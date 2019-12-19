Сегодня в Испании состоится легендарное «Эль Классико» — очередной матч извечных соперников, «Барселоны» и «Реала». Изначально игра должна была состояться в Барселоне 26 октября, однако Королевская футбольная федерация Испании приняла решение о переносе матча на 18 декабря в связи с октябрьскими беспорядками в столице Каталонии. Сторонники независимости Каталонии уже заявили о планах устроить митинг перед матчем с требованием предоставить региону автономный статус. [[[picture3]]]

Плохой футбол

21:11 18.12.2019 Сразу несколько тысяч сторонников независимости Каталонии проводят митинг у стен стадиона «Камп Ноу» с требованием о политическом диалоге и предоставлении автономии региону. За соблюдением порядка в каталонской столице следят несколько тысяч полицейских.

21:14 18.12.2019 Прямой эфир из Барселоны, где в ближайшее время начнётся «Эль Классико».

21:15 18.12.2019 У стадиона собрались очереди из зрителей, которые намерены попасть на матч. В воздухе слышны звуки вертолётов, патрулирующих территорию с воздуха.

21:16 18.12.2019 В руках у ряда митингующих можно увидеть плакаты с текстом «Испания, сядь и поговори». Также люди размахивают флагами Каталонии.

21:21 18.12.2019 Тем временем, объявлены стартовые составы играющих команд. В стартовом составе «Барселоны» сыграют Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Серджи Роберто, Иван Ракитич, Френки де Йонг, Лионель Месси, Луис Суарес и Антуан Гризманн. В составе «Реала» выйдут Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Ферлан Менди, Тони Кроос, Каземиро, Федерико Вальверде, Гарет Бэйл, Карим Бензема и Иско.

21:24 18.12.2019 В прошлом сезоне испанского первенства «Барселона» дважды обыграла «Реал»: со счётом 5:1 был сыгран матч на «Камп Ноу», и с минимальным результатом (1:0) каталонцы одержали победу в гостях — на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу».

21:28 18.12.2019 Эмблема ФК «Барселона» [agentbarcelona.com]

21:39 18.12.2019 Как сообщается, организация Tsunami Democràtic, выступающая за независимость Каталонии, приурочила акцию «Spain, Sit and Talk!» («Испания, сядь и поговори!») специально к матчу. Представители организации призвали болельщиков поднять над головой таблички с такой надписью на стадионе во временном промежутке между окончанием гимна клуба и стартовым свистком. Акция с таким лозунгом уже использовалась в октябре 2019 года в ходе митингов в Каталонии. Лозунг был адресован премьер-министру Испании Педро Санчесу, который неоднократно отказывался вести телефонную беседу с главой каталонского Женералидада.

21:46 18.12.2019 Местные журналисты сообщают о десятках и сотнях туристов из других стран, которые приехали на футбол. В частности, это туристы из Гватемалы, Гондураса, Марокко, России, США и ряда европейских стран.

21:53 18.12.2019 У стадиона несколько человек выстроились в ряд, держа в руках буквы на длинных рейках. Из букв образуется слово «freedom» («свобода»).

21:58 18.12.2019 Защитник «Реала» Серхио Рамос в сегодняшнем матче побьёт рекорд по участию в «Эль Классико». Матч с «Барселоной» станет 43-й очной встречей между двумя клубами для футболиста, и по этому показателю он обойдёт Мануэля Мачиса, Пако Хенто и Хави.

22:00 18.12.2019 Сообщается, что болельщикам мадридского «Реала» рекомендовали не перемещаться по Барселоне в атрибутике «Реала».

22:00 18.12.2019 Футбольный матч между «Барселоной» и «Реалом» начался.

22:01 18.12.2019 ФК «Реал» (Мадрид) [(cc) Jonoro]

22:05 18.12.2019 Серхио Рамос [(cc) Михаил Венедиктов. soccer.ru]

22:09 18.12.2019 В составе «Барселоны» тоже есть свой рекордсмен по участию в «Эль Классико» — это Лионель Месси. Для него матч против принципиального мадридского соперника стал 42-м, и по этому показателю он догнал своего одноклубника Хави.

22:19 18.12.2019 Первый по-настоящему опасный момент создали гости: мяч едва не пересёк ленточку ворот после удара Каземиро, пролетев мимо Тер Штегена, однако Пике выбил мяч.

22:27 18.12.2019 Игра проходит преимущественно на половине поля каталонцев. «Реал» проводит атаку за атакой, прижимая «Барселону» к своим воротам и вынуждая её нарушать правила.

22:29 18.12.2019 Неплохой шанс открыть счёт имел Семеду, однако после паса Месси судья зафиксировал положение «вне игры».

22:30 18.12.2019 Лионель Месси [Quara.com]

22:31 18.12.2019 А теперь очередь «полевого сэйва» у Серхио Рамоса, который выбил мяч из практически пустых ворот после удара Месси.

22:39 18.12.2019 Небезынтересны и события непосредственно перед «Эль Классико». Так, по сообщениям СМИ, игрок «Барселоны» Артуро Видаль накануне матча пришёл в ярость, узнав, что главный тренер команды Эрнесто Вальверде не поставил его в стартовый состав. Сразу после того как игроки узнали предматчевую расстановку, Видаль в бешенстве покинул тренировку, несмотря на попытки одноклубников его остановить.

22:40 18.12.2019 Испанское издание Marca сообщает, что тренерский штаб и игроки «Реала» прибыли в отель Барселоны на автобусах без опознавательных знаков и эмблемы клуба.

22:41 18.12.2019 Жорди Альба едва не открыл счёт в матче, забежав за спины защитников «Реала», однако после удара футболиста мяч прошёл рядом со штангой ворот мадридцев.

22:43 18.12.2019 Также издание Marca сообщило, что за несколько часов до матча полиция сообщила об ограблении дома игрока «Барселоны» Нельсона Семеду.

22:46 18.12.2019 Перерыв в матче «Барселона» — «Реал». Счёт не открыт — 0:0.

22:49 18.12.2019 Каталония [(cc) Christine Vaufrey]

23:06 18.12.2019 Второй тайм «Эль Классико» стартовал.

23:16 18.12.2019 Тем временем «антигерой» вчерашней тренировки «Барселоны» Артуро Видаль вышел на поле, заменив другого фигуранта новостей — Нельсона Семеду.

23:22 18.12.2019 Примечательно, что в последний раз команды сыграли нулевую ничью аж в ноябре 2002 года.

23:32 18.12.2019 Гарет Бэйл забивает мяч в ворота «Барселоны», однако Ферлан Менди в момент касания мяча и последующей передачи на валлийца оказался в положении «вне игры». Рефери отменил взятие ворот — 0:0.

23:35 18.12.2019 Интересно, что на видеоповторе технология VAR продемонстрировала, что Менди оказался в офсайде после наклона своего корпуса, буквально на чуть-чуть оказавшись в офсайде. Технологии не обманешь!

23:36 18.12.2019 На поле готовится выйти игрок «Реала» Лука Модрич.

23:40 18.12.2019 Ещё одна замена у «Реала»: Родриго вышел вместо Иско.

23:41 18.12.2019 Ансумане Фати, 17-летний игрок «Барселоны», меняет Антуана Гризмана.

23:43 18.12.2019 Очевидцы сообщают о ещё одной акции сторонников независимости Каталонии: во время матча они забросали поле жёлтыми мячиками. Таким образом они поддержали арестованных лидеров движения за независимость региона.

23:44 18.12.2019 На прилегающих к стадиону территориях начались беспорядки и столкновения с полицией.

23:46 18.12.2019 Как сообщают испанские СМИ, у стадиона протестующие начали строить баррикады из мусорных баков и дорожных знаков, а также забрасывать камнями и бутылками представителей полиции. В ответ полицейские обстреливают протестующих резиновыми пулями, а также применяют слезоточивый газ.

23:48 18.12.2019 СМИ опасаются, что градус вспыхнувших беспорядков может повыситься в ближайшие часы: матч подходит к завершению, и сразу после игры болельщики начнут покидать стадион — не исключено, что они пожелают присоединиться к митингам.

23:49 18.12.2019 К основному времени матча добавлено 5 минут.

23:50 18.12.2019 В местах столкновений с полицией вспыхнул огонь: протестующие подожгли баррикады из мусорных контейнеров. Прибывшие на место событий пожарные пытаются потушить пламя.

23:54 18.12.2019 Митингующие попытались устроить «сидячую забастовку», однако полицейские пытаются пресечь скопление людей, оттаскивая и рассеивая людей.

23:54 18.12.2019 Матч окончен. «Барселона» — «Реал» — 0:0.

23:58 18.12.2019 По словам митингующих, полиция успела задержать нескольких участников акции протеста. Машина с задержанными пытается покинуть территорию митинга, однако сторонники независимости мешают проезду автомобиля.

00:08 Часть болельщиков понемногу расходится с места событий, часть решает остаться на прилегающих к «Камп Ноу» территориях.

00:17 Примечательно, что в ходе второго тайма диктор стадиона «Камп Ноу» предупредил болельщиков о беспорядках за пределами стадиона и призвал выбирать пути обхода неблагоприятных территорий.

00:19 На баррикадах вновь пожар: протестующие подожгли мусорный контейнер. Находящиеся рядом болельщики делают фото, полиция пока не вмешивается.

00:22 Протестующие подвигают мусорные контейнеры ближе к пожару, чтобы пламя разгорелось ещё сильнее.

00:24 Находящимся рядом с пламенем протестующим явно нравится всё происходящее: они фотографируются на фоне горящих баррикад, держа над головой плакаты «Испания, сядь и говори!»

00:27 Территория стадиона практически опустела: болельщики обоих клубов расходятся кто куда — часть идёт домой, часть — в бары и кафе, часть — на поезда, часть — на митинг.

00:29 Пожар на баррикадах перекинулся на одну из растущих рядом пальм. Это опасно ещё и тем, что в непосредственной близости от места событий расположен жилой многоэтажный дом. Также периодически из горящих мусорных контейнеров раздаются небольшие взрывы.

00:35 Толпа понемногу расходится с места событий, остаются лишь праздные зеваки, молодёжь и пожарные, ликвидирующие локальные возгорания. Кажется, всё завершилось относительно мелкими потерями.

07:14

08:17 Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал гостевой матч с «Барселоной» в чемпионате Испании: «В матче с «Барселоной» мы заслужили большего. Игра окончена, и ничего не поделаешь. Играть на «Камп Ноу» непросто. Я благодарен своим футболистам. Мы не забили, но главное, что создали моменты. Мы должны работать над реализацией. Мы провели хороший матч и были сосредоточены все 90 минут. Это был хороший эль-класико, в нём не хватило только голов». Маrса.

08:33 Футбольные хулиганы (cc) Liondartois.

08:47 Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос: «В гостевом матче с «Барселоной» в чемпионате Испании судья должен был назначить два пенальти. Мы пересматривали эпизоды в перерыве, и кажется довольно очевидным, что было два 11-метровых. Но что бы мы ни говорили, уже ничего нельзя изменить. VAR существует, чтобы помочь, когда есть сомнения, можно проконсультироваться. Однако этого не произошло». AS.

09:03 «Барселона» и «Реал» сыграли вничью в матче 10-го тура чемпионата Испании со счётом 0:0. Впервые за 17 лет команды не забили голов в «эль класико». В последний раз такое происходило в 2002 году. Читайте подробнее: «Барселона» и «Реал» впервые за 17 лет не забили голов в «эль класико»

09:24 Чем больше политики было вокруг первого в сезоне класико, тем сильнее хотелось услышать стартовый свисток и сконцентрироваться на футболе. О нем, впрочем, и на фоне акций сторонников независимой Каталонии говорили достаточно, а самой горячей темой стало изменение стартового протокола. Изначально там значилась фамилия приболевшего Бускетса, однако хавбека, без которого сине-гранатовые в этом сезоне проиграли два матча из трех, сменил Ракитич. Как пояснил помощник Эрнесто Вальверде, произошла техническая ошибка, и в старте изначально значился хорват. sport-express.ru

09:34 Полиция и протестующие в Барселоне. 18.12.2019. © twitter @catalacardona.

09:51 «Барселона» с «Реалом» не сумели поразить ворота друг друга в перенесённом матче десятого тура Примеры. Эта нулевая ничья стала первой в эль-класико за 17 лет. Единственный мяч мог записать на свой счёт Гарет Бэйл, но его гол был отменён из-за офсайда. А Серхио Рамос с Жераром Пике отметились выносами из пустого створа. RT

10:25 Матч между «Барселоной» и «Реалом». Цитата из видео «Barcelona vs Real Madrid 0−0 Full Highlights 18 122 019» пользователя Lucky Football Chanel. youtube.com.

10:46 Марк-Андре тер Штеген. Clément Bucco-Lechat.

11:11 Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. (сс) Hadi Abyar. tasnimnews