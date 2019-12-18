Москва, 18 декабря, 2019, 22:22 — ИА Регнум. Ведомственная награда Минобороны России медаль «Участнику военной операции в Сирии» была переучреждена 14 декабря 2017. Впервые военное ведомство учредило её приказом министра обороны Российской Федерации от 30 ноября 2015 года № 732.

Медаль МО РФ «Участнику военной операции в Сирии»

Медалью награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала Вооруженных Сил РФ за за успешное руководство действиями подчиненных, за отличия, отвагу и самоотверженность, а также за самоотверженный труд и большой личный вклад в выполнение задач военной операции против террористов на территории Сирийской Арабской Республики.

Медалью также могут награждаться иностранные граждане, оказавшие содействие российским военнослужащим при проведении военной операции в Сирии.

Вручение медали «Участнику военной операции в Сирии» производится в торжественной обстановке министром обороны России или другими должностными лицами по поручению главы российского военного ведомства.

Одними из первых медалью «Участнику военной операции в Сирии» были награждены лётчики и наземный персонал частей ВКС России, принимавшие участие в борьбе с незаконными вооруженными формированиями.

Стоит отметить, что с января 2016 года медалью начали награждать гражданских лиц, приезжавших на российские военные базы в Сирии с концертами или другими мероприятиями для поддержания высокого морального духа российских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, российская военная операция на территории Сирийской Арабской Республики началась в сентябре 2015 года на основании официальной просьбы президента Сирии Башара Асада об оказании военной помощи в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).