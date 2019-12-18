Киев, 18 декабря, 2019, 19:57 — ИА Регнум. Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев считает, что вероятность заключения нового российско-украинского контракта на транзит газа до конца 2019 года крайне низка. Об этом Коболев заявил сегодня, 18 декабря, ходе дискуссии на тему выделения оператора газотранспортной системы из «Нафтогаза», которая транслировалась на странице компании в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Коболев заявил, что он лично не оставляет надежд на то, что контракт всё же будет подписан. Однако если трезво оценивать ситуацию, то до 1 января 2020 года это вряд ли произойдет.

«Мне кажется, что сейчас можно говорить, что вероятность подписания нового контракта до 1 января очень-очень маленькая. В математике есть такая концепция — непрерывно стремится к нулю с каждой минутой. Но надеемся на лучшее», — сказал глава «Нафтогаза».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российско-украинский контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. Новый контракт до сих пор не согласован, так как стороны стоят на непримиримых позициях. Москва требует решить вопрос с транзитом комплексно — новый контракт возможен только при отказе украинской стороны от претензий к «Газпрому». Но Киев от претензий отказываться не хочет и намерен в случае начала транзита российского газа отбирать его из трубы в счет оплаты этих претензий.