Киев, 18 декабря, 2019, 18:53 — ИА Регнум. Украина за 9 месяцев нынешнего года поставила на европейский рынок 248 тонн улиток, что существенно больше, чем ранее.

Улитка

Об этом 18 декабря сообщила украинская государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство для сравнения уточняет, что за весь прошлый год объем экспорта этой продукции в ЕС составил лишь 93 тонны.

Также в сообщении подчеркивается, что за два года резко увеличилось и количество украинских предприятий, имеющих право поставлять улиточную продукцию на рынок Европейского союза. В частности, только по результатам третьего квартала на Украине такое право получили 17 предприятий, а в 2018 году лицензированных поставщиков улиток было всего 5.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, объемы экспорта украинских товаров в страны ЕС за 10 месяцев 2019 года составили $17,4 млрд. Это на 6,1% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Главным покупателем украинских товаров в ЕС является Польша.