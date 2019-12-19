Около футбола: события вокруг матча «Барселона» — «Реал» — трансляция
Сразу несколько тысяч сторонников независимости Каталонии проводят митинг у стен стадиона «Камп Ноу» с требованием о политическом диалоге и предоставлении автономии региону. За соблюдением порядка в каталонской столице следят несколько тысяч полицейских.
Прямой эфир из Барселоны, где в ближайшее время начнётся «Эль Классико».
У стадиона собрались очереди из зрителей, которые намерены попасть на матч. В воздухе слышны звуки вертолётов, патрулирующих территорию с воздуха.
В руках у ряда митингующих можно увидеть плакаты с текстом «Испания, сядь и поговори». Также люди размахивают флагами Каталонии.
Тем временем, объявлены стартовые составы играющих команд.
В стартовом составе «Барселоны» сыграют Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Серджи Роберто, Иван Ракитич, Френки де Йонг, Лионель Месси, Луис Суарес и Антуан Гризманн.
В составе «Реала» выйдут Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Ферлан Менди, Тони Кроос, Каземиро, Федерико Вальверде, Гарет Бэйл, Карим Бензема и Иско.
В прошлом сезоне испанского первенства «Барселона» дважды обыграла «Реал»: со счётом 5:1 был сыгран матч на «Камп Ноу», и с минимальным результатом (1:0) каталонцы одержали победу в гостях — на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Эмблема ФК «Барселона» [agentbarcelona.com]
Как сообщается, организация Tsunami Democràtic, выступающая за независимость Каталонии, приурочила акцию «Spain, Sit and Talk!» («Испания, сядь и поговори!») специально к матчу. Представители организации призвали болельщиков поднять над головой таблички с такой надписью на стадионе во временном промежутке между окончанием гимна клуба и стартовым свистком.
Акция с таким лозунгом уже использовалась в октябре 2019 года в ходе митингов в Каталонии. Лозунг был адресован премьер-министру Испании Педро Санчесу, который неоднократно отказывался вести телефонную беседу с главой каталонского Женералидада.
Местные журналисты сообщают о десятках и сотнях туристов из других стран, которые приехали на футбол. В частности, это туристы из Гватемалы, Гондураса, Марокко, России, США и ряда европейских стран.
У стадиона несколько человек выстроились в ряд, держа в руках буквы на длинных рейках. Из букв образуется слово «freedom» («свобода»).
Защитник «Реала» Серхио Рамос в сегодняшнем матче побьёт рекорд по участию в «Эль Классико». Матч с «Барселоной» станет 43-й очной встречей между двумя клубами для футболиста, и по этому показателю он обойдёт Мануэля Мачиса, Пако Хенто и Хави.
Сообщается, что болельщикам мадридского «Реала» рекомендовали не перемещаться по Барселоне в атрибутике «Реала».
Футбольный матч между «Барселоной» и «Реалом» начался.
ФК «Реал» (Мадрид) [(cc) Jonoro]
Серхио Рамос [(cc) Михаил Венедиктов. soccer.ru]
В составе «Барселоны» тоже есть свой рекордсмен по участию в «Эль Классико» — это Лионель Месси. Для него матч против принципиального мадридского соперника стал 42-м, и по этому показателю он догнал своего одноклубника Хави.
Первый по-настоящему опасный момент создали гости: мяч едва не пересёк ленточку ворот после удара Каземиро, пролетев мимо Тер Штегена, однако Пике выбил мяч.
Игра проходит преимущественно на половине поля каталонцев. «Реал» проводит атаку за атакой, прижимая «Барселону» к своим воротам и вынуждая её нарушать правила.
Неплохой шанс открыть счёт имел Семеду, однако после паса Месси судья зафиксировал положение «вне игры».
Лионель Месси [Quara.com]
А теперь очередь «полевого сэйва» у Серхио Рамоса, который выбил мяч из практически пустых ворот после удара Месси.
Небезынтересны и события непосредственно перед «Эль Классико». Так, по сообщениям СМИ, игрок «Барселоны» Артуро Видаль накануне матча пришёл в ярость, узнав, что главный тренер команды Эрнесто Вальверде не поставил его в стартовый состав. Сразу после того как игроки узнали предматчевую расстановку, Видаль в бешенстве покинул тренировку, несмотря на попытки одноклубников его остановить.
Испанское издание Marca сообщает, что тренерский штаб и игроки «Реала» прибыли в отель Барселоны на автобусах без опознавательных знаков и эмблемы клуба.
Жорди Альба едва не открыл счёт в матче, забежав за спины защитников «Реала», однако после удара футболиста мяч прошёл рядом со штангой ворот мадридцев.
Также издание Marca сообщило, что за несколько часов до матча полиция сообщила об ограблении дома игрока «Барселоны» Нельсона Семеду.
Перерыв в матче «Барселона» — «Реал». Счёт не открыт — 0:0.
Каталония [(cc) Christine Vaufrey]
Второй тайм «Эль Классико» стартовал.
Тем временем «антигерой» вчерашней тренировки «Барселоны» Артуро Видаль вышел на поле, заменив другого фигуранта новостей — Нельсона Семеду.
Примечательно, что в последний раз команды сыграли нулевую ничью аж в ноябре 2002 года.
Гарет Бэйл забивает мяч в ворота «Барселоны», однако Ферлан Менди в момент касания мяча и последующей передачи на валлийца оказался в положении «вне игры». Рефери отменил взятие ворот — 0:0.
Интересно, что на видеоповторе технология VAR продемонстрировала, что Менди оказался в офсайде после наклона своего корпуса, буквально на чуть-чуть оказавшись в офсайде. Технологии не обманешь!
На поле готовится выйти игрок «Реала» Лука Модрич.
Ещё одна замена у «Реала»: Родриго вышел вместо Иско.
Ансумане Фати, 17-летний игрок «Барселоны», меняет Антуана Гризмана.
Очевидцы сообщают о ещё одной акции сторонников независимости Каталонии: во время матча они забросали поле жёлтыми мячиками. Таким образом они поддержали арестованных лидеров движения за независимость региона.
На прилегающих к стадиону территориях начались беспорядки и столкновения с полицией.
Как сообщают испанские СМИ, у стадиона протестующие начали строить баррикады из мусорных баков и дорожных знаков, а также забрасывать камнями и бутылками представителей полиции. В ответ полицейские обстреливают протестующих резиновыми пулями, а также применяют слезоточивый газ.
СМИ опасаются, что градус вспыхнувших беспорядков может повыситься в ближайшие часы: матч подходит к завершению, и сразу после игры болельщики начнут покидать стадион — не исключено, что они пожелают присоединиться к митингам.
К основному времени матча добавлено 5 минут.
В местах столкновений с полицией вспыхнул огонь: протестующие подожгли баррикады из мусорных контейнеров. Прибывшие на место событий пожарные пытаются потушить пламя.
Митингующие попытались устроить «сидячую забастовку», однако полицейские пытаются пресечь скопление людей, оттаскивая и рассеивая людей.
Матч окончен. «Барселона» — «Реал» — 0:0.
По словам митингующих, полиция успела задержать нескольких участников акции протеста. Машина с задержанными пытается покинуть территорию митинга, однако сторонники независимости мешают проезду автомобиля.
Часть болельщиков понемногу расходится с места событий, часть решает остаться на прилегающих к «Камп Ноу» территориях.
Примечательно, что в ходе второго тайма диктор стадиона «Камп Ноу» предупредил болельщиков о беспорядках за пределами стадиона и призвал выбирать пути обхода неблагоприятных территорий.
На баррикадах вновь пожар: протестующие подожгли мусорный контейнер. Находящиеся рядом болельщики делают фото, полиция пока не вмешивается.
Протестующие подвигают мусорные контейнеры ближе к пожару, чтобы пламя разгорелось ещё сильнее.
Находящимся рядом с пламенем протестующим явно нравится всё происходящее: они фотографируются на фоне горящих баррикад, держа над головой плакаты «Испания, сядь и говори!»
Территория стадиона практически опустела: болельщики обоих клубов расходятся кто куда — часть идёт домой, часть — в бары и кафе, часть — на поезда, часть — на митинг.
Пожар на баррикадах перекинулся на одну из растущих рядом пальм. Это опасно ещё и тем, что в непосредственной близости от места событий расположен жилой многоэтажный дом. Также периодически из горящих мусорных контейнеров раздаются небольшие взрывы.
Толпа понемногу расходится с места событий, остаются лишь праздные зеваки, молодёжь и пожарные, ликвидирующие локальные возгорания. Кажется, всё завершилось относительно мелкими потерями.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал гостевой матч с «Барселоной» в чемпионате Испании:
«В матче с «Барселоной» мы заслужили большего. Игра окончена, и ничего не поделаешь. Играть на «Камп Ноу» непросто. Я благодарен своим футболистам. Мы не забили, но главное, что создали моменты. Мы должны работать над реализацией. Мы провели хороший матч и были сосредоточены все 90 минут. Это был хороший эль-класико, в нём не хватило только голов».
Футбольные хулиганы (cc) Liondartois.
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос:
«В гостевом матче с «Барселоной» в чемпионате Испании судья должен был назначить два пенальти. Мы пересматривали эпизоды в перерыве, и кажется довольно очевидным, что было два 11-метровых. Но что бы мы ни говорили, уже ничего нельзя изменить. VAR существует, чтобы помочь, когда есть сомнения, можно проконсультироваться. Однако этого не произошло».
AS.
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в матче 10-го тура чемпионата Испании со счётом 0:0. Впервые за 17 лет команды не забили голов в «эль класико». В последний раз такое происходило в 2002 году.
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Чем больше политики было вокруг первого в сезоне класико, тем сильнее хотелось услышать стартовый свисток и сконцентрироваться на футболе. О нем, впрочем, и на фоне акций сторонников независимой Каталонии говорили достаточно, а самой горячей темой стало изменение стартового протокола. Изначально там значилась фамилия приболевшего Бускетса, однако хавбека, без которого сине-гранатовые в этом сезоне проиграли два матча из трех, сменил Ракитич. Как пояснил помощник Эрнесто Вальверде, произошла техническая ошибка, и в старте изначально значился хорват.
Полиция и протестующие в Барселоне. 18.12.2019.
© twitter @catalacardona.
«Барселона» с «Реалом» не сумели поразить ворота друг друга в перенесённом матче десятого тура Примеры. Эта нулевая ничья стала первой в эль-класико за 17 лет. Единственный мяч мог записать на свой счёт Гарет Бэйл, но его гол был отменён из-за офсайда. А Серхио Рамос с Жераром Пике отметились выносами из пустого створа.
Матч между «Барселоной» и «Реалом».
Цитата из видео «Barcelona vs Real Madrid 0−0 Full Highlights 18 122 019» пользователя Lucky Football Chanel. youtube.com.
Марк-Андре тер Штеген.
Clément Bucco-Lechat.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.
(сс) Hadi Abyar. tasnimnews
Пожар на баррикадах. © twitter @marqeoist.JPG