик Донбасса является главным препятствием для урегулирования конфликта. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции 19 декабря.
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США хотят, чтобы Украина пополняла бюджет за российский счёт: «Сами дайте денег!»
Россия до конца года готова продлить договор по СНВ-3 — Путин.
Часть мер поддержки в области демографии, которые в настоящее время реализуются на Дальнем Востоке, будут распространены на Зауралье. Об этом сегодня, 19 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос омской журналистки Ольги Коробовой о социальном положении жителей Зауралья.
Подробности в материале: В Зауралье могут начать действовать программы поддержки, как в ДФО — Путин
Вопрос от МТРК «Мир»: не жалеете ли, что в сводной колонне победителей не будет представителей из Украины и Грузии?
Путин: участие в параде — это их выбор. Если кто-то не приедет в силу сегодняшних особенностей отношений, это было бы большой ошибкой — значит, что они не проявляют должного уважения к тем, кто боролся за независимость их родины.
Путин: «Там плакатик поднимали — Минск». Фото: Дарья Антонова © ИА REGNUM
Путин: прописано в немецких документах было, что часть славян должна быть направлена на работы, большую часть — за Урал, на северные территории. Речь шла о сохранении восточнославянских этносов.
«Когда я слышу, что хорошо было бы Ленинград сдать — вы придурки, нет? Вас бы тогда вообще не было!» — указал Путин.
Не уверен, что правление президента США Дональда Трампа заканчивается. Импичмент — это надуманные причины, это продолжение внутриполитической борьбы. Проигравшая на выборах в США партия добивается власти, заявил президент России Владимир Путин 19 декабря на ежегодной большой пресс-конференции по итогам 2019 года.
Власти намерены в полном объёме реализовать меры поддержки демографии на Дальнем Востоке, после чего их будут распространять на другие регионы. Об этом заявил президент России Владимир Путина на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста из Омска Ольги Коробовой.
«Что касается Зауралья, мы видим ситуацию, мы понимаем, и часть мер поддержки в области демографии уже сейчас будем распространять. Это касается поддержки семей с детьми, прежде всего тех, в которых рождается третий ребёнок», — отметил президент.
Об этом: Часть «дальневосточных» льгот распространят на Сибирь — Владимир Путин
Вопрос из Белоруссии: «В результате незаконных действий Горбачёва пострадали миллионы людей. Что, если дать правовую оценку тем событиям?»
Владимир Ленин был не государственным деятелем, а революционером. Такую оценку дал создателю СССР российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции 19 декабря.
Читайте подробнее: Путин дал оценку Владимиру Ленину
Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что указов о награждении Героем России просто так не подписывает.
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Правовая оценка действий Горбачёва ничего не даст по территориальной целостности — все документы подписаны, отметил Путин.
Идеология может быть только одна — патриотизм, сказал президент
Фото: Дарья Антонова © ИА REGNUM
Путин отвечает на вопрос по поводу якобы буксующей реализации нацпроектов: «Пересматривать здесь ничего не нужно». Фото: Дарья Антонова © ИА REGNUM
Вопрос: звучат голоса, что по нацпроектам завышены показатели. Нужно ли пересматривать поставленные цели или имеет смысл разработать дополнительные меры для стимулирования работы? Поможет ли делу децентрализация, расширение полномочий властей регионов и районов?
Путин: пересматривать по нацпроектам ничего не нужно по большому счёту. Персональная ответственность введена, хотя её можно усилить и детализировать. Сами нацпроекты — масштабная, беспрецедентная в этом плане вещь. Они сформулированы с целями, под достижение целей выделены конкретные ресурсы и введена персональная ответственность.
С первых шагов нужно было создать механизмы и принять нормативную базу.
«Чувство тревоги возникло даже, как будет дальше двигаться. Но из 38 целей, что планировались на эти годы, 26 считаем реализованными… По такому важнейшему направлению, как расселение аварийного жилья, не просто выполнили, а превысили в три раза. Поэтому в целом ситуация нормальная, под контролем», — указал президент.
Вопрос от «Интерфакса» о деле Ивана Голунова. Журналист считает, что в деле проявились безнаказанность правоохранительной системы и принцип «своих не сдаем». Нужно ли почистить систему?
Если бы Соединённые Штаты хотели помочь Украине, они бы могли дать Киеву денег, а не вести политику сдерживания России. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства указал на то, что Вашингтон хочет, чтобы Украина пополняла бюджет за российский счёт.
«Если хотят помочь — лучше бы денег дали», — подчеркнул Путин.
Россия в любой момент хотела бы улучшений отношений с США и готова в любой момент продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин во время своей ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года.
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Путин вспомнил начало своей работы в спецслужбах: