Санкт-Петербург, 18 декабря, 2019, 19:40 — ИА Регнум. Три группы городских проблем наиболее болезненны для петербуржцев и вырываются далеко вперед при опросах к концу 2019 года. Об этом заявил 18 декабря директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег на Дворцовой площади (январь 2019 года)

Так, по его словам, речь идет о дисбалансе между социальной инфраструктурой и жилой застройкой, например, такая ситуация сложилась вокруг намыва на Васильевском острове. «Где дома построены, идет активное развитие жилищной сферы, за которой не успевают ни дороги, ни поликлиники ни школы», — сказал Солонников.

Второй важнейшей темой стала подготовка Петербурга к зиме и уборке от снега, так как в памяти живы картины прошлой катастрофической зимы, когда Петербург оказался совершенно не готов к борьбе со стихией, а множество горожан травмировались. Были и погибшие от наледи. «Какое-то волнение у населения активно ощущается», — признал Солонников.

Третьим пунктом стоят транспортные проблемы — медленное строительство метрополитена, горячие обсуждения целесообразности появления Восточного скоростного диаметра и транспортная реформа, которая упразднит все коммерческие маршрутки к лету 2020 года.