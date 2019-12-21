19 декабря президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию. Традиционным местом встречи главы государства с журналистами стал Центр Международной торговли в Москве. Для Владимира Путина это уже 15-я большая пресс-конференция.

Мероприятия такого формата президент проводит с 2001 года. С 2012 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков помогает вести пресс-конференцию. Однако глава государства и сам предоставляет возможность задать вопросы журналистам.

В этом году Кремль аккредитовал на общение с первым лицом государства 1895 представителей российских и зарубежных СМИ. За мероприятием следят и главы регионов, поскольку распоряжения по решению некоторых вопросов президент может дать, отвечая на вопросы. Владимира Путина расспрашивают и про личную жизнь, и про международную политику.

Комментарии, оценки и мнения о пресс-конференции — 2019 в трансляции ИА REGNUM:

Путин ответил. Большая пресс-конференция — комментарии и оценки

Дарья Антонова ИА REGNUM
Пресс-конференция Владимира Путина
06:08 19.12.2019

В рамках большой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоится сегодня, 19 декабря 2019 года, практически наверняка будут подниматься проблемы системы здравоохранения — с точки зрения не только пациентов, но и медработников. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

«Вспомним, в частности, что в своём вступительном слове на расширенном заседании президиума Госсовета в Светлогорске Владимир Путин коснулся обоих названных аспектов этой темы», — уточнил эксперт, предположив, что второй темой станут вопросы экологии: как «ситуация в наиболее экологически проблемных индустриальных регионах, так и реализация «мусорной реформы».

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Он также добавил, что в рамках позитивной повестки, скорее всего, общение президента с журналистами, так или иначе, выйдет на тему нацпроектов, а также контроля за их реализацией в регионах.

«В частности, внимание будет уделено демографической политике. Вполне возможно, будут затронуты вопросы развития сельских территорий — тем более, что в декабре 2019 года должно состояться заседание Госсовета по этой теме (а в начале месяца прошло заседание рабочей группы Госсовета по данному вопросу)», — добавил эксперт.

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«Терзать, трясти» чиновников: от Путина ждут иронии и поднятия острых тем

06:25 19.12.2019

Журналист независимого издания «Северное Приморье» Вадим Перевалов хочет задать Владимиру Путину вопросы, которые, по его мнению, волнуют многих жителей Дальнего Востока. Заготовленные им вопросы касаются энерготарифов, налогов, цен на топливо.

Читайте также: Важные вопросы везёт журналист из Приморья на пресс-конференцию с Путиным

07:00 19.12.2019

Более 30 журналистов, операторов и фотокорреспондентов представят Поволжье на большой пресс-конференции. Среди них представители Татарии, Башкирии, Чувашии, Мордовии, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Кировской областей и других регионов ПФО.

07:08 19.12.2019

Курганскую область на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина 19 декабря 2019 года представят пять журналистов.

Главный редактор Шадринской районной газеты «Исеть» Светлана Емельянова считает, что большая пресс-конференция — это не только шанс общения с первым лицом государства, но это ещё и возможность общения с коллегами со всех уголков страны. Она участвует в большой пресс-конференции второй раз.

Для редактора ГТРК «Курган» Надежды Ефремовцевой пресс-конференция 2019 года будет третьей по счёту и ей ранее, в 2013 году удалось задать вопрос Владимиру Путину про отток квалифицированных специалистов из Зауралья. На этот раз она подготовила вопрос о высоких тарифах в Курганской области. .

Подробности: Курганские журналисты зададут президенту наболевший вопрос

07:09 19.12.2019

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Красноярском крае Сергей Скрипкин пригласил всех желающих принять участие в совместном просмотре и обсуждении ежегодной большой пресс-конференции президента России, лидера ОНФ Владимира Путина, которые состоятся 19 декабря в 16:00 часов по местному времени в Красноярске в Государственной универсальной научной библиотеке.

07:10 19.12.2019

Сколько времени продлится нынешняя пресс-конференция, не известно никому, в том числе и самому Путину.

07:11 19.12.2019

Власти Татарии планируют слушать трансляцию с большой пресс-конференции. Данное событие включено в официальную повестку дня Рустама Минниханова.

07:12 19.12.2019

Владимир Путин. Дарья Антонова © ИА REGNUM

07:16 19.12.2019

На улицах Нижнего Новгорода в преддверии большой пресс-конференции провели опрос жителей. Чаще всего жалобы звучали на качество жизни, высокие цены и низкий уровень доходов.

07:18 19.12.2019

От Якутии на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина акредитовано девять журналистов ведущих СМИ республики. В Якутии вспомнили, какие вопросы раньше задавали якутские журналисты Путину. В их числе строительство Ленского моста, развитие Северного морского пути, игры «Дети Азии», санавиация.

Об этом: На пресс-конференцию Путина отправились девять журналистов из Якутии

07:23 19.12.2019

На пресс-конференции 2018 года журналисты из Татарии планировали пригласить Владимира Путина на открытие международного форума WorldSkills-2019. Глава государства приглашением воспользовался и в августе 2019 года принял участие в закрытии мероприятия. Эта поездка стала третьим визитом Путина в Татарию. 13 декабря 2019 года состоялся четвёртый — он посетил юбилей «КамАЗ».

07:25 19.12.2019

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и члены правительства региона будут смотреть пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая состоится 19 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь главы Южного Урала Сергей Зюсь.

«Будет и обсуждение по итогам, а также поручения», — отметил спикер.

Об этом: В Челябинской области проследят за пресс-конференцией Путина

07:28 19.12.2019

Большую пресс-конференцию Владимира Путина будут переводить на английский, немецкий и французский языки.

07:29 19.12.2019

Некоторые слова российского президента будет сложно объяснить даже опытным переводчикам. Например, в этом году Путин достаточно часто говорил: «Чушь какая-то».

07:33 19.12.2019

Основной акцент на Большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина нужно делать на развитие и поддержку регионов. Такое мнение высказала омский общественный деятель Татьяна Садилина.

«Если говорить об Омской области, то тут в первую очередь необходимо обратить внимание на здравоохранение, развитие инфраструктуры, миграцию населения, уровень заработных плат», — отметила она.

Читайте подробнее: «Акцент на поддержку регионов»: о пресс-конференции Путина

07:34 19.12.2019

На большую пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным аккредитовано 1895 представителей СМИ, в том числе 8 сотрудников СМИ из «двух Алтаев».

"Очевидно, что задавать вопросы про наши регионы будут только они. Острых вопросов от них ожидать не стоит. Но местные чиновники все равно с дрожью в коленках ждут пресс-конференцию и держат пальцы «крестиком», чтобы их пронесло», — nelyapunov.

07:38 19.12.2019

Прошлогодняя встреча с журналистами продлилась 3 часа 43 минуты, годом ранее — 3 часа 40 минут.

07:39 19.12.2019

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Хакасии Евгений Мамаев приглашает всех желающих на совместный просмотр большой пресс-конференции Владимира Путина. Трансляция будет организована в Национальной библиотеке имени Н. Г. Доможакова.

«На мероприятие также приглашены представители исполнительной и законодательной власти Хакасии, политологи, представители профсоюзных и общественных организаций, блогеры и журналисты», — уточнили в реготделении ОНФ.

07:41 19.12.2019

В городах Югры общественники и представители органов власти соберутся на коллективный просмотр большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Мероприятие начнётся в 14:00 по местному времени (12:00 мск) в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нефтеюганске и Нижневартовске.

Подробности: В городах Югры общественность и власть обсудят пресс-конференцию Путина

07:45 19.12.2019

Журналисты, представители некоммерческих и волонтёрских организаций, органов исполнительной власти и политологи Тюмени собираются 19 декабря на коллективный просмотр трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина в областной научной библиотеке. После значимого для страны мероприятия запланирована дискуссия.

Аналогичные коллективные просмотры запланированы в тюменских городах Тобольске и Ишиме.

Подробности: В тюменских городах пройдут коллективные просмотры пресс-конференции Путина

07:57 19.12.2019

В прошлом году первым прозвучал вопрос, касающийся национальных проектов, — реальные ли задачи поставлены. Ответ президент начал с разъяснения, для чего они вообще нужны:

«Для прорыва. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего».

08:06 19.12.2019

Челябинские журналисты обеспокоены вопросом о том, когда в Челябинске станет легче дышать. Экологические вопросы волнуют жителей города и региона, пишет Polit74.Ru.

Об этом: Журналисты спросят Путина про улучшение качества воздуха в Челябинске

08:06 19.12.2019

На большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина будут и представители Хакасии со своими вопросами. Об этом сообщил хакасский политолог Дмитрий Буреев.

«Больше всего вопросов у представителей Хакасии — о деятельности главы региона Валентина Коновалова, об экологии, о тяжёлой экономической ситуации в республике, высоких тарифах на электроэнергию», — подчеркнул Буреев.

Читайте также: О чём Хакасия спросила бы Путина?

08:09 19.12.2019

В Татарии вспоминают, как отличились журналисты республики на прошлых пресс-конференциях.

В 2017 году представительница издания из Набережных Челнов привлекла внимание президента РФ плакатом «Путин — бабай». Владимир Путин прочитал его как «Путин, бай-бай», что в переводе обозначает «Путин, до свидания», и дал слово корреспонденту. Та, в свою очередь, пояснила, что в переводе с татарского «бабай» — это дедушка, и именно так президента РФ в республике зовут дети. Сам вопрос касался резонансной темы преподавания родных языков.

Читайте также: Путин ответил татарам. А также марийцам, чеченцам, якутам…

08:13 19.12.2019

Хакасию на большой пресс-конференции Владимира Путина будут представлять два журналиста (РТС и «Пульс Хакасии») и оператор, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

08:30 19.12.2019

Просмотр сегодняшней пресс-конференции Путина с обсуждением увиденного организовывают в библиотеках Сибири. Трансляции пройдут в Новосибирской, Иркутской областях, Кузбассе, Алтайском и Красноярском краях.

Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Дарья Антонова © ИА REGNUM

08:37 19.12.2019

Новосибирскому журналисту, автору и ведущему программы «Культурный максимум» на телеканале ОТС Алексею Кудиновупресс-конференция президента РФ Владимира Путина интересна как отдельный жанр.

«Чего-то особенного я от неё не жду. На пресс-конференцию президента поехала моя коллега — Екатерина Стывко. Мне будут интересны её впечатления, рассказы о «кухне» мероприятия и сможет ли она докричаться до президента. Не знаю, какой у неё вопрос. Не люблю вопросы ради самопиара и слишком подобострастные. Но и общие вопросы будет кому задать. Может кто-то из новосибирских журналистов попросит что-нибудь? Деньги на метро, например?» — высказал своё мнение Кудинов.

Читайте подробнее: Пресс-конференция Путина журналистам интересна, как отдельный жанр

08:38 19.12.2019

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции должен обратить внимание на внутренние дела страны и проблемы регионов, считает хакасский политолог Дмитрий Буреев.

«Лично я бы не стал задавать вопрос, но попросил бы президента дать поручение информационному блоку своей администрации пересмотреть сетку вещания центральных телеканалов в сторону уменьшения эфирного вещания для так называемых ток-шоу. По восемь часов в сутки у каждого канала криков, «оров» про Украину, Америку, Европу, слухи и подробности личной и семейной жизни — это уже чересчур. В стране много своих внутренних проблем, и из-за информационной политики каналов доверие к российскому ТВ упало до нижнего предела», — подчеркнул Дмитрий Буреев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Читайте также: Путин должен уделить внимание проблемам регионов — политолог

08:41 19.12.2019

В Пермском крае организованный просмотр пресс-конференции президента России Владимира Путина состоится на 162 площадках. Об этом говорится в списке, размещённом на сайте ОНФ.

Также участники просмотра смогут обсудить задаваемые вопросы и даваемые главой государства ответы.

Читайте также: В Прикамье для просмотра пресс-конференции Путина открыто 162 площадки

08:42 19.12.2019

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер сообщил корреспонденту ИА REGNUM, какие вопросы он ожидает на предстоящей пресс-конференции.

Об этом: На Урале надеются, что Путина спросят о самостоятельности муниципалитетов

08:45 19.12.2019

Экономические итоги года, национальные проекты, допинг и газовый транзит — такие темы будут затронуты на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 19 декабря. Возможные темы конференции перечислил журналист Дмитрий Смирнов в своём Telegram-канале.

Он также предположил, что глава государства отметит растущий ВВП, нерастущие инфляцию и ипотечную ставку, затронет проблему пенсионного обеспечения, повышения реальных доходов населения, борьбу с бедностью и мусорную реформу.

Об этом: Журналист перечислил возможные темы пресс-конференции Путина

08:57 19.12.2019

Журналисты шутят. Краткое содержание сегодняшней большой пресс-конференции Владимира Путина:

«Экономические итоги года (ВВП растет, инфляция и ставка по ипотеке нет, с бедностью надо бороться), пенсии, нацпроекты, реальные доходы населения, ЕС, Трамп, Зеленский, расширение НАТО, медицина-образование, Иван Голунов, экология, Роман «Укроп» Цымбалюк и газовый транзит, у нас обещали построить детскую площадку и обманули, протесты, мы волонтеры и у нас есть проект, допинг, космодром «Восточный», Ксения Собчак, вопрос от японского журналиста про Курилы и от китайского про сопряжение, прикинувшийся журналистом активист, мусорная реформа, «Вятский квас», жалобы на региональных чиновников»,dimsmirnov175.

09:08 19.12.2019

Житель Воронежа Сергей Евдокимов рассказал «Комсомольской правде», какой вопрос он бы хотел задать президенту Владимиру Путину, если бы имел такую возможность.

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09:08 19.12.2019

Весь административный аппарат Кемеровской области сегодня мобилизован для сидения перед голубыми экранами. Все областное руководство и все руководители муниципалитетов будут смотреть в прямом эфире пресс-конфренецию с Владимиром Путиным. Вместе с чиновниками (в смысле, физически рядом с ними будут сидеть) смотреть на президента будут и местные общественники.

Губернатор Сергей Цивилев готовится смотреть пресс-конференцию вместе со своими замами. Всем ответственным лицам на местах рекомендовано отказаться от командировок и выездов и уделить время трансляции. Как сообщают с мест, многие мэры и руководители кузбасских ведомств сильно нервничают. Они искренне путают пресс-конференцию президента с прямой линией и боятся, что Путину будут звонить люди с жалобами на них.

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09:14 19.12.2019

Жительница Орла — инвалид первой группы Клавдия Ставцева, которая в 2017 году сумела дозвониться на «прямую линию» с президентом РФ, снова хотела бы задать вопрос Владимиру Путину.

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Подробности в материале: Жительница Орла просит Путина о помощи

09:14 19.12.2019

В прошлом году по итогам прямой линии в чувашский штаб ОНФ было передано на рассмотрение, изучение и мониторинг порядка 5400 обращений от жителей республики.

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09:17 19.12.2019

Из Чувашии на пресс-конференцию аккредитованы пять журналистов из трёх СМИ.

09:25 19.12.2019

В прошлом году разговор об экономике и росте тарифов ЖКХ быстро прервался международной повесткой: был задан вопрос о возможности ядерной войны. В этом году для такого интереса повод тоже найдется — Иран.

09:37 19.12.2019

За 14 пресс-конференций Владимир Путин успел ответить почти на тысячу вопросов.

Владимир Путин. Дарья Антонова © ИА REGNUM

09:41 19.12.2019

Пресс-конференция Владимира Путина. Дарья Антонова © ИА REGNUM

09:46 19.12.2019

Кремль обратился к журналистам с просьбой не использовать плакаты, превышающие по размеру формат А4, во время большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.

09:50 19.12.2019

В омском ОНФ напомнили, что Общероссийский народный фронт 19 декабря организует просмотр прямой трансляции ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. В Омске трансляция будет вестись в региональном центре по связям с общественностью на ул. Красный путь.

09:54 19.12.2019

На пресс-конференции президента РФ Владимира Путина сегодня, 19 декабря, журналисты будут поднимать обобщённые острые и «больные» темы, делать некий срез потребностей региона, считает руководитель новосибирского регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Светлана Заикина.

«ОНФ в регионах с недавнего времени занимается отработкой обращений граждан на «прямую линию» с президентом. По факту двух открытых для всех граждан мероприятий с президентом — это «прямая линия» и большая пресс-конференция. Для меня это одинаково важные события с той лишь разницей, что на «прямую линию» обращаются обычные люди и чаще всего с персонифицированной проблемой, а сегодня — обобщённые острые и «больные» темы будут поднимать журналисты, делать некий срез потребностей региона. На «прямую линию» летом обратилось более 15,5 тысячи жителей Новосибирской области. Сегодня ОНФ во всех регионах проводит публичные просмотры пресс-конференции с обсуждением услышанного — в формате пресс-клуба. В Новосибирске центр обсуждений — Новосибирская государственная областная научная библиотека на ул. Советской, 6», — рассказала Заикина.

Об этом: Пресс-конференция Путина — некий срез потребностей регионов

09:55 19.12.2019

По мнению доктора политических наук, директора Института социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ Илдуса Ярулина, дальневосточники ждут от президента России реальной оценки ситуации в ДФО в ходе предстоящей пресс-конференции Владимира Путина. Разговоров о развитии много, самого же развития люди не видят. Вместо необходимых региону модернизации производства и модернизации дорожной сети, вводятся какие-то второстепенные меры вроде 2% ипотеки и дальневосточных гектаров.

Читайте подробнее: Дальневосточники ждут от президента реальной оценки ситуации в регионе

09:56 19.12.2019

До большой пресс-конференции Владимира Путина 2 часа.

09:59 19.12.2019

Корреспондент газеты «Качканарский рабочий» (Свердловская область) Айгуль Гулина намерена задать президенту России Владимиру Путину вопрос, касающийся неуставных отношений в армии. Об этом она сообщила корреспонденту ИА REGNUM.

«Об усилении мер профилактики неуставных отношений в армии», — назвала журналистка тему своего вопроса.

Об этом: Свердловская журналистка спросит Путина о неуставных отношениях в армии

09:59 19.12.2019

Журналист из Мордовии

Дарья Антонова © ИА REGNUM

10:01 19.12.2019

Калининград

Дарья Антонова © ИА REGNUM

10:01 19.12.2019

Президент готов отвечать на любые вопросы, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил накануне Дмитрий Песков.

10:02 19.12.2019

Главы регионов научились реагировать на проблемы, которые поднимаются на пресс-конференциях президента РФ Владимира Путина. Если ранее губернаторы со страхом ждали подобных публичных мероприятий, то сейчас «расслабились, многие перестали бояться, почти не боятся». И эту тенденцию усилила прошлогодняя пресс-конференция, когда обошлось без большой критики, было много «пряников» и меньше «кнута». Такое мнение высказал лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

Подробности в материале: «Губернаторы перестали бояться» пресс-конференций Путина

10:03 19.12.2019

Журналисты из Болгарии, хотят подарить икону Путину.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

10:03 19.12.2019

ОНФ в Томской области приглашает желающих принять участие в совместном просмотре и обсуждении пресс-конференции президента Владимира Путина. Мероприятие в Томске состоится в областной детско-юношеской библиотеке на пр. Фрунзе.

10:13 19.12.2019

Журналист из Кирова Владимир Маматов готовится в очередной раз принять участие в пресс-конференции президента России Владимира Путина. Впервые под табличкой «Вятский квас» он появился на встрече президента с представителями СМИ в 2014 году.

Читайте также: «Вятский квас» уже пришёл на пресс-конференцию Путина

10:14 19.12.2019

В Дагестане организуют площадки для совместного просмотра и обсуждения большой пресс-конференции президента России Владимира Путина с участием политиков, политологов и общественников. Мероприятия, организованные Общероссийским народным фронтом, состоятся в Махачкале, Дербенте и Кизляре.

«Мы пригласили представителей органов исполнительной власти, политологов, общественность, активистов и экспертов народного фронта для обсуждения вопросов, которые будут затронуты по нашему региону, и в целом будут касаться нашего населения», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального штаба ОНФ.

Об этом: Политики и политологи в Дагестане вместе посмотрят пресс-конференцию Путина

10:17 19.12.2019

В Чувашии для просмотра пресс-конференции и обсуждения итогов общественники и активисты соберутся на четырёх площадках.

Читайте также: В Чувашии для просмотра пресс-конференции Путина созданы четыре площадки

10:18 19.12.2019

Дарья Антонова © ИА REGNUM

10:21 19.12.2019

Администрация президента попросила журналистов не использовать большие плакаты, чтобы не было вот такого леса из транспарантов:

10:23 19.12.2019

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов с большой надеждой ждет пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

«Будет выступление президента, я его жду с большой надеждой», — заявил Зюганов.

Коммунист рассчитывает, что глава государства проявит характер и волю.

«Тем более послание президента под вопросом. Если он… не даст точную оценку, не проявит волю и характер, а он это умел делать в критические моменты, будь там с Крымом, с Сирией или с другими вещами, связанными с борьбой с терроризмом, то следующий год, если мы выйдем на те же темпы, провалим полностью Послание, за этим наступит не только финансово-экономический, но и политический кризис», — рассуждает Зюганов.

Читайте также: Зюганов ждет от Путина проявления воли и характера

10:26 19.12.2019

В Госдуме ждут пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, когда может быть принято решение о выходном дне 31 декабря. Депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов обратили внимание на то, что все больше и больше регионов принимают решение о выходном дне перед Новым годом.

Читайте также: Путин на пресс-конференции может принять решение о выходном 31 декабря

10:31 19.12.2019

Для журналистов организована зона питания.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

10:33 19.12.2019

Только что объявили, что фотокоров и операторов запустят через 10 минут, остальных — позже.

10:35 19.12.2019

Журналисты выстроились в очередь.

Никита Третьяков © ИА REGNUM

10:36 19.12.2019

Пресс-центр.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

10:38 19.12.2019

На пресс-конференцию Путина очередь из журналистов. Концентрация медиа на квадратный метр такая, что микрофону негде упасть.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

10:42 19.12.2019

Каждый из 1895 аккредитованных журналистов хочет быть первым. Есть и те, кто свою очередь держит уже полтора часа.

Никита Третьяков © ИА REGNUM

10:43 19.12.2019

Очередь из журналистов на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

[Очереди из журналистов] Елена Зинченко ИА Красная Весна

10:48 19.12.2019

По приблизительным подсчетам, всего шести процентам пришедших на пресс-конференцию журналистов удаётся задать свой вопрос.

10:57 19.12.2019

Новосибирский координационный совет (НКС) в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей ждёт от президента «ясной и решительной поддержки наших традиционных ценностей».

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Читайте также: Патриотические организации ждут от Путина «ясной и решительной поддержки»

10:57 19.12.2019

Жители Татарии, обсуждая возможные темы на большой пресс-конференции, строят предположения, что одно из заявлений Владимира Путина коснётся 31 декабря:

«Я думаю, 31 декабря сделает выходным днем».

11:03 19.12.2019

Журналистов уже начали пускать в зал в Центре международной торговли, где пройдёт пресс-конференция Владимира Путина.

11:13 19.12.2019

В Свердловской области мэры и члены правительства региона проследят за ходом пресс-конференции президента Владимира Путина. Такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев.

Поручение было дано на заседании правительства. Также чиновникам необходимо оперативно реагировать на поднимаемые журналистами на пресс-конференции вопросы.

Читайте подробнее: Свердловские чиновники проследят за пресс-конференцией Путина

11:13 19.12.2019

Руководитель межрегиональной общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов считает, что в этом году внимание к пресс-конференции президента РФ Владимира Путина не слишком большое.

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Подробности в материале: Пресс-конференция президента — иногда единственная возможность регионов